Petrolul a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimele șase săptămâni. Noi atacuri în Orientul Mijlociu pun presiune pe piață

Cotațiile petrolului au continuat să crească luni, ajungând la maxime nemaivăzute de aproximativ șase săptămâni, pe fondul unei noi escaladări a tensiunilor din Orientul Mijlociu. Piața a reacționat la confruntările dintre Statele Unite și Iran, dar și la informațiile privind atacarea unor instalații petroliere ale Saudi Aramco.

Petrolul Brent, reperul pieței internaționale, s-a apreciat cu 1,5%, până la 97,73 dolari pe baril. În timpul tranzacțiilor, cotația a urcat până la 97,93 dolari, cel mai ridicat nivel înregistrat după 23 iulie, potrivit CNBC.

În Statele Unite, West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 1,8%, ajungând la 93,10 dolari pe baril. Și în acest caz, prețul a atins cel mai înalt nivel de la sfârșitul lunii iulie.

Un nou element de incertitudine pentru piața energetică a apărut luni, după informațiile potrivit cărora instalații aparținând Saudi Aramco ar fi fost lovite în cadrul unor atacuri, conform Financial Times.

Este evaluată situația de la instalația din Jizan, Arabia Saudită, unde se află o rafinărie care poate procesa 400.000 de barili de petrol pe zi. Amploarea pagubelor nu era încă stabilită și nici autorii atacului nu fuseseră identificați.

Incidentul amplifică îngrijorările privind securitatea infrastructurii energetice din regiune, într-un moment în care conflictul dintre Washington și Teheran s-a intensificat din nou.

Tensiunile au crescut în weekend, după o serie de acțiuni militare între cele două părți. Armata americană a atacat sâmbătă trei petroliere iraniene, după ce Iranul a lansat rachete balistice spre două nave de război ale Marinei SUA, conform informațiilor furnizate de Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM).

Partea americană susține că petrolierele vizate erau parte a unei „reţele din umbră de mai multe miliarde de dolari” prin intermediul căreia ar fi finanțați Gardienii Revoluției și grupările aliate Iranului din regiune.

Teheranul a reacționat condamnând atacurile asupra navelor comerciale. Ministerul iranian de Externe le-a descris drept „crimă de război” şi act de „război economic”.

Tensiunile nu s-au diminuat odată cu încheierea weekendului. Luni, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a transmis un avertisment Statelor Unite.

„Loviţi activele noastre şi veţi fi loviţi”, a scris acesta pe X.

Mesajul a venit după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, avertizase că Statele Unite vor „distruge şi scufunda” petrolierele iraniene în cazul în care Iranul va ataca nave americane.

Actuala escaladare survine la aproximativ o săptămână de la reluarea confruntărilor dintre cele două țări, după o perioadă de aproape o lună în care intensitatea conflictului se diminuase.

Menținerea cotațiilor internaționale la niveluri ridicate începe să se reflecte și asupra pieței carburanților. În Statele Unite, benzina și motorina au ajuns la niveluri record pentru weekendul Labor Day.

Evoluția prețului petrolului rămâne sensibilă la situația din Orientul Mijlociu. Atacurile asupra transporturilor petroliere iraniene, precum și incidentele care afectează infrastructura energetică din Arabia Saudită sporesc temerile privind eventuale perturbări ale aprovizionării și mențin presiunea asupra cotațiilor.