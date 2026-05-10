Iranul a transmis sâmbătă seara un avertisment ferm, amenințând că va viza obiective americane în cazul unui atac asupra flotei sale comerciale.

Declarația vine la o zi după ce armata Statelor Unite ar fi lovit două petroliere iraniene în zona Golfului Oman, amplificând tensiunile din regiune și alimentând temerile unei escaladări militare.

„Orice atac împotriva petrolierelor şi navelor comerciale iraniene va atrage după sine o ripostă puternică împotriva unuia dintre centrele americane din regiune, precum şi împotriva navelor inamice”, a declarat marina Gardienilor Revoluţiei.

Armata israeliană a anunțat că mai multe drone explozive au fost lansate de Hezbollah către nordul Israelului, în urma cărora un rezervist a fost rănit grav, iar alți doi militari au suferit răni ușoare. Înainte de acest anunț, mișcarea șiită libaneză pro-iraniană susținuse că a vizat o adunare de soldați israelieni în aceeași zonă.

În paralel, situația din sudul Libanului s-a deteriorat după noi atacuri aeriene atribuite Israelului, soldate cu nouă morți, printre care și o fetiță. La Saksakiyé, autoritățile au raportat șapte victime și 15 răniți, inclusiv copii. Hezbollah a revendicat, la rândul său, atacuri cu rachete asupra nordului Israelului, amplificând schimbul de lovituri dintre părți.

În contextul escaladării violențelor, Hadja Lahbib a cerut la Beirut îmbunătățirea accesului umanitar în sudul Libanului, subliniind că ajutoarele există, dar nu reușesc să ajungă suficient de rapid la populația afectată.

Separat, o pată de petrol apărută în largul insulei iraniene Kharg, care a ridicat temeri privind un posibil dezastru ecologic, s-a redus semnificativ, potrivit unei analize bazate pe imagini satelitare realizată de organizația CEOBS.

„Deşi infrastructurile offshore din regiune pot constitui o sursă potenţială, nu suntem în măsură să identificăm un punct de origine definitiv şi nici să atribuim marele de petrol unei cauze specifice în acest stadiu”, a declarat Leon Moreland, de la CEOBS.

Regatul Unit a anunțat că va repoziționa în Orientul Mijlociu distrugătorul HMS Dragon, aflat în prezent în Marea Mediterană, în cadrul pregătirilor pentru o misiune internațională de securizare a transportului maritim în strâmtoarea Ormuz.

Măsura vine în contextul discuțiilor din ultima perioadă, în care mai multe state care nu sunt direct implicate în conflictul declanșat pe 28 februarie, în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, și-au exprimat disponibilitatea de a participa la o misiune neutră de protejare a navigației în zonă.

Strâmtoarea Ormuz, considerată un punct strategic esențial pentru transportul global de petrol, a fost în repetate rânduri afectată de tensiuni, iar eventualele blocaje din această regiune au avut efecte semnificative asupra economiei mondiale.

Statele Unite au introdus un nou pachet de sancțiuni care vizează companii și persoane din Orientul Mijlociu și China, acuzate că sprijină eforturile militare ale Iranului, inclusiv dezvoltarea programelor de rachete balistice și drone, potrivit CNBC.

Departamentul de Stat american a precizat că măsurile restrictive vizează 11 entități și trei persoane din Iran, China, Belarus și Emiratele Arabe Unite.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că printre entitățile sancționate se numără și companii chineze care ar fi furnizat imagini din satelit utilizate de Iran în operațiuni împotriva forțelor americane din Orientul Mijlociu.

„De asemenea, sancţionăm entităţi şi persoane care ajută armata iraniană să obţină arme şi materii prime folosite în programele de rachete balistice şi vehicule aeriene fără pilot”, a afirmat Rubio.

Oficialii americani au transmis că Washingtonul așteaptă un răspuns din partea Iranului privind propunerile SUA de încheiere a conflictului.

Teheranul analizează mesajele transmise prin intermediari, însă nu a luat încă o decizie, potrivit presei de stat iraniene.

În paralel, presa internațională a relatat că discuțiile ar putea avansa către un acord preliminar în 14 puncte, menit să oprească ostilitățile și să reia negocierile pe tema programului nuclear iranian.

Situația rămâne tensionată, pe fondul acuzațiilor reciproce între SUA și Iran privind incidente în zona Strâmtorii Ormuz. Președintele american Donald Trump a susținut că armistițiul este încă valabil, în timp ce Marco Rubio a avertizat că eventualele inițiative iraniene de control al traficului maritim în zonă sunt inacceptabile.

Strâmtoarea Ormuz, prin care trece o parte semnificativă din petrolul global, rămâne un punct critic pentru securitatea energetică internațională.