Guvernul anunță finalizarea unei reforme din PNRR. Toate ministerele sunt conectate la un sistem unic de planificare strategică

Secretariatul General al Guvernului anunță că, împreună cu Ministerul Finanțelor, a implementat reforma privind planificarea strategică și fundamentarea deciziilor publice, prin îndeplinirea jaloanelor 401, 402 și 404, precum și a Țintei 403 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit instituției, în prezent toate ministerele utilizează același sistem de planificare strategică și monitorizare a performanței. Acesta conectează obiectivele strategice ale ministerelor cu bugetele alocate și permite evaluarea rezultatelor obținute, contribuind la fundamentarea deciziilor publice pe baza datelor și a performanței.

SGG precizează că toate ministerele elaborează și actualizează anual Planurile Strategice Instituționale (PSI), acestea fiind monitorizate prin intermediul platformei psi.gov.ro.

De asemenea, sistemul de planificare strategică este operațional la nivelul administrației publice centrale și susține procesul de bugetare bazat pe performanță.

Instituția mai arată că trei ministere au planificat și executat bugetul aferent anului 2024 pe baza programelor și măsurilor prevăzute în Planurile Strategice Instituționale. Totodată, în prezent, toate ministerele elaborează rapoarte de performanță utilizând platforma de monitorizare.

„PNRR – SGG: de la Angajamente la Rezultate Secretariatul General al Guvernului, alături de Ministerul Finanţelor, a implementat reforma privind planificarea strategică și fundamentarea deciziilor publice, prin îndeplinirea Jaloanelor 401, 402 și 404, precum și a Țintei 403 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Astăzi, toate ministerele utilizează același sistem de planificare strategică și monitorizare a performanței. Acest sistem conectează obiectivele strategice ale ministerelor cu bugetul alocat și permite evaluarea rezultatelor obținute, contribuind la fundamentarea deciziilor publice pe baza datelor și a performanței. Ce s-a realizat? toate ministerele elaborează și actualizează anual Planurile Strategice Instituționale (PSI), monitorizate prin platforma https://psi.gov.ro;

sistemul de planificare strategică este operațional la nivelul administrației publice centrale și susține bugetarea bazată pe performanță;

trei ministere au planificat și executat bugetul aferent anului 2024 pe baza programelor și măsurilor prevăzute în PSI, iar în prezent toate ministerele elaborează rapoarte de performanță utilizând platforma de monitorizare;

a fost consolidat sistemul de evaluare a impactului actelor normative prin operaționalizarea Consiliului Consultativ pentru Evaluarea Impactului Actelor Normative (CCEIAN), care a emis până în prezent peste 300 de puncte de vedere pentru îmbunătățirea calității reglementărilor”, a scris Secretariatul General al Guvernului pe Facebook.

Un alt rezultat al reformei îl reprezintă consolidarea sistemului de evaluare a impactului actelor normative prin operaționalizarea Consiliului Consultativ pentru Evaluarea Impactului Actelor Normative (CCEIAN). Potrivit SGG, acest organism a emis până în prezent peste 300 de puncte de vedere pentru îmbunătățirea calității reglementărilor.

Secretariatul General al Guvernului subliniază că, prin această reformă, administrația publică dispune de instrumente moderne pentru planificarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice, contribuind la un proces decizional mai eficient, mai transparent și fundamentat pe dovezi.

„Prin această reformă, administrația publică dispune de instrumente moderne pentru planificarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice, contribuind la un proces decizional mai eficient, mai transparent și bazat pe dovezi”, a conchis Secretariatul General al Guvernului.

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