BVB a încheiat săptămâna pe plus. Capitalizarea Bursei de la București a crescut cu peste 857 de milioane de lei

BVB a înregistrat o nouă săptămână de creștere, atât din perspectiva capitalizării bursiere, cât și a valorii tranzacțiilor. Datele aferente perioadei 6 – 10 iulie 2026 arată că investitorii au realizat schimburi de peste 805 milioane de lei pe piața de acțiuni. Cea mai intensă activitate de tranzacționare a fost consemnată miercuri, 8 iulie, potrivit datelor publicate de Bursa de Valori București și consultate de Agerpres.

BVB a încheiat săptămâna 6 – 10 iulie cu o evoluție pozitivă, capitalizarea bursieră majorându-se cu 857,4 milioane de lei față de intervalul precedent. Astfel, valoarea totală a companiilor listate a ajuns la 695,3 miliarde de lei, în creștere cu 0,12% comparativ cu nivelul de 694,5 miliarde de lei înregistrat în săptămâna anterioară.

În același timp, activitatea investitorilor s-a intensificat. Valoarea tranzacțiilor cu acțiuni s-a ridicat la 805 milioane de lei, cu aproape 198 de milioane de lei peste rulajul de 607 milioane de lei consemnat în săptămâna precedentă.

Indicele principal BET, care reflectă evoluția celor mai lichide companii listate la Bursa de Valori București, a închis săptămâna la nivelul de 34.509,34 puncte.

Din perspectiva activității zilnice, cea mai intensă sesiune de tranzacționare a fost miercuri, 8 iulie, când schimburile au însumat 463,6 milioane de lei. La polul opus s-a aflat ședința de joi, 9 iulie, când valoarea tranzacțiilor a fost de 68,3 milioane de lei.

Cele mai lichide titluri de pe piața principală au fost cele ale Băncii Transilvania, care au generat tranzacții în valoare de 508,864 milioane de lei. Totodată, prețul acțiunilor instituției de credit a avansat cu 6,12% în perioada analizată.

Pe următoarele poziții în clasamentul lichidității s-au situat acțiunile OMV Petrom, cu schimburi totale de 49,566 milioane de lei și o apreciere de 10%, respectiv titlurile Hidroelectrica, care au înregistrat tranzacții de 47,180 milioane de lei, însă au consemnat o scădere de 6,82%.

În ceea ce privește evoluția cotațiilor, cele mai mari creșteri au fost înregistrate de acțiunile Șantierului Naval Orșova, care s-au apreciat cu 22,28%. Acestea au fost urmate de titlurile Aeta, cu un avans de 17,65%, și de cele ale Mecanica Ceahlău, care au câștigat 13,57%.

La polul opus s-au aflat acțiunile Rompetrol Well Services, care au înregistrat cea mai accentuată depreciere din săptămână, de 16,25%. Scăderi importante au mai consemnat și titlurile Chimcomplex, cu minus 8,60%, respectiv Bucur, care au pierdut 8,06% din valoare.