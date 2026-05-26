Strategia de vânzare a șantierului naval Mangalia prevede minimum șase licitații. Aproape 1.000 de angajați sunt concediați: În câteva săptămâni nu va mai lucra nimeni aici

Noua strategie de vânzare a șantierului naval din Mangalia a fost aprobată marți de Adunarea Creditorilor, în cadrul procedurii de faliment deschise împotriva companiei Damen Shipyards Mangalia. Creditorii au decis organizarea a cel puțin șase licitații succesive, fiecare pornind de la valoarea de piață estimată la 184 de milioane de euro. Reprezentanții Sindicatului Navalistul susțin însă că măsura este întârziată și avertizează că șantierul riscă să rămână fără angajați în următoarele săptămâni, pe fondul concedierilor colective.

Noua strategie privind valorificarea șantierului naval din Mangalia a fost aprobată în cadrul Adunării Creditorilor convocată de lichidatorul judiciar CITR SPRL – filiala Constanța. Decizia vine după ce o primă tentativă de stabilire a condițiilor de vânzare, organizată în 8 mai, a eșuat din cauza opoziției formulate de creditorul majoritar, Damen Holding B.V.

„Este tardivă şi inoportună aprobarea Strategiei de valorificare a activului funcţional, astfel cum a fost propusă de creditorul majoritar, Damen Holding BV, precum şi modificarea propusă de Damen Holding privind organizarea mai multor şedinţe de licitaţie (minimum şase), cu frecvenţă lunară şi cu preţ de pornire de 100% din valoarea de piaţă stabilită prin raportul de evaluare”, a declarat Laurenţiu Gobeajă, preşedintele Sindicatului Navalistul.

Documentele analizate în ședința de marți prevăd organizarea a minimum șase licitații publice, cu frecvență lunară, fiecare având ca preț de pornire 100% din valoarea de piață a activului funcțional „Șantierul Naval Mangalia”, evaluat la aproximativ 184 de milioane de euro.

În aceeași ședință au fost aprobate și regulamentul de vânzare, precum și instrucțiunile privind desfășurarea procedurilor de licitație.

Potrivit procesului-verbal consultat de news.ro, la ședință au participat 18 dintre cei 191 de creditori înscriși la masa credală, aceștia reprezentând 93,4% din totalul creanțelor.

Șapte creditori au votat împotriva strategiei sau au formulat obiecțiuni care au fost considerate voturi negative. Valoarea cumulată a creanțelor acestora reprezenta însă doar 3,4% din total, insuficient pentru a modifica rezultatul final al votului.

Printre entitățile care s-au opus sau au formulat obiecții s-au numărat UAT Limanu, UAT Mangalia, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Sindicatul Navalistul.

Reprezentanții Sindicatului Liber „Navalistul” afirmă că susțin vânzarea în bloc a șantierului naval, însă consideră că actuala strategie este adoptată prea târziu pentru a mai salva activitatea economică și locurile de muncă.

Cu o creanță de puțin peste 4 milioane de lei, sindicatul și-a exprimat acordul de principiu față de valorificarea activului funcțional, însă obiecțiunile formulate au făcut ca votul să fie contabilizat drept negativ.

În contextul concedierilor colective aflate în desfășurare, liderii sindicali susțin că prelungirea procedurilor de licitație reduce semnificativ șansele reluării activității.

Liderul sindical a explicat că întârzierea procesului de vânzare riscă să accelereze plecarea angajaților și să afecteze caracterul funcțional al șantierului naval.

„În contextul actual, în care toţi angajaţii societăţii primesc deciziile de concediere colectivă, aceste tergiversări nu contribuie la deblocarea situaţiei, ci prelungesc perioada de lichidare şi reduc şansele de reluare a activităţii şantierului şi de reangajare a salariaţilor”, a explicat liderul sindical.

Sindicaliștii avertizează că menținerea unei proceduri de licitație întinse pe cel puțin șase luni ar putea determina plecarea definitivă a muncitorilor specializați din Mangalia sau chiar din România.

„Cu cât procedurile durează mai mult, cu atât şansele scad. Oamenii nu pot trăi din indemnizaţia de şomaj şi vor fi nevoiţi să îşi caute un alt loc de muncă, dacă vânzarea activelor în bloc va dura cel puţin şase luni sau mai mult. Fără angajaţi, şantierul nu va mai putea fi considerat un „activ funcţional”, ci doar un ansamblu de bunuri din patrimoniul societăţii. După concedierea tuturor angajaţilor, vor rămâne doar halele pustii, docurile goale şi macarale încremenite. Peste câteva săptămâni, odată cu încheierea perioadei de preaviz, nu va mai lucra nimeni aici”, susţine Gobeajă.

Reprezentanții sindicali consideră că accelerarea procedurilor este esențială pentru păstrarea personalului calificat și pentru menținerea capacității operaționale a șantierului naval.

„De aceea, este esenţială urgentarea procedurii de valorificare în bloc a activelor, cât timp forţa de muncă este încă disponibilă. Peste şase luni sau un an, pentru mulţi dintre angajaţi nu va mai conta, deoarece vor fi nevoiţi să plece din oraş sau din ţară acolo unde munca lor este apreciată şi unde au siguranţă şi stabilitate”, a concluzionat Gobeajă.

Procedura de faliment deschisă pe 28 aprilie 2026 împotriva Damen Shipyards Mangalia implică datorii totale de aproape două miliarde de lei, iar aproximativ 1.000 de angajați sunt afectați de concedierile colective anunțate.

Conform documentelor analizate de sursa citată, grupul Damen și subsidiarele sale dețin aproximativ 85% din totalul creanțelor înscrise la masa credală.

Cea mai mare creanță aparține Damen Holding B.V., companie care susține că are de recuperat 744 milioane de lei.

Alte companii din grupul Damen înscrise la masa credală sunt:

Damen Shipyards Gorinchem BV – 306,4 milioane lei;

Damen Workforce Romania SRL – 52 milioane lei;

Damen Offshore & Specialized Vessels BV – 22,3 milioane lei;

Damen Global Support BV – 16,5 milioane lei;

Șantierul Naval Damen Galați – 11,5 milioane lei.

Pe lista creditorilor importanți se află și Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu aproximativ 26 milioane de lei de recuperat, precum și compania Muehlhan SRL, cu circa 21 milioane de lei.

