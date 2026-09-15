Călin Georgescu a fost primit în altar și numit „președinte ales”. Episcopia Oradiei acuză promovarea politică în biserică

Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei a anunțat luni, 14 septembrie, o cercetare administrativă privind primirea lui Călin Georgescu la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea. Fostul candidat la prezidențiale a fost primit duminică în altar și numit „președinte ales” de duhovnicul așezământului. Episcopia consideră că evenimentul a căpătat un caracter de promovare politică. Conducerea mănăstirii fusese avertizată anterior să evite asemenea manifestări.

Călin Georgescu a vizitat duminică, 13 septembrie 2026, Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea, după întâlnirea cu susținătorii organizată în Piața 100. Modul în care a fost întâmpinat a determinat Episcopia să anunțe verificări administrative, la o zi după eveniment.

Într-un comunicat transmis luni, la solicitarea celor de la Bihoreanul, conducerea Episcopiei a criticat transformarea primirii într-o manifestare de susținere politică.

„Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei își exprimă profunda mâhnire și dezamăgire față de cele petrecute duminică, 13 septembrie 2026, în cadrul Sfintei Liturghii de la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea, unde o împrejurare care ar fi trebuit să rămână în limitele firești ale ospitalității ecleziale a dobândit, prin modul în care a fost gestionată, accente evidente de asociere și promovare politică, complet incompatibile cu caracterul sacru și nepartinic al Bisericii”, a transmis instituția.

Cercetarea a fost anunțată în condițiile în care conducerea așezământului primise anterior o îndrumare pastorală referitoare la evitarea folosirii spațiilor sacre pentru legitimarea sau promovarea unor persoane din viața politică.

Înregistrările realizate duminică la Mănăstirea Sfintei Cruci arată că fostul candidat la Președinția României a fost primit cu onoruri și a intrat în altar.

♬ sunet original – napinapi346

La încheierea Sfintei Liturghii, preotul Atanasie Paleu, duhovnicul călugărițelor, i-a mulțumit pentru participare și a folosit titulatura de „președinte ales”.

„Mulțumesc oaspeților noștri dragi, care au venit astăzi să fie împreună cu noi, împreună cu Președintele Ales, căruia îi mulțumim”, a spus duhovnicul.

Declarația a fost urmată de urale din partea celor prezenți, iar Călin Georgescu a acordat autografe.

Episcopia susține că posibilitatea unei manifestări cu caracter politic fusese anticipată, iar episcopul Sofronie Drincec transmisese instrucțiuni atât parohiilor, cât și așezămintelor monahale din Eparhie.

Instituția califică „o asemenea conduită” drept „o deviere semnificativă de la rânduiala bisericească și de la hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”. Totodată, subliniază că „regretul este cu atât mai profund cu cât posibilitatea apariției unei asemenea situații fusese anticipată”.

Potrivit comunicatului, episcopul transmisese „o îndrumare pastorală expresă privind caracterul sacru al lăcașurilor de cult și incompatibilitatea acestuia cu manifestările cu caracter politic, iar persoanelor direct implicate le-a fost atrasă atenția, în mod particular, asupra imperativului de a evita orice gest susceptibil de a asocia spațiul sacru unei forme de legitimare, promovare sau partizanat politic”.

Episcopia precizează că avertismentele nu au împiedicat desfășurarea evenimentului în forma constatată și anunță cercetarea împrejurărilor potrivit regulilor bisericești.

„Din nefericire, demersul preventiv nu a fost suficient, motiv pentru care împrejurările și implicațiile concrete vor fi cercetate cu promptitudine potrivit rânduielilor bisericești, pentru a evita constituirea unui precedent nociv și consolidarea unor asemenea comportamente și tendințe în viața Bisericii”, arată Episcopia.

Conducerea Episcopiei explică faptul că poziția sa vizează folosirea autorității și a spațiului Bisericii pentru susținere politică, fără a contesta dreptul individual la o anumită opțiune electorală.

Potrivit instituției, „nu persoanele și nici opțiunile lor politice fac obiectul acestui comunicat, ci o conduită absolut străină de sensul spațiului eclezial și incompatibilă cu necesara independență a Bisericii față de orice partizanat politic”.

Comunicatul precizează că „Biserica respectă libertatea de conștiință a fiecăruia” și că „slujitorul, monahul sau credinciosul, în calitatea sa de cetățean, are dreptul propriei opțiuni politice”.

Episcopia delimitează însă această libertate personală de utilizarea spațiului religios pentru legitimarea unui politician și subliniază că, „ca spațiu al comuniunii întru Hristos, Biserica nu poate fi anexată niciunei persoane, ideologii sau „tabere”. Libertatea opțiunii politice personale este una, iar folosirea, fie și implicită, a autorității spirituale și a spațiului Bisericii pentru legitimare sau promovare politică este cu totul altceva”, arată informarea.

Vizita la așezământul monahal a avut loc după întâlnirea din Piața 100, unde Călin Georgescu a adunat numeroși susținători în cadrul turneului denumit „Toamna Cămărilor Românești”.

O parte dintre participanți l-au urmat la Mănăstirea Sfintei Cruci. Potrivit Bihoreanul, printre aceștia s-a aflat și un bărbat care agresase un grup de orădeni ce protestau față de acțiunea fostului candidat.

Bărbatul, îmbrăcat în „dac”, le-a luat protestatarilor steagul tricolor, gest descris în relatare drept „capturat”. Acesta le-a adresat și mesajul „la Oradea, bolojanii, mucușorii, sunteți morți!”

Potrivit informațiilor prezentate de sursa citată, Călin Georgescu este trimis în judecată în două dosare penale, aflate în proceduri judiciare distincte.

Primul dosar privește promovarea ideilor fasciste și legionare și a cultului unor persoane vinovate de genocid ori crime de război. Parchetul General l-a trimis în judecată în iulie 2025, iar în februarie 2026 Tribunalul București a stabilit definitiv legalitatea rechizitoriului și a permis începerea judecății pe fond.

În al doilea dosar, Georgescu este judecat alături de Horațiu Potra și alte 20 de persoane. Acuzațiile formulate împotriva sa sunt complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată. Trimiterea în judecată nu reprezintă o condamnare, iar acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție.

După încheierea procedurii de cameră preliminară, primul termen al procesului pe fond a avut loc la Curtea de Apel București pe 9 septembrie 2026. Judecata a fost amânată, următoarea ședință fiind stabilită pentru 28 septembrie.