Volkswagen accelerează restructurarea și pregătește încă 50.000 de concedieri. Angajații protestează în Germania

Volkswagen va intensifica programul de restructurare după ce măsurile convenite anterior nu au produs rezultatele așteptate. Constructorul auto pregătește eliminarea altor 50.000 de locuri de muncă, în timp ce angajații Volkswagen, BMW și Bosch au organizat proteste în Germania față de concedieri, posibile relocări ale producției și riscul închiderii unor fabrici.

Thomas Schaefer, șeful mărcii Volkswagen, a anunțat în fața angajaților de la sediul companiei din Wolfsburg că programul de eficientizare va fi accelerat.

„Am sperat că măsurile convenite în 2024 vor fi deja suficiente. Din păcate, nu a fost cazul”, le-a spus acesta angajaților.

Schaefer a transmis că Volkswagen nu mai are timp de pierdut și că programul destinat îmbunătățirii performanței va fi intensificat semnificativ. Conducerea și reprezentanții angajaților urmează să discute modul în care vor fi aplicate noile măsuri.

Cel mai mare constructor auto european intenționează să elimine încă 50.000 de locuri de muncă în cadrul restructurării convenite în această lună cu părțile implicate, transmite Reuters.

Anunțurile privind restructurarea vin într-un moment tensionat pentru industria auto germană. Angajații Volkswagen, BMW și ai furnizorului Bosch au participat luni la proteste organizate în întreaga țară.

Nemulțumirile sunt legate de concedieri, posibilitatea mutării unor capacități de producție și riscul închiderii unor fabrici.

Daniela Cavallo, șefa consiliului angajaților Volkswagen, și Christiane Benner, lidera sindicatului IG Metall, au cerut măsuri mai puternice împotriva a ceea ce ele consideră concurență neloială din China. Cele două au solicitat și o politică mai eficientă a subvențiilor la nivelul Uniunii Europene, precum și continuarea programelor de pensionare treptată.

„Ne așteptăm ca liderii companiilor și echipele de management să își asume responsabilitatea pentru Germania ca țară a industriei auto, pentru angajați și pentru locurile de muncă”, a declarat Benner la Wolfsburg.

Problemele Volkswagen fac parte dintr-o criză mai largă cu care se confruntă industria auto europeană. Producătorii trebuie să gestioneze concurența tot mai puternică a companiilor asiatice atât pe piețele externe, cât și în Europa.

Pentru Volkswagen, situația este complicată și de capacitatea de producție excedentară din Europa, taxele vamale din SUA și scăderea profiturilor obținute în China.

Compania și-a redus săptămâna trecută estimarea privind marja de profit pentru 2026 la cel mult 1%. Volkswagen a invocat evoluția slabă a pieței chineze și provizioanele mai mari pentru pensionări. În același timp, și așteptările pentru marca Porsche au fost reduse.

Un alt factor este creșterea mai rapidă a cererii pentru vehicule electrice cu profitabilitate mai redusă, într-un sector care s-a bazat timp de decenii pe automobilele cu motoare cu ardere internă.

Horst Ott, reprezentant al IG Metall, consideră că problemele actuale sunt legate și de deciziile luate în ultimii ani de conducerile companiilor.

„Majoritatea managerilor nu au reușit să țină pasul cu evoluțiile din electromobilitate, digitalizare și tehnologia bateriilor, determinând astfel industria auto germană și industria furnizorilor să rămână în urmă”, a declarat acesta.

Presiunea este vizibilă și pe bursă. Acțiunile Volkswagen au coborât la cel mai redus nivel din iulie 2010, iar compania a fost eliminată luni din indicele Euro Stoxx 50.

Acțiunile Volkswagen scădeau cu 1,1% la ora 11:48 GMT, iar cele ale Porsche pierdeau 1,6%. Titlurile Porsche SE, cel mai mare acționar al Volkswagen și companie care și-a redus la rândul său estimările pentru 2026, înregistrau un declin de 3,1%.

Presiunea asupra profitabilității nu se limitează la Volkswagen. Marjele producătorilor europeni de volum Volkswagen și Stellantis s-au redus în ultimii ani, în timp ce rivalii americani Ford și General Motors au început să se redreseze.