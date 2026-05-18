Șantierul Naval Damen Mangalia, aflat în procedură de faliment, ar putea intra într-un nou proces de valorificare, după ce lichidatorul judiciar CITR SPRL, filiala Constanța, a convocat pentru vineri, 22 mai, o nouă Adunare a Creditorilor. Pe ordinea de zi figurează aprobarea strategiei de vânzare în bloc a activului funcțional „Șantierul Naval Mangalia”, una dintre cele mai importante platforme industriale din domeniul naval din România.

Noua formulă propusă de lichidator introduce o schimbare majoră față de varianta anterioară. Astfel, documentele analizate de creditori prevăd organizarea a minimum șase ședințe de licitație publică, desfășurate lunar, cu un preț de pornire stabilit la 100% din valoarea de piață a activului funcțional. Evaluarea actuală ridică valoarea șantierului la aproximativ 184 de milioane de euro.

Diferența este semnificativă în comparație cu scenariul precedent, care lua în calcul o valoare de lichidare de aproximativ 84 de milioane de euro. Practic, noua strategie urmărește menținerea unei valori considerate mai apropiate de potențialul economic real al șantierului Damen Mangalia și evitarea unei vânzări accelerate la un preț mult diminuat.

Pe lângă aprobarea strategiei de valorificare, creditorii sunt chemați să voteze și regulamentul aferent procedurii de vânzare, inclusiv instrucțiunile privind desfășurarea licitațiilor publice și condițiile de participare pentru eventualii investitori interesați.

Actuala propunere reprezintă a doua încercare de stabilire a condițiilor de vânzare pentru șantierul naval din Mangalia. Prima ședință dedicată aprobării strategiei de valorificare a avut loc în 8 mai, însă planul nu a întrunit voturile necesare pentru validare.

Principalul creditor al companiei, Damen Holding B.V., care controlează aproape 69,5% din totalul creanțelor, s-a opus variantei prezentate atunci. Opoziția grupului olandez a fost decisivă în blocarea aprobării strategiei propuse de lichidator.

Împotriva formulei discutate în luna mai au votat și Sindicatul Navalistul, dar și Agenția Națională de Administrare Fiscală. Deși ANAF a susținut ideea vânzării în bloc a șantierului Damen Mangalia, instituția a respins utilizarea valorii de lichidare de 84 de milioane de euro și a cerut ca prețul de pornire să fie raportat la valoarea de piață estimată la 184 de milioane de euro.

Noua strategie pare să țină cont de aceste obiecții formulate de creditorii importanți, în special în ceea ce privește pragul minim acceptat pentru scoaterea la vânzare a activului funcțional.

Datele incluse în documentele analizate de creditori arată că 191 de instituții și companii figurează în tabelul creanțelor și au de recuperat aproximativ două miliarde de lei de la șantierul Damen Mangalia.

Cea mai mare parte a sumelor revendicate aparține însă companiilor din grupul Damen și subsidiarelor acestuia. Potrivit rapoartelor consultate de News.ro, creanțele entităților afiliate grupului olandez reprezintă aproximativ 85% din totalul datoriilor.

Damen Holding B.V. solicită recuperarea unei sume de circa 744 milioane de lei. Alte companii din grup au, la rândul lor, creanțe importante înregistrate în procedură.

„Damen Shipyards Gorinchem BV” figurează cu aproximativ 306,4 milioane de lei de recuperat, în timp ce „Damen Workforce Romania SRL” are creanțe de aproximativ 52 de milioane de lei. Alte sume importante sunt revendicate de „Damen Offshore & Specialized Vessels BV” – 22,3 milioane de lei, „Damen Global Support BV” – 16,5 milioane de lei și Șantierul Naval Damen Galați – 11,5 milioane de lei.

În afara grupului Damen, printre creditorii relevanți ca valoare se află Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu aproximativ 26 de milioane de lei de recuperat, precum și compania Muehlhan SRL, înscrisă în tabel cu circa 21 de milioane de lei. Sindicatul Navalistul figurează în procedură cu creanțe de puțin peste 4 milioane de lei.

Tabel. Principalii creditori și valorile revendicate în falimentul Damen Mangalia: