Clasamentul celor mai bogate țări din lume. Statele din UE ocupă majoritatea locurilor din top 30

Un nou raport UBS Global Wealth Report 2026 arată diferențe importante între statele lumii în ceea ce privește averea deținută de populație. Analiza compară averea medie și averea mediană pe adult și evidențiază faptul că rezultatele diferă semnificativ în funcție de indicatorul utilizat.

Datele arată că Statele Unite concentrează 38,1% din averea personală a celor 56 de țări analizate în raport, state care însumează peste 92% din averea mondială. Europa de Vest deține 21,9% din această avere, în timp ce Europa de Est reprezintă doar 3,3%.

Totodată, 18 dintre primele 30 de economii ale lumii după averea medie pe adult sunt europene. În cazul averii mediane, numărul piețelor europene din top crește la 19, conform Euronews.

La finalul anului 2025, Elveția se afla pe primul loc în clasamentul global, cu o avere medie de 777.506 euro pe adult. Statele Unite ocupă poziția a doua, cu 594.651 euro pe adult (696.277 de dolari), iar Luxemburg este statul din Uniunea Europeană cu cea mai mare avere medie, de 559.170 de euro.

Hong Kong, Australia și Singapore completează grupul statelor cu peste 450.000 de euro avere medie pe adult.

În Europa, Danemarca, cu 446.959 de euro, Norvegia, cu 363.303 euro, și Țările de Jos, cu 354.673 de euro, se află, de asemenea, în primele zece poziții la nivel mondial.

Pragul de 300.000 de euro este depășit și de Belgia, cu 348.382 de euro, și Suedia, cu 347.089 de euro.

Cele mai mari cinci economii europene sunt prezente în clasament, însă diferențele dintre ele nu sunt foarte mari.

Germania ocupă cea mai bună poziție, locul 14, cu o avere medie de 296.023 de euro pe adult. Franța urmează cu 291.536 de euro, Spania cu 261.689 de euro, Marea Britanie cu 250.071 de euro, iar Italia se află pe locul 23, cu 238.653 de euro.

În topul primelor 30 de state se mai regăsesc Irlanda, cu 268.312 euro, Austria, cu 239.123 euro, Finlanda, cu 178.610 euro, Portugalia, cu 167.188 euro, Malta, cu 139.769 euro, și Grecia, cu 122.421 de euro.

Raportul arată că imaginea se modifică semnificativ atunci când este analizată averea mediană, indicator care reprezintă valoarea aflată la mijlocul distribuției averilor, după ordonarea acestora de la cea mai mică la cea mai mare sau invers.

Potrivit autorilor raportului, fiecare piață are o distribuție diferită a averii, ceea ce poate face ca un stat să pară mai bogat sau mai sărac în funcție de segmentul populației adulte analizat.

Luxemburg conduce clasamentul mondial și la acest capitol, cu o avere mediană de 336.498 de euro pe adult, însă valoarea este de mai puțin de jumătate din averea medie înregistrată de Elveția. Belgia ocupă locul al doilea, cu 236.712 euro.

Australia, Noua Zeelandă și Hong Kong se regăsesc, de asemenea, în primele zece poziții, alături de Danemarca, cu 174.029 euro, Elveția, cu 124.310 euro, și Norvegia, cu 119.569 euro.

În cazul celor mai mari cinci economii europene, ierarhia este complet diferită. Italia ocupă primul loc între acestea și poziția a 11-a la nivel mondial, cu o avere mediană de 111.881 de euro pe adult.

Marea Britanie urmează cu 107.042 euro, Franța cu 104.106 euro, iar Spania cu 95.290 euro. Germania înregistrează cea mai redusă avere mediană dintre cele cinci economii și ocupă ultimul loc în clasamentul global, cu 45.679 de euro pe adult.

Compararea celor două clasamente arată și o modificare a componenței topului, Slovenia înlocuind Emiratele Arabe Unite în clasamentul după averea mediană.

Raportul evidențiază că unele state au o concentrare foarte mare a averii în rândul celor mai bogați locuitori.

Statele Unite coboară de pe locul al doilea în clasamentul averii medii până pe a treia poziție de la coadă în clasamentul averii mediane, cu 58.927 de euro pe adult, aceasta fiind cea mai mare diferență înregistrată între cele două clasamente.

Și Germania pierde 16 poziții, de pe locul 14 până pe locul 30. Scăderi de peste zece locuri sunt înregistrate și de Suedia și Singapore.

În schimb, Japonia urcă 14 poziții, de pe locul 24 până pe locul 10. Malta, Italia, Belgia și Marea Britanie ocupă, de asemenea, poziții mai bune în clasamentul averii mediane decât în cel al averii medii, ceea ce indică existența unei clase de mijloc mai extinse și o distribuție mai echilibrată a averii.

Raportul subliniază că averea mediană oferă o imagine mai fidelă a nivelului de avere specific populației aflate în zona de mijloc a distribuției.

Autorii precizează însă că nici averea medie, nici cea mediană nu reflectă puterea de cumpărare.

La nivel regional, Statele Unite rămân lider detașat în ceea ce privește averea medie pe adult, cu 594.651 de euro. În Europa de Vest, media este de 287.884 de euro, adică mai puțin de jumătate din nivelul înregistrat în SUA, în timp ce în Europa de Est averea medie pe adult este de 53.055 de euro.