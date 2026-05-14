Traian Băsescu susține că Partidul Național Liberal trebuie să vină cu o propunere clară pentru funcția de premier și consideră că Dan Motreanu reprezintă profilul unui lider liberal autentic, capabil să conducă Executivul într-o perioadă de instabilitate politică și economică.

Fostul președinte a criticat varianta vehiculată în spațiul public privind nominalizarea lui Cătălin Predoiu și a afirmat că acesta nu mai reprezintă valorile liberale asumate de partid.

„Predoiu este un PSD-ist fără carnet. A fost și pe la PDL, și pe la PNL se duce oriunde obține ceva (…) când are nevoie PSD-ul el răspunde mereu prezent”, a spus Traian Băsescu.

În același context, fostul șef al statului i-a transmis și un mesaj lui Ilie Bolojan, despre care spune că trebuie să accepte rezultatul votului politic și să înțeleagă că mandatul său de premier s-a încheiat.

Referindu-se la varianta pe care o consideră potrivită pentru conducerea Guvernului, Traian Băsescu a afirmat că Dan Motreanu ar fi cea mai credibilă alegere pentru PNL.

„Motreanu este un liberal 100%, am fost cu el și în Parlamentul European, îl știu bine și nu îl poate acuza nimeni că nu este liberal”, a declarat Traian Băsescu.

Dan Motreanu este unul dintre liderii cu cea mai lungă experiență în PNL și s-a aflat în aproape toate formulele de conducere ale partidului din ultimele două decenii.

Traian Băsescu a afirmat că actualul blocaj politic își are originea în modul în care au fost organizate alegerile din 2024 și a susținut că electoratul a fost pus într-o situație de confuzie totală.

Fostul președinte consideră că suprapunerea scrutinelor și anularea turului întâi al alegerilor prezidențiale au afectat grav încrederea publică și au amplificat tensiunile politice.

„Atunci s-a făcut tot ce s-a putut pentru ca românii să nu înțeleagă ce votează. Doar vă dau un exemplu. Ce să înțeleagă românul când merge la vot, dacă el are de votat primarul, consilierul, lista de europarlamentari, și care e listă comună, PSD-PNL. Deci, cum credeți că s-a dus românul în fața urnei de vot cu buletinele astea? Confuzie totală. Vin și prezidențialele. Și fac turul 1 la prezidențiale, fac în săptămâna următoare alegerele legislative și vin cu turul 2 la Prezidențiale. Ce a înțeles românul? Ce a votat el în astea 3 săptămâni? Parlament? Președinte? Și pe urmă pui capacul la toate și anulezi turul 1 de la prezidențiale. Ce avem acum este rezultatul organizării ticăloase a alegerilor”, a spus, la TVR Info, Traian Băsescu.

Fostul șef al statului a susținut că alegătorii nu au avut posibilitatea să înțeleagă clar miza fiecărui scrutin și a acuzat partidele că au mizat pe manipularea electoratului prin campanii mediatice și rețele sociale.

„Au mers pe ideea vor vota cum îi prostim prin televiziuni, prin TikTok”, a afirmat Traian Băsescu.

În ceea ce privește soluția pentru depășirea crizei, fostul președinte consideră că refacerea actualei coaliții este inevitabilă, în ciuda tensiunilor dintre partide.

„Degeaba se joacă. Există o singură soluție. Reluarea funcționării coaliției. A acestei coaliții. Moartă, vie, dacă e moartă, trebuie reînviată. Sigur, sunt orgolii politice, dar dincolo de orgolii și de interese politice, avem o țară”, a spus Traian Băsescu, care a avertizat că România riscă să piardă fonduri europene importante.

Totodată, fostul președinte a afirmat că actualul șef al statului ar fi trebuit să se implice mai ferm pentru menținerea Guvernului și a transmis că PSD și PNL trebuie să înțeleagă că nu au alternative viabile în acest moment.

Traian Băsescu a criticat în termeni duri ritmul consultărilor politice pentru desemnarea unui nou premier și a afirmat că România traversează una dintre cele mai dificile perioade de după aderarea la Uniunea Europeană.

Invitat la B1 TV, fostul șef al statului a spus că explicațiile privind amânarea consultărilor sunt greu de justificat în actualul context politic și economic.

„Da, e o lentoare nepermisă, după părerea mea, nu numai la adresa președintelui aprecierea, dar și la adresa partidelor. Parcă nu le-ar păsa. România este într-una din cele mai dificile situații de la intrarea în Uniunea Europeană încoace. Și, totuși, stăm și amânăm și am auzit prima explicație a domnului președinte Dan, nu facem consultări oficiale joi și vineri pentru că doi lideri de partid lipsesc din București. Pe cuvântul lui că așa e? E posibil când e vorba de viteză pentru a-ți restabili guvernarea, să accepti ideea că-s plecați liderii și atunci stăm. Dar trimiți invitația cu dată și oră, nu-i președintele, vin vicepreședinții. Dar nu poți să ții negocierile sau consultările pentru faptul că doi lideri anunță că lipsesc, pentru că își iau un concediu prelungit, să zicem, un weekend prelungit”, a declarat Traian Băsescu.

Întrebat dacă ar fi acceptat o astfel de întârziere în perioada în care era președinte, Traian Băsescu a răspuns că ar fi convocat consultările indiferent de context sau de ziua în care acestea ar fi trebuit organizate.

„E șocant. Eu le făceam sâmbătă, duminică, în ziua de Anul Nou, de Paști, de Crăciun, când era țara cu probleme, dar, mă rog, mi se pare nelalocul ei această întârziere continuă, mai ales că avem constrângeri. Sunt constrângerile de pe programul de înarmare a României, constrângeri care se materializează în 8,3 miliarde de euro destinați Armatei Române și sunt constrângerile din PNRR, unde și acolo mai sunt vreo 10 miliarde sub semnul întrebării”, a spus fostul președinte.

Traian Băsescu a explicat că un guvern interimar nu poate adopta rapid măsurile legislative necesare pentru deblocarea proiectelor strategice și pentru îndeplinirea obligațiilor asumate de România.