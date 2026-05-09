Parada de Ziua Victoriei la Moscova 2026. Pe 9 mai 2026, capitala Federației Ruse găzduiește tradiționala paradă militară din Piața Roșie, organizată cu ocazia Zilei Victoriei în Marele Război Patriotic. Evenimentul, considerat una dintre cele mai importante sărbători naționale din Rusia, are anul acesta un format redus, pe fondul contextului de securitate regională.

Ceremonia a fost deschisă de președintele Federației Ruse și comandantul suprem al forțelor armate, Vladimir Putin, care a susținut un discurs oficial înainte de începerea paradei.

Autoritățile de la Kremlin au confirmat că ediția din 2026 a paradei a fost organizată într-o variantă restrânsă. Nu au participat unele unități militare tradiționale, precum cadeții academiilor Suvorov și Nahimov, iar convoiul de vehicule militare a fost eliminat din program.

Potrivit administrației prezidențiale, decizia a fost luată din considerente operaționale și de siguranță publică. Evenimentul s-a desfășurat sub măsuri stricte de securitate, în contextul tensiunilor generate de conflictul din Ucraina.

În discursul său, Vladimir Putin a evidențiat rolul actual al cercetătorilor, inginerilor și industriei de apărare din Rusia.

El a declarat că specialiștii ruși „creează modele de armament avansate și unice” și dezvoltă producția acestora la scară industrială, subliniind importanța modernizării continue a capacităților militare.

„Alături de soldaţii ruşi se află muncitori şi proiectanţi, ingineri, oameni de ştiinţă, inventatori. Aceştia continuă tradiţiile predecesorilor lor. Bazându-se pe experienţa de luptă modernă, creează modele de armament avansate şi unice. Dezvoltă producţia lor în serie”, a subliniat liderul de la Kremlin în discursul său.

Totodată, liderul de la Kremlin a făcut referire la memoria istorică a celui de-al Doilea Război Mondial, afirmând că victoria împotriva nazismului a fost posibilă datorită sacrificiului poporului sovietic, pe care l-a descris ca fiind decisiv în „eliminarea unei amenințări globale”.

„Vom ţine minte întotdeauna fapta de vitejie a poporului sovietic – faptul că tocmai el a adus o contribuţie decisivă la înfrângerea nazismului, şi-a salvat ţara, a salvat lumea, a pus capăt răului total şi nemilos, a redat suveranitatea acelor state care au capitulat în faţa Germaniei hitleriste, transformându-se în complici supuşi ai crimelor sale”, a spus Putin în discursul său publicat pe site-ul Kremlinului.

În intervenția sa, președintele rus a conectat evenimentele istorice cu situația actuală, susținând că spiritul de rezistență al generației din timpul războiului continuă să inspire forțele armate implicate în operațiunile militare din prezent.

Discursul a inclus referiri directe la conflictul din Ucraina, pe care Moscova îl descrie ca parte a unei confruntări mai largi cu Occidentul și NATO.

„Naziştii au atacat pe la spate Uniunea Sovietică, planificând cucerirea ţării şi a bogatelor sale resurse, distrugerea completă a culturii, a moştenirii noastre istorice şi, în cele din urmă, exterminarea, aservirea şi genocidul întregului popor sovietic multinaţional – adică a tuturor popoarelor, naţiunilor şi etniilor din Uniunea Sovietică. Pentru realizarea acestor scopuri criminale au fost adunate forţe din toată Europa. S-ar părea că strategii nazişti au luat în calcul totul cu meticulozitate. Cu excepţia unui singur lucru – ceea ce se numeşte caracterul rusesc şi forţa de spirit a poporului sovietic. Aceste calităţi se manifestă cu o putere deosebită în momentele cele mai grele pentru Patrie. Poporul nostru s-a ridicat ca un zid în calea inamicului şi a arătat că devotamentul faţă de Patrie este cea mai înaltă dreptate, capabilă să unească milioane de oameni”, a afirmat liderul de la Kremlin înainte de a face legătura cu prezentul: „Marea realizare a generaţiei de învingători îi inspiră pe soldaţii care îndeplinesc astăzi misiunile operaţiunii militare speciale. Ei se opun unei forţe agresive, care este înarmată şi susţinută de întreg blocul NATO. Şi, în ciuda acestui fapt, eroii noştri merg înainte”, a arătat liderul de la Kremlin în condiţiile în care în ultima vreme încep să apară voci de nemulţumire în Rusia.

Deși redusă ca amploare, parada din Piața Roșie a păstrat elemente tradiționale precum defilarea trupelor și survolurile aeriene deasupra Kremlinului. Nu au fost prezentate echipamente militare grele pe traseul paradei, o schimbare semnificativă față de anii anteriori.

„În general, totul este ca de obicei, cu excepţia demonstraţiei de echipament militar”, a declarat reporterilor consilierul de la Kremlin, Iuri Uşakov.

Printre invitații internaționali s-au numărat lideri din Belarus, Malaezia și Laos, reflectând o prezență diplomatică limitată comparativ cu edițiile din trecut.

Ziua Victoriei rămâne un simbol central în identitatea politică și istorică a Federației Ruse, marcând victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste și comemorând aproximativ 27 de milioane de victime sovietice din Al Doilea Război Mondial.

În 2026, evenimentul a avut loc într-un climat geopolitic tensionat, marcat de războiul din Ucraina, sancțiuni internaționale și deteriorarea relațiilor dintre Rusia și Occident.