Curs valutar vineri, 11 septembrie. Ce valoare au înregistrat euro și dolarul la final de săptămână. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar vineri, 11 septembrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru vineri, 11 septembrie 2026. Leul este raportat la principalele valute internaționale, dar și la monede din regiune și din alte economii, iar BNR a publicat totodată valoarea gramului de aur.

Pentru moneda europeană, cursul stabilit de BNR este de 5,2557 lei pentru un euro. Dolarul american are o valoare de 4,5316 lei, în timp ce lira sterlină este cotată la 6,1216 lei. Francul elvețian ajunge la 5,5628 lei, iar dolarul canadian este cotat la 3,2725 lei. Dolarul australian are un curs de 3,2488 lei, iar dolarul neo-zeelandez este cotat la 2,6382 lei.

În cazul monedelor europene, coroana cehă are o valoare de 0,2168 lei, coroana daneză este cotată la 0,7031 lei, coroana norvegiană la 0,4872 lei, iar coroana suedeză la 0,4679 lei. Zlotul polonez este cotat la 1,2158 lei, iar rubla rusească are un curs de 0,0538 lei.

Leul moldovenesc este cotat la 0,2621 lei, în timp ce dinarul sârbesc are o valoare de 0,0448 lei. Lira turcească este cotată la 0,0932 lei, iar hrivna ucraineană are un curs de 0,1017 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4426 lei. În cazul yenului japonez, valoarea pentru 100 de yeni este de 2,9409 lei. Pentru 100 de woni sud-coreeni, cursul este de 0,3376 lei.

În cazul monedelor asiatice, renminbi-ul chinezesc este cotat la 0,6755 lei, rupia indiană la 0,0474 lei, bahtul thailandez la 0,1372 lei, dolarul din Hong Kong la 0,5779 lei, iar dolarul singaporez la 3,5746 lei.

Ringgitul malaysian are un curs de 1,1133 lei, iar 100 de rupii indoneziene sunt cotate la 0,0257 lei. Pesoul filipinez are o valoare de 0,0723 lei. Pentru monedele din Orientul Mijlociu, dirhamul Emiratelor Arabe Unite este cotat la 1,2338 lei, iar shekelul israelian are un curs de 1,4871 lei.

În cazul monedelor din America și Africa, peso-ul mexican este cotat la 0,2672 lei, realul brazilian la 0,8888 lei, iar randul sud-african la 0,2807 lei. Dolarul australian are valoarea de 3,2488 lei, iar dolarul neo-zeelandez este cotat la 2,6382 lei. Pentru dolarul canadian, BNR a stabilit un curs de 3,2725 lei.

Lira egipteană este cotată la 0,0882 lei, în timp ce coroana islandeză are un curs de 3,7594 lei pentru 100 de coroane. BNR a publicat și cursul pentru DST, unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional, la 6,2176 lei. Totodată, gramul de aur este cotat la 632,8895 lei pentru data de vineri, 11 septembrie 2026.

Monedă Simbol Curs BNR Dolar australian AUD 3,2488 lei Dolar canadian CAD 3,2725 lei Franc elvețian CHF 5,5628 lei Coroană cehă CZK 0,2168 lei Coroană daneză DKK 0,7031 lei Liră egipteană EGP 0,0882 lei Euro EUR 5,2557 lei Liră sterlină GBP 6,1216 lei 100 forinți maghiari HUF 1,4426 lei 100 yeni japonezi JPY 2,9409 lei Leu moldovenesc MDL 0,2621 lei Coroană norvegiană NOK 0,4872 lei Zlot polonez PLN 1,2158 lei Rublă rusească RUB 0,0538 lei Coroană suedeză SEK 0,4679 lei Liră turcească TRY 0,0932 lei Dolar american USD 4,5316 lei Rand sud-african ZAR 0,2807 lei Real brazilian BRL 0,8888 lei Renminbi chinezesc CNY 0,6755 lei Rupie indiană INR 0,0474 lei 100 woni sud-coreeni KRW 0,3376 lei Peso mexican MXN 0,2672 lei Dolar neo-zeelandez NZD 2,6382 lei Dinar sârbesc RSD 0,0448 lei Hrivnă ucraineană UAH 0,1017 lei Dirham EAU AED 1,2338 lei Baht thailandez THB 0,1372 lei Dolar Hong Kong HKD 0,5779 lei Shekel israelian ILS 1,4871 lei 100 rupii indoneziene IDR 0,0257 lei Peso filipinez PHP 0,0723 lei 100 coroane islandeze ISK 3,7594 lei Ringgit malaysian MYR 1,1133 lei Dolar singaporez SGD 3,5746 lei Gram de aur XAU 632,8895 lei DST XDR 6,2176 lei

La 11 septembrie 2026, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, calculate la ora 11:00, au rămas la aceleași niveluri înregistrate în ziua precedentă, 10 septembrie 2026.

În cazul ROBID, rata dobânzii este de 5,35% pe an pentru perioadele O/N și T/N, de 5,42% pentru o săptămână, de 5,45% pentru o lună, de 5,54% pentru trei luni, de 5,59% pentru șase luni și de 5,64% pentru 12 luni.

Pentru ROBOR, rata este de 5,63% pentru O/N, 5,63% pentru T/N și 5,63% pentru o săptămână. Pentru o lună, valoarea este de 5,69%, pentru trei luni ajunge la 5,73%, pentru șase luni la 5,84%, iar pentru 12 luni la 5,98%.

Valorile publicate pentru 11 septembrie 2026 sunt identice cu cele din 10 septembrie 2026, astfel că nu au fost înregistrate modificări ale ratelor ROBID și ROBOR între cele două zile.