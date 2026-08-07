Prețul petrolului a scăzut puternic după semnalele privind un acord în Strâmtoarea Hormuz. Investitorii urmăresc negocierile dintre Iran, statele din Golf și SUA

Ieftinirea petrolului a continuat vineri, pe fondul semnalelor privind un posibil acord temporar între Iran și statele din Golf pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz, într-o încercare de a crea cadrul pentru negocieri mai ample care să conducă la încheierea războiului cu Iranul. Investitorii au analizat evoluțiile diplomatice și militare din regiune, iar piața petrolului a rămas extrem de volatilă.

Contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu 75 de cenți, echivalentul a 0,9%, ajungând la 81,74 dolari pe baril la ora 11:41 GMT. Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a coborât cu 66 de cenți, tot cu 0,9%, până la 76,63 dolari pe baril, conform informațiilor publicate de Reuters.

Scăderea de vineri vine după ce joi cotațiile petrolului au închis în creștere cu peste 3 dolari pe baril, în contextul în care Iranul analiza un proiect de lege care ar interzice navelor americane și israeliene accesul prin Strâmtoarea Hormuz. În mod normal, aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate tranzitau această rută înainte de izbucnirea războiului, la sfârșitul lunii februarie.

La începutul săptămânii, prețurile au fost în scădere deoarece perspectiva unei soluționări a conflictului părea mai probabilă, iar atât Brent, cât și WTI se îndreaptă către o pierdere săptămânală de aproximativ 9%.

Analiștii au avertizat însă că evoluțiile din ultimele zile arată că ostilitățile dintre Iran și Statele Unite nu s-au încheiat. Potrivit unui înalt oficial iranian, Teheranul solicită taxe cuprinse între 5% și 7% din valoarea încărcăturii pentru navele care tranzitează strâmtoarea. Omanul discută o taxă de aproximativ 3%, în timp ce Washingtonul insistă ca tranzitul să fie fără taxe.

Patru surse din industrie au declarat că acordul propus este dificil de pus în practică din cauza sancțiunilor americane și a clauzelor restrictive din polițele de asigurare care ar afecta orice plăți. Analistul Bjarne Schieldrop, de la SEB Research, consideră că structura actuală a acordului dintre Iran și Oman și influența pe care aceasta o oferă Iranului sunt imposibil de acceptat politic de către președintele american Donald Trump, care s-ar confrunta cu critici puternice pe plan intern.

Vandana Hari, fondatoarea companiei de analiză Vanda Insights, a arătat că semnalele privind un posibil acord au provocat o adevărată „cursă cu montagne russe” a sentimentului din piață, însă investitorii nu știu încă ce condiții trebuie îndeplinite pentru ca înțelegerea să fie finalizată.

În paralel, tensiunile regionale continuă să se amplifice. Un înalt oficial saudit a declarat că Arabia Saudită se așteaptă la atacuri coordonate iminente din partea milițiilor irakiene din nord și a rebelilor Houthi din Yemen din sud, sub supravegherea Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran. Potrivit acelui oficial, care a vorbit sub protecția anonimatului, rapoarte de informații provenite din Arabia Saudită, Statele Unite și alte state din regiune indică faptul că ar putea fi vizate obiective civile și economice, inclusiv infrastructura energetică, porturile și aeroporturile.

Rebelii Houthi din Yemen au anunțat că joi au lansat atacuri cu rachete și drone asupra pozițiilor saudite din provinciile Marib și Hadramout din Yemen.

În același timp, Arabia Saudită, Pakistan și Turcia au semnat vineri, la Mecca, un acord comun de apărare, reunind aliați suniți ai Statelor Unite care sunt alarmați de escaladarea conflictului regional și de atacurile cu rachete asupra exportatorilor de petrol din Golf.

Donald Trump a declarat joi reporterilor că este convins că războiul se va încheia în curând.

Investitorii așteaptă acum publicarea datelor privind piața muncii din Statele Unite, programată pentru vineri, care ar putea oferi indicii despre viitoarele decizii ale Rezervei Federale privind ratele dobânzilor. Dobânzile mai ridicate cresc costurile pentru consumatori, ceea ce poate încetini creșterea economică și reduce cererea de petrol.