Guvernul a îndeplinit două noi jaloane PNRR: e-Consultare devine platformă unică. România adoptă strategia pentru biodiversitate

Guvernul anunță îndeplinirea a două noi jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin adoptarea strategiilor privind îmbunătățirea reglementării și conservarea biodiversității. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, susține că reformele vor crește transparența administrației, vor îmbunătăți procesul decizional și vor consolida protecția patrimoniului natural.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat vineri, 24 iulie, că România a îndeplinit încă două jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după adoptarea de către Guvernul Bolojan a Strategiei pentru o mai bună reglementare 2026–2034 și a Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026–2030.

Pîslaru a susținut că, în pofida blocajului politic pe care îl atribuie PSD, Executivul continuă să acționeze „serios și profesionist”, iar cele două reforme reprezintă un pas înainte către un stat mai responsabil atât față de cetățeni, cât și față de protecția mediului.

Potrivit lui, Strategia pentru o mai bună reglementare 2026–2034, aferentă jalonului 407 din PNRR, urmărește modernizarea procesului decizional din administrația publică. El a explicat că autoritățile vor fundamenta mai bine deciziile pe baza datelor, vor analiza impactul măsurilor adoptate și vor implica persoanele vizate încă din etapele inițiale ale elaborării politicilor publice.

În acest context, Pîslaru a precizat că platforma e-Consultare va deveni punctul unic de acces la consultările publice organizate de administrația centrală. Astfel, cetățenii și mediul de afaceri vor putea consulta într-un singur loc proiectele de acte normative, vor urmări evoluția acestora de la faza de planificare până la adoptare și vor vedea modul în care observațiile și propunerile formulate în cadrul consultărilor au fost analizate și integrate.

Referitor la Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026–2030, aferentă jalonului 31 din PNRR, ministrul interimar al Muncii a afirmat că România își asumă o direcție clară pentru protejarea patrimoniului natural. Oficialul român a arătat că documentul prevede extinderea și consolidarea ariilor protejate, restaurarea ecosistemelor degradate, protejarea speciilor și habitatelor, precum și controlul speciilor invazive.

Totodată, Pîslaru a subliniat că biodiversitatea va fi integrată mai bine în politicile din domenii precum agricultura, silvicultura, energia și infrastructura. În paralel, autoritățile vor consolida sistemele de monitorizare, capacitatea instituțională și mecanismele de finanțare necesare pentru implementarea acestor obiective.

Ministrul a declarat că PNRR nu înseamnă doar investiții și fonduri europene, ci și reforme care schimbă modul în care funcționează statul, prin creșterea responsabilității, transparenței și calității procesului decizional. La final, el a mulțumit echipelor din Secretariatul General al Guvernului, din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și tuturor celor implicați în îndeplinirea celor două jaloane, afirmând că Executivul va continua procesul de modernizare a României.