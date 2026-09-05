Tanc petrolier iranian, lovit de forțele americane în apropierea insulei Kharg. Echipajul navei a fost evacuat

Un tanc petrolier iranian a fost lovit sâmbătă de forțele americane în apropierea insulei Kharg, principalul hub pentru exporturile de petrol ale Iranului din Golful Persic, potrivit agenției de presă iraniene semi-oficiale Tasnim.

Atacul ar fi avut loc în zona de ancoraj din apropierea insulei, într-un moment în care infrastructura petrolieră iraniană se află deja sub presiune din cauza blocadei navale americane, conform Reuters.

Potrivit unui corespondent Tasnim aflat pe insula Kharg, tancul petrolier a fost lovit de patru rachete americane în zona de ancoraj a insulei. Surse locale citate de agenția iraniană au transmis că nu au fost înregistrate victime, iar echipajul navei era evacuat.

La scurt timp după informația privind atacul, autoritățile iraniene nu făcuseră încă un anunț oficial. Nici Comandamentul Central al SUA nu răspunsese imediat solicitării de comentarii.

Situația de la Kharg are o importanță deosebită pentru industria petrolieră iraniană. Iranul este al treilea mare producător din cadrul Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), iar înainte de izbucnirea războiului, aproximativ 90% din exporturile sale de țiței erau realizate prin insula Kharg. Fluxurile de petrol au fost însă perturbate după ce Statele Unite au început, la jumătatea lunii aprilie, o blocadă a exporturilor de petrol iranian.

Pe 31 august, președintele american Donald Trump a publicat pe rețelele sociale un mesaj însoțit de un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale, afirmând că insula Kharg urma să fie distrusă. Autoritățile iraniene au avertizat anterior că vor răspunde puternic în cazul unui atac asupra insulei.

Trump declarase pe 11 iunie că dorea preluarea insulei Kharg, însă ulterior a anunțat că, pentru moment, o operațiune militară americană împotriva insulei nu mai era luată în calcul. Declarația a fost făcută cu câteva zile înainte ca Teheranul și Washingtonul să semneze, pe 17 iunie, un acord interimar destinat încheierii războiului.

Un atac american asupra insulei Kharg pune o presiune suplimentară asupra industriei petroliere iraniene și asupra economiei țării, care se confruntă deja cu efectele blocadei navale americane. Statele Unite au impus blocada asupra porturilor iraniene după ce Iranul a închis practic Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante căi maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Înainte de război, Strâmtoarea Hormuz asigura tranzitul pentru aproximativ o cincime din oferta mondială de petrol. Închiderea acestei rute strategice și blocada americană au perturbat deja fluxurile energetice, iar un atac asupra principalului punct iranian de export de petrol ar putea amplifica presiunile asupra sectorului energetic și asupra economiei Iranului.