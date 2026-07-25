Comisia Europeană a aprobat noi ajutoare pentru agricultură. Fermierii din UE primesc subvenții pentru îngrășăminte

Mai multe state membre ale Uniunii Europene au început să implementeze programe de sprijin pentru fermierii afectați de creșterea costurilor la combustibili și îngrășăminte, în cadrul mecanismului METSAF (Middle East Crisis Temporary State Aid Framework). Patru țări au primit deja aprobarea Comisiei Europene pentru schemele de ajutor, iar Polonia a anunțat în această săptămână valoarea subvenției pe care o va acorda agricultorilor.

La începutul lunii iulie au fost făcute publice informațiile privind bugetul alocat statelor membre pentru sprijinirea fermierilor afectați de situația din Orientul Mijlociu, în special de majorarea prețurilor la motorină și îngrășăminte.

Din totalul de 540 de milioane de euro alocat la nivel european, România beneficiază de 29,9 milioane de euro din fonduri europene. Totodată, autoritățile române pot suplimenta acest sprijin cu până la 200% din fonduri naționale, ceea ce ar ridica valoarea totală a ajutorului la 89,7 milioane de euro.

Polonia a anunțat că va acorda fermierilor un sprijin de 500 de zloți pe hectar, echivalentul a 115,3 euro, în limita unei suprafețe de cel mult 300 de hectare.

Prin urmare, valoarea maximă pe care o va putea încasa o exploatație agricolă se va ridica la aproximativ 35.000 de euro.

Patru state membre au notificat deja Comisia Europeană cu privire la programele lor de sprijin în cadrul METSAF și au primit aprobarea pentru implementarea acestora. Acestea sunt:

Franța – 227 de milioane de euro;

Spania – 609 milioane de euro;

Irlanda – 85 de milioane de euro;

Grecia – 41 de milioane de euro.

Valoarea totală a ajutoarelor aprobate până în prezent ajunge la aproximativ 962 de milioane de euro, potrivit informațiilor publicate de Agrointel.

Spre deosebire de Polonia, unde ajutorul este calculat pe hectar, Grecia a notificat Comisia Europeană cu un model diferit de acordare a subvențiilor.

Programul elen, în valoare de 41 de milioane de euro, este destinat companiilor implicate în producția primară de produse agricole și urmărește diminuarea efectelor generate de scumpirea îngrășămintelor.

Ajutorul va fi acordat sub forma unor subvenții directe care vor acoperi 15% din costurile totale de achiziție a îngrășămintelor efectuate în perioada 15 martie 2026 – 31 august 2026.

Valoarea maximă a sprijinului este de 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar, potrivit informațiilor comunicate de Comisia Europeană.

La finalul lunii aprilie 2026, Comisia Europeană a adoptat cadrul temporar METSAF pentru a permite statelor membre să sprijine economia Uniunii Europene în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

În baza acestui mecanism, statele membre pot finanța măsuri de sprijin din bugetele naționale până la 31 decembrie 2026.

METSAF permite compensarea a până la 70% din costurile suplimentare generate de creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu.

De asemenea, Comisia Europeană a autorizat o schemă simplificată de sprijin pentru agricultură, care permite acordarea unui ajutor de până la 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere agricolă, pe baza consumului estimat de combustibil sau de îngrășăminte.