Șantierul Naval Mangalia rămâne fără cumpărător. A doua licitație a eșuat, iar vânzarea se mută în august

Șantierul Naval Mangalia nu a atras niciun ofertant nici la cea de-a doua licitație organizată pentru vânzarea activelor companiei, desfășurată pe 29 iulie. Procedura va fi reluată pe 28 august, la același preț de pornire, de 184 de milioane de euro, la care se adaugă TVA. În paralel, Guvernul continuă să mizeze pe atragerea unui investitor strategic care să repornească activitatea de construcții navale.

Șantierul Naval Mangalia nu și-a găsit cumpărător nici la cea de-a doua încercare de valorificare a activelor. Licitația programată pentru 29 iulie s-a încheiat fără niciun ofertant, în condițiile în care prețul de pornire a rămas stabilit la 184 de milioane de euro, fără TVA.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor a expirat pe 27 iulie, însă până la închiderea procedurii nu a fost înregistrată nicio intenție de participare. În aceste condiții, lichidatorul și creditorii vor relua procesul de vânzare conform calendarului deja aprobat.

Următoarea licitație este programată pentru 28 august și va porni de la același preț de 184 de milioane de euro, la care se adaugă TVA. Decizia respectă strategia aprobată de Adunarea Creditorilor, care a stabilit organizarea mai multor runde de licitație înainte ca prețul să poată fi reconsiderat.

Adunarea Creditorilor, controlată de Damen, a decis organizarea a cel puțin șase proceduri de licitație la valoarea de piață a activului, respectiv 184 de milioane de euro plus TVA, și nu la valoarea de lichidare, estimată la 84 de milioane de euro. Strategia de valorificare a fost aprobată în cadrul reuniunii din 26 mai 2026.

CITR, lichidatorul judiciar al companiei, urmărește vânzarea în bloc a întregului ansamblu de active mobile și imobile necesare desfășurării activității, cu excepția creanțelor și participațiilor. Potrivit lichidatorului, tranzacția este concepută sub forma unui transfer al afacerii, la prețul stabilit prin procedură.

În lipsa unui cumpărător, procedura va continua cu cea de-a treia licitație, iar potențialii investitori vor trebui să respecte aceleași condiții de participare prevăzute în regulamentul de vânzare.

Persoanele sau companiile interesate trebuie să achiziționeze caietul de sarcini, al cărui preț este de 10.000 de euro, fără TVA. Documentația de înscriere poate fi depusă fizic sau transmisă prin e-mail până la data de 26 august, ora 14:00.

Pe lângă documentația necesară, ofertanții trebuie să constituie și o garanție de participare reprezentând 10% din prețul de pornire fără TVA. Valoarea acesteia este de 18,4 milioane de euro.

Guvernul continuă să își exprime speranța că procedura va atrage un investitor strategic capabil să preia șantierul și să reia activitatea de construcții navale. Printre companiile cu care autoritățile au purtat discuții se află și grupul german Rheinmetall AG, însă până în prezent acesta nu a depus nicio ofertă.

Interesul autorităților pentru implicarea companiei germane este legat și de contractul de aproximativ 920 de milioane de euro propus pentru construirea a patru nave militare. Proiectul includea și preluarea șantierului din Mangalia, astfel încât producția să fie realizată în România.

Finanțarea este asigurată prin programul european SAFE, iar calendarul de implementare impune finalizarea proiectului până în anul 2030. În lipsa unei oferte din partea Rheinmetall, scenariul inițial devine însă tot mai dificil de pus în practică.

Compania germană nu pare dispusă să achiziționeze șantierul la prețul stabilit de creditori. În acest context, există posibilitatea ca autoritățile să renunțe la condiția ca navele militare să fie produse la Mangalia, dacă acest lucru va întârzia implementarea contractului.

Situația este complicată și de disponibilizarea întregii forțe de muncă. Toți cei 1.011 angajați au primit decizii de concediere, iar ultimele contracte individuale de muncă au încetat la 15 iulie 2026. O eventuală reluare rapidă a activității ar putea fi afectată de lipsa personalului calificat, dacă foștii salariați își vor găsi între timp alte locuri de muncă.

Înainte de lansarea procedurii de vânzare, Rheinmetall anunța public că analizează posibilitatea de a investi la Mangalia împreună cu grupul elvețian MSC, într-un proiect destinat atât industriei navale civile, cât și celei de apărare.

„Preluarea șantierului naval falimentar din Mangalia de către Rheinmetall și MSC ar deschide perspective pozitive pentru viitorul industriei navale și de apărare din România și ar marca începutul unei noi ere. (…) Rheinmetall AG analizează, în strânsă cooperare cu compania elvețiană MSC, realizarea unor investiții substanțiale în acest amplasament și transformarea șantierului într-un hub cu dublă utilizare, atât pentru construcții navale militare, cât și civile”, au transmis reprezentanții companiei germane.

După semnarea contractului cu Guvernul condus de Ilie Bolojan, interesul concret pentru achiziționarea șantierului nu s-a materializat. Reprezentanții companiei nu au participat nici la prima, nici la cea de-a doua licitație organizată pentru vânzarea activelor.

Una dintre explicațiile vehiculate este diferența semnificativă dintre valoarea de piață stabilită pentru licitație și valoarea de lichidare a activelor, estimată la aproximativ 84 de milioane de euro. Prețul de pornire este cu circa 100 de milioane de euro mai mare.

Pe lângă aspectul financiar, investitorii trebuie să ia în calcul și situația terenului pe care funcționează șantierul. Acesta aparține statului român, iar viitorul cumpărător va trebui să ajungă la un acord separat pentru preluarea dreptului de folosință asupra terenului.