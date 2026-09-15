Curs valutar 15 septembrie 2026. Euro și dolarul cresc în raport cu leul. Cotațiile anunțate luni

Euro și dolarul american s-au apreciat în raport cu leul la cursul valutar din 15 septembrie 2026. Moneda europeană a urcat la 5,2636 lei, iar dolarul a ajuns la 4,5624 lei. Francul elvețian și lira sterlină au înregistrat, de asemenea, creșteri.

Euro a fost cotat luni, 15 septembrie, la 5,2636 lei, în creștere cu 0,0069 lei față de nivelul anterior, de 5,2567 lei.

Evoluția ultimelor ședințe indică o tendință de apreciere a monedei europene. La 11 septembrie, euro era cotat la 5,2557 lei, iar pe 14 septembrie ajunsese la 5,2567 lei.

Față de 11 septembrie, euro a câștigat 0,0079 lei.

O apreciere mai pronunțată a fost înregistrată de dolarul american. Cotația a urcat de la 4,5542 lei la 4,5624 lei, ceea ce înseamnă un plus de 0,0082 lei.

Dolarul se afla la 4,5316 lei pe 11 septembrie. Astfel, în raport cu acel nivel, moneda americană s-a apreciat cu 0,0308 lei.

Datele pentru ultimele zile arată o creștere rapidă a dolarului: de la 4,5164 lei pe 10 septembrie la 4,5316 lei pe 11 septembrie, 4,5542 lei pe 14 septembrie și 4,5624 lei pe 15 septembrie.

Francul elvețian a fost cotat la 5,5779 lei, față de 5,5739 lei anterior, ceea ce reprezintă o creștere de 0,0040 lei.

Lira sterlină a ajuns la 6,1494 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotată la 6,1421 lei. Diferența este de 0,0073 lei.

Dintre alte monede, dolarul canadian a urcat la 3,2816 lei, dolarul australian la 3,2525 lei, iar leul moldovenesc a coborât ușor, la 0,2617 lei.

În sens opus principalelor valute, gramul de aur a fost cotat la 626,5056 lei, în scădere cu 0,4472 lei față de valoarea precedentă, de 626,9528 lei.

Scăderea este mult mai pronunțată dacă raportarea se face la 11 septembrie, când gramul de aur valora 632,8895 lei. Diferența este de aproximativ 6,38 lei.

În ceea ce privește principalele valute, datele din 15 septembrie indică astfel o depreciere a leului atât față de euro, cât și față de dolarul american, francul elvețian și lira sterlină.