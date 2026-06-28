Niciun investitor nu s-a înscris la licitația pentru șantierul naval din Mangalia, în ciuda programului SAFE
SURSA FOTO: Damen - Șantierul Naval din Mangalia
Prima licitație pentru vânzarea șantierului naval din Mangalia, cel mai mare din România, nu a atras niciun investitor. Termenul limită de înscriere a expirat fără să fie depusă nicio ofertă, inclusiv din partea companiei Rheinmetall, care fusese anunțată anterior ca potențial investitor pentru construirea a patru nave finanțate prin programul SAFE.
Licitația a fost organizată pentru vânzarea fostului șantier naval Damen Mangalia, aflat în faliment. Termenul de înscriere a fost 27 iunie, ora 13:00, iar lichidatorul CITR nu a primit nicio ofertă până la această dată.
Motivul lipsei de interes
Una dintre posibilele cauze pentru absența ofertelor este prețul de pornire stabilit de creditorii majoritari, controlați de grupul Damen. Aceștia au decis ca vânzarea să se facă la valoarea de piață a șantierului, estimată la 184 de milioane de euro, și nu la valoarea de lichidare, de 84 de milioane de euro.
De asemenea, participarea la licitație presupune plata unei garanții de 10% din prețul de pornire, respectiv 18 milioane de euro, o sumă considerabilă care poate descuraja potențialii cumpărători.
Următoarele pași în procesul de vânzare
Se estimează că vor fi organizate cel puțin șase licitații, toate în condiții similare cu cea actuală. În aprilie, șantierul naval din Mangalia a fost declarat în faliment, după ce planul de reorganizare propus a fost respins de adunarea creditorilor.
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Virgil Munteanu este Director Executiv al Editurii Evenimentul și Capital din 2012, având o experiență de peste 25 de ani în management media și comunicare strategică. Cu o pregătire multidisciplinară în domeniile tehnic și comunicare în afaceri, a coordonat numeroase campanii de anvergură începând cu anul 1996. Semnează constant articole, analize și editoriale pentru publicații de referință precum Capital, Evenimentul Zilei, Infofinanciar, Doctorul Zilei, Infoactual, Infofinanciar și Animal Zoo.
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