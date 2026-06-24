Puțini se mai declară încrezători în Trump. Datele surprinzătoare din 36 de state

Încrederea în Statele Unite scade în numeroase țări. Mai exact, sondajul realizat de Pew Research Center indică o diminuare accentuată a imaginii Americii sub administrația Trump.

Percepția internațională asupra Statelor Unite s-a deteriorat semnificativ, potrivit unui amplu sondaj realizat de Institutul Pew Research Center, care a analizat opiniile publice din 36 de state de pe cinci continente.

Datele cercetării arată că, în 26 dintre cele 36 de țări incluse în studiu, mai puțin de o treime dintre persoanele intervievate declară că au încredere în președintele american Donald Trump.

Cele mai reduse niveluri de încredere au fost înregistrate în rândul palestinienilor din Cisiordania și Ierusalim, precum și în Turcia, Suedia și Mexic. Sondajul evidențiază și o diminuare puternică a percepției Statelor Unite ca partener de încredere în numeroase state, tendință observată încă din 2022.

Printre cele mai mari reculuri se numără cel din Canada, unde nivelul de încredere a coborât cu 48 de puncte procentuale, până la 35%. Declinuri semnificative au fost înregistrate și în mai multe țări europene, inclusiv în Germania, Italia și Spania.

„Această basculare a opiniei” se produce în state ”cu care Statele Unite întreţin de mult timp relaţii economice şi de securitate”, subliniază Pew Research Center.

How do people in 36 countries see the #USA and #Trump? 🇺🇸🔄🌎 pic.twitter.com/pfQZMWOL0V — Pew Research Center (@pewresearch) June 23, 2026

Institutul remarcă, de asemenea, că „în multe ţări pe cale le sondăm începând din 2002, opiniile favorabile se află la cel mai scăzut nivel sau aproape”, situație observată în Africa de Sud, Coreea de Sud, Regatul Unit, Germania și Italia.

În contrast cu tendința generală, Israelul continuă să ofere unul dintre cele mai ridicate niveluri de susținere pentru Statele Unite. Potrivit sondajului, 81% dintre respondenții israelieni au o opinie favorabilă despre America, cel mai mare procent consemnat dintre toate țările analizate. Rezultatele arată astfel o diferență semnificativă între percepția din Israel și cea din numeroase state occidentale sau din alte regiuni ale lumii.

În Franța, doar unul din patru respondenți consideră Statele Unite conduse de Donald Trump un partener de încredere și afirmă că are o opinie favorabilă despre America.

Conform anchetei publicate marți, 27% dintre francezii intervievați văd Statele Unite drept un partener fiabil. Comparativ cu 2022, când la Casa Albă se afla președintele democrat Joe Biden, procentul este mai mic cu 35 de puncte.

Același nivel, de 27%, a fost înregistrat și în ceea ce privește imaginea favorabilă a Statelor Unite. Este cel mai redus scor consemnat din 2020, ultimul an al primului mandat al lui Donald Trump.

Sondajul relevă și o neîncredere puternică față de politica externă a liderului republican. Potrivit datelor, 84% dintre francezi afirmă că nu au încredere în direcția diplomatică promovată de acesta.

Ancheta Pew Research Center a fost realizată pe un eșantion de 42.151 de persoane. Colectarea datelor s-a desfășurat de la începutul lunii februarie până la jumătatea lunii mai. Potrivit institutului, majoritatea interviurilor au fost efectuate după declanșarea războiului dintre Iran, Israel și Statele Unite.