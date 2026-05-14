Executivul pregătește modificarea HG nr. 29/2018, actul normativ care reglementează acordarea majorărilor salariale pentru personalul implicat în gestionarea proiectelor și reformelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Noua formulă propusă schimbă radical mecanismul actual, în care sporurile sunt acordate într-o manieră mai stabilă.

Potrivit proiectului analizat de Guvern, ordonatorii de credite vor avea posibilitatea să revizuiască lunar nivelul majorărilor salariale acordate angajaților implicați în PNRR, în funcție de activitatea desfășurată și de rezultatele obținute.

„Această revizuire se va realiza prin act administrativ al ordonatorului de credite, pe baza unei note care reflectă stadiul îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor stabiliţi lunar pentru personalul încadrat în structurile de specialitate”, se arată în document.

În practică, șefii instituțiilor publice vor putea verifica în fiecare lună dacă angajații și-au îndeplinit sarcinile și jaloanele asumate în cadrul proiectelor europene și vor putea decide menținerea, reducerea sau ajustarea temporară a sporurilor salariale.

Măsura apare într-un moment sensibil pentru administrația publică, după ce premierul Ilie Bolojan a declarat că România are „cheltuieli salariale disproporționat de mari”, iar sistemul de salarizare trebuie conectat mai clar la performanță și eficiență administrativă.

Noul mecanism propus de Guvern introduce un sistem de monitorizare permanentă a activității personalului implicat în implementarea reformelor și investițiilor asumate prin PNRR. Astfel, bonusurile salariale nu vor mai fi considerate beneficii fixe, ci venituri condiționate de atingerea unor indicatori concreți.

Executivul susține că modificările sunt necesare pentru a crea un control mai strict asupra modului în care sunt gestionate proiectele finanțate din fonduri europene și pentru a evita întârzierile în îndeplinirea obligațiilor asumate de România în relația cu Comisia Europeană.

„Modificarea va urmări crearea unui mecanism de evaluare lunară a activităţii şi a realizării obiectivelor individuale”, precizează Guvernul.

Autoritățile transmit că evaluarea anuală va rămâne reperul maximal pentru acordarea majorărilor salariale, însă ajustările lunare vor permite sancționarea rapidă a situațiilor în care performanța nu corespunde cerințelor stabilite.

„Sistemul de stimulare se va baza strict pe performanţă, menţinând evaluarea anuală ca plafon maxim al majorării, dar permiţând ordonatorului de credite ajustări lunare temporare ale salariilor în funcţie de performanţa curentă a personalului”, mai arată comunicatul oficial.

Prin această formulă, Guvernul introduce un mecanism prin care sporurile salariale vor trebui justificate constant prin rezultate măsurabile și prin respectarea termenelor asumate în cadrul reformelor finanțate prin PNRR.

Executivul motivează schimbările prin necesitatea accelerării implementării reformelor și investițiilor asumate de România în cadrul PNRR, în condițiile în care respectarea jaloanelor reprezintă o condiție esențială pentru accesarea fondurilor europene.

Autoritățile susțin că actualul context impune o monitorizare mai strictă a activității personalului implicat în gestionarea proiectelor, pentru a evita întârzieri care ar putea afecta relația României cu instituțiile europene.

„Scopul este accelerarea implementării proiectelor finanţate din PNRR şi asigurarea îndeplinirii satisfăcătoare a ţintelor şi jaloanelor aflate în responsabilitatea coordonatorilor de reforme şi/sau investiţii”, transmite Guvernul.

În același timp, Executivul avertizează că lipsa unui control eficient asupra performanței personalului poate genera inclusiv consecințe financiare importante pentru statul român, prin eventuale corecții aplicate de Comisia Europeană.

„Lipsa unui control eficient asupra performanţei personalului poate conduce la utilizarea ineficientă a creditelor bugetare şi la riscuri de corecţii financiare din partea Comisiei Europene”, se mai arată în document.

Noile reguli ar urma să afecteze direct bugetarii implicați în implementarea proiectelor și reformelor finanțate prin PNRR, într-un moment în care presiunea privind absorbția fondurilor europene și respectarea termenelor asumate de România este tot mai ridicată.

Proiectul analizat joi de Executiv apare la scurt timp după avertismentele lansate de premierul Ilie Bolojan privind nivelul cheltuielilor salariale din sectorul public și presiunea tot mai mare asupra bugetului de stat. Șeful Guvernului a susținut că România se află într-o situație dezechilibrată, în care veniturile fiscale sunt printre cele mai reduse din Uniunea Europeană, în timp ce cheltuielile cu salariile bugetarilor rămân foarte ridicate raportat la încasările statului.

Premierul a explicat că o mare parte din sumele colectate la buget sunt direcționate către plata salariilor din administrația publică, ceea ce limitează spațiul pentru investiții și alte cheltuieli esențiale.

„Din fiecare leu care se colectează în România, 39% acoperă salariile din sectorul bugetar”, a spus Bolojan.

În acest context, premierul a transmis că statul nu mai poate susține creșteri salariale în lipsa unor măsuri de restructurare și reducere a cheltuielilor publice. Ilie Bolojan a avertizat că orice majorare consistentă a salariilor din sistemul public va trebui însoțită de măsuri care să reducă presiunea asupra bugetului.