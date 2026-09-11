Prețuri carburanți vineri, 11 septembrie. Cât a ajuns să coste un litru de benzină și motorină. Cele mai mici tarife

Prețuri carburanți vineri, 11 septembrie. Prețurile carburanților au continuat să crească vineri, 11 septembrie, potrivit datelor publicate de platforma PretCarburant. Atât benzina standard, cât și motorina standard au înregistrat o creștere de 2 bani pe litru față de ziua precedentă, în timp ce prețul mediu al GPL-ului a rămas neschimbat.

La nivel național, prețul mediu pentru un litru de benzină standard a ajuns la 9,88 lei, datele fiind colectate de la 1.309 stații. Prețurile au variat între 9,65 și 9,97 lei pe litru. Comparativ cu ziua precedentă, media este mai mare cu 2 bani, respectiv cu 0,2%.

Față de 30 iunie, diferența este însă mult mai importantă. Benzina standard s-a scumpit cu 122 de bani pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 14,1%.

Și motorina standard a înregistrat o creștere de 2 bani, respectiv 0,2%, față de ziua precedentă. Media națională a ajuns la 10,35 lei pe litru, pe baza datelor colectate de la 1.311 stații. Cel mai mic preț este de 10,18 lei pe litru, iar cel mai mare ajunge la 10,43 lei.

În comparație cu 30 iunie, motorina standard este mai scumpă cu 113 bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 12,3%.

În cazul GPL-ului, prețul mediu național a rămas neschimbat față de ziua precedentă, la 4,69 lei pe litru. Datele provin de la 307 stații, iar prețurile sunt cuprinse între 4,28 și 4,99 lei pe litru. Comparativ cu 30 iunie, GPL-ul este mai scump cu 14 bani pe litru, adică 3,1%.

Potrivit datelor PretCarburant, cel mai mic preț pentru benzina standard înregistrat vineri, 11 septembrie, este de 9,65 lei pe litru. Acesta este disponibil la stația Socar din Astileu, județul Bihor.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț este de 10,18 lei pe litru, la Rompetrol în Lugoj, județul Timiș.

Pentru GPL, cel mai mic preț raportat este de 4,28 lei pe litru, la Rompetrol în Buftea, județul Ilfov.

Diferențele dintre mediile înregistrate în marile orașe sunt reduse. În București, prețul mediu este de 9,86 lei pe litru pentru benzină și 10,33 lei pentru motorină. Aceleași valori sunt înregistrate și în Brașov.

În Cluj-Napoca, benzina are un preț mediu de 9,89 lei pe litru, iar motorina costă în medie 10,36 lei pe litru. Aceleași medii sunt raportate în Oradea.

În Timișoara, prețul mediu al benzinei este de 9,90 lei pe litru, iar cel al motorinei este de 10,37 lei. Aceleași valori sunt înregistrate în Iași și Craiova.

În Constanța, benzina are un preț mediu de 9,90 lei pe litru, în timp ce motorina ajunge la 10,38 lei pe litru.

La nivelul județelor, cea mai mică medie pentru benzina standard este înregistrată în Arad, unde aceasta ajunge la 9,86 lei pe litru. Cea mai mare medie este în Galați, la 9,91 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, cea mai mică medie se înregistrează în Botoșani, la 10,32 lei pe litru. La polul opus se află județul Galați, unde media ajunge la 10,38 lei pe litru.

În același timp, cotația petrolului Brent a ajuns la 108,90 dolari pe baril. Valoarea este cu 7,26 dolari mai mare decât cotația precedentă.

Raportat la nivelul din 30 iunie, când petrolul Brent era cotat la 73,66 dolari pe baril, creșterea ajunge la 47,8%.