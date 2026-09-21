Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore. Ce acuzații îi aduc procurorii DIICOT

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost reținut luni pentru 24 de ore de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), potrivit unor surse judiciare. Măsura a fost luată într-un dosar de înșelăciune în care prejudiciul reclamat de un om de afaceri se ridică la 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu a fost adus la sediul DIICOT în jurul orei 15:00, după aproape nouă ore de percheziții desfășurate la locuința sa din Mogoșoaia.

Potrivit surselor judiciare, fostul candidat la alegerile prezidențiale nu a dorit să dea declarații în fața anchetatorilor. După emiterea ordonanței de reținere pentru 24 de ore, acesta urma să fie dus în arest.

La sediul DIICOT s-au adunat zeci de susținători ai lui Georgescu.

Acesta fusese ridicat luni dimineață, în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot din Otopeni, și dus la locuința sa pentru a asista la percheziții.

În același dosar a fost reținut pentru 24 de ore și omul de afaceri Ionel Rusen. Potrivit surselor judiciare, acesta este acuzat că ar fi fost complice în presupusa schemă de înșelăciune. Rusen a fost implicat și în strângerea de fonduri pentru campania prezidențială a lui Călin Georgescu.

Dosarul are la bază o plângere formulată de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că a pierdut 1,1 milioane de euro.

Conform informațiilor prezentate în dosar, Leu l-ar fi cunoscut pe Călin Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu. Georgescu i-ar fi propus ulterior implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase.

Pentru dezvoltarea afacerii ar fi fost necesară o linie de credit de șase milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat omului de afaceri să ia legătura cu Ionel Rusen, care i-ar fi prezentat ulterior un cetățean italian, Massimiliano Arena, prezentat drept reprezentantul unei bănci din Elveția.

Pentru obținerea finanțării, lui Răzvan Leu i s-ar fi cerut să achite o garanție de un milion de euro.

Din suma de un milion de euro achitată drept garanție, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu. Potrivit procurorilor, pentru această sumă ar fi fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

Ulterior, omul de afaceri ar fi fost convins să transfere încă 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis că valoarea finanțării ar putea crește la 15 milioane de euro.

Creditul nu s-ar mai fi concretizat, iar Răzvan Leu a solicitat restituirea celor 1,1 milioane de euro. Potrivit acestuia, banii nu i-au mai fost returnați.

Omul de afaceri a confirmat luni că plângerea penală aflată la baza anchetei DIICOT îi aparține și că aceasta a fost formulată în ianuarie 2024.

„Am făcut acest demers dintr-un singur motiv: am pierdut peste un milion de euro, bani câştigaţi prin muncă, în urma promisiunii unei finanţări care nu s-a concretizat niciodată. Am încercat ani de zile să recuperez suma pe cale amiabilă, fără niciun rezultat”, a transmis Răzvan Leu.

Acesta susține că l-a cunoscut pe Georgescu în 2021 și că a avut încredere în propunerea care i-a fost prezentată.