Din cuprinsul articolului SUA lovesc industria chineză a cipurilor: taxă de 15% pentru importurile de polisiliciu și noi bariere comerciale

Washingtonul înăsprește confruntarea economică cu Beijingul printr-o nouă măsură care vizează un material esențial pentru producția de cipuri și panouri solare. Decizia Administrației Trump urmărește protejarea industriei americane, dar riscă să amplifice tensiunile comerciale și competiția tehnologică dintre SUA și China.

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat joi, 6 august, un ordin executiv prin care introduce o taxă de 15% pentru produsele importate fabricate din polisiliciu, un material esențial utilizat în producția de semiconductori și panouri solare. Documentul stabilește, de asemenea, prețuri minime de import pentru polisiliciu și produsele conexe, în urma unei investigații privind impactul producției externe asupra securității naționale.

Măsurile, care vor intra în vigoare în luna decembrie, au ca obiectiv protejarea producătorilor americani de concurența tot mai puternică a industriei chineze de cipuri. Administrația Trump susține că, pe lângă noile taxe vamale, vor fi acordate și stimulente pentru creșterea producției interne de polisiliciu.

În ordinul executiv, Trump afirmă că a aprobat recomandările secretarului Comerțului, Howard Lutnick, privind introducerea prețurilor minime de import și a taxei de 15%. Liderul de la Casa Albă a susținut că, timp de decenii, firmele străine au slăbit industria americană a polisiliciului și a reiterat că utilizarea tarifelor vamale reprezintă o modalitate de protejare a locurilor de muncă și de consolidare a economiei SUA.

Trump a subliniat că polisiliciul este un material strategic, indispensabil atât pentru industria electronică, cât și pentru echipamentele militare. Potrivit acestuia, ponderea SUA în producția mondială de polisiliciu a scăzut de la aproximativ 50% în 2005 la mai puțin de 2% în 2024, în timp ce China controlează aproape întreaga producție globală.

China reacționează după noile taxe impuse de Trump: tensiunile comerciale dintre Washington și Beijing se adâncesc

Noile măsuri sunt considerate favorabile pentru principalii producători americani de polisiliciu, Hemlock Semiconductor și Wacker Chemie, care ar putea beneficia de reducerea presiunii exercitate de importurile din China.

Decizia amplifică tensiunile comerciale dintre Washington și Beijing, într-un moment în care producția de cipuri este esențială pentru competiția dintre cele două puteri în domeniul inteligenței artificiale. Deși războiul tarifar reciproc este suspendat din mai 2025, analiști citați de publicația chineză Global Times consideră că noua taxă reprezintă o nouă etapă în strategia SUA de a limita rolul Chinei în lanțurile globale de aprovizionare cu tehnologii critice.

Ordinul executiv vine după alte restricții impuse de Washington asupra importurilor de drone, roboți umanoizi și alte produse tehnologice fabricate în China. Ca reacție, Beijingul a anunțat în această săptămână noi contramăsuri, inclusiv înăsprirea controalelor la exportul de drone și lansarea unei analize de securitate națională privind imprimantele și copiatoarele importate.

Ambasada Chinei la Washington a criticat dur decizia administrației americane, susținând că aceasta „perturbă serios” comerțul bilateral. Reprezentanții Beijingului au acuzat Washingtonul că „abuzează de puterea statului pentru a ataca afacerile chineze” și au avertizat că autoritățile chineze vor lua măsuri pentru a-și proteja companiile, insistând că protecționismul nu va face economia americană mai competitivă.