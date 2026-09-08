Prețul benzinei și motorinei azi, 8 septembrie. Cât plătesc șoferii pentru un plin

Prețurile carburanților din România continuă să fie la un nivel ridicat la începutul lunii septembrie. Marți, 8 septembrie 2026, prețul mediu național este de 9,77 lei pentru un litru de benzină standard și de 10,23 lei pentru un litru de motorină standard.

Față de săptămâna trecută, benzina s-a scumpit cu 0,22 lei pe litru, de la 9,55 lei la 9,77 lei. Creșterea reprezintă 2,3% și înseamnă un cost suplimentar de 11 lei pentru un plin de 50 de litri. Comparativ cu ziua precedentă, prețul benzinei este mai mare cu 0,01 lei pe litru.

Motorina a înregistrat, la rândul său, o creștere în ultimele șapte zile. Prețul mediu național a ajuns la 10,23 lei pe litru, după o majorare de 0,16 lei față de săptămâna anterioară.

GPL-ul rămâne combustibilul cu cel mai mic preț la pompă, cu o medie națională de 4,66 lei pe litru, potrivit datelor publicate de pretcarburant.ro. Diferența față de benzina standard este de peste 5 lei pe litru, ceea ce menține GPL-ul la un nivel semnificativ mai redus de preț.

Datele centralizate pentru 8 septembrie arată că benzina standard are o medie națională de 9,77 lei pe litru, cu valori cuprinse între 9,49 și 9,79 lei. Prețurile sunt calculate pe baza informațiilor provenite de la 1.552 de stații de distribuție.

Pentru motorina standard, media națională este de 10,23 lei pe litru, iar intervalul de prețuri este cuprins între 9,97 și 10,26 lei. Datele sunt aferente unui număr de 1.493 de stații.

GPL-ul are o medie națională de 4,66 lei pe litru, cu un minim de 4,28 lei și un maxim de 4,99 lei. Pentru acest tip de carburant au fost luate în calcul prețurile de la 383 de stații.

Comparativ cu ziua precedentă, prețurile medii pentru benzină, motorină și GPL sunt indicate ca neschimbate. Raportarea la 30 iunie arată însă creșteri importante: benzina standard este mai scumpă cu 111 bani pe litru, echivalentul unei majorări de 12,8%, iar motorina are un avans de 101 bani pe litru, respectiv 11%. În cazul GPL-ului, creșterea față de 30 iunie este de 11 bani pe litru, adică 2,4%, potrivit pretcarburant.ro.

La nivelul prețurilor minime raportate pentru 8 septembrie, benzina standard poate fi găsită la 9,49 lei pe litru la stația Dacma din Ulmi, județul Dâmbovița. Aceasta este cea mai mică valoare indicată pentru benzina standard în datele centralizate.

Pentru motorină standard, cel mai mic preț menționat este de 9,97 lei pe litru. Valoarea este raportată la stația RST din Lunguletu, județul Dâmbovița.

În cazul GPL-ului, cea mai mică valoare este de 4,28 lei pe litru. Prețul este indicat la o stație Rompetrol din Buftea, județul Ilfov.

Diferențele dintre stații arată că șoferii pot întâlni valori distincte la pompă, chiar dacă media națională indică 9,77 lei pe litru pentru benzină și 10,23 lei pentru motorină. Pentru un rezervor de 50 de litri, prețul poate varia în funcție de stația aleasă și de tipul de carburant alimentat.

În București, prețul mediu raportat pentru benzina standard este de 9,77 lei pe litru, iar motorina standard costă, în medie, 10,23 lei pe litru. În Cluj-Napoca, benzina are aceeași valoare medie de 9,77 lei, în timp ce motorina ajunge la 10,24 lei pe litru.

La Timișoara, benzina standard este cotată la 9,78 lei pe litru, iar motorina la 10,24 lei. În Iași, valorile raportate sunt de 9,77 lei pe litru pentru benzină și 10,23 lei pentru motorină.

În Constanța, benzina are un preț mediu de 9,77 lei pe litru, iar motorina de 10,24 lei. Aceleași valori sunt raportate și pentru Brașov, unde benzina costă 9,77 lei, iar motorina 10,24 lei pe litru.

În Craiova, prețul mediu este de 9,77 lei pe litru pentru benzină și 10,23 lei pentru motorină. Oradea are o medie de 9,78 lei pe litru pentru benzină și de 10,24 lei pentru motorină.

La nivel județean, cea mai mică medie pentru benzina standard este raportată în Dâmbovița, unde litrul costă în medie 9,73 lei. La polul opus se află județul Ilfov, cu o medie de 9,78 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, cea mai mică medie județeană este în Sălaj, cu 10,21 lei pe litru. Cea mai mare medie este raportată în Ilfov, unde motorina ajunge la 10,25 lei pe litru.

Valorile pentru 8 septembrie 2026 indică, astfel, diferențe reduse între mediile din marile orașe, în timp ce la nivelul stațiilor individuale intervalele sunt mai largi. Benzina standard variază între 9,49 și 9,79 lei pe litru, iar motorina standard între 9,97 și 10,26 lei pe litru.

Pentru GPL, diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț raportat este de 0,71 lei pe litru, de la 4,28 lei la 4,99 lei. Datele reflectă prețurile centralizate pentru stațiile monitorizate la data de 8 septembrie 2026.