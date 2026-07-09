Fraudă de peste 26 milioane de lei descoperită de ANAF. Faptele erau mascate sub forma difuzării online de lupte MMA

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit o fraudă de peste 26 de milioane de lei, în care veniturile obținute din difuzarea online a luptelor MMA și din promovarea platformelor de jocuri de noroc au fost ascunse de autorități. Cazul va fi înaintat organelor de urmărire penală.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenției Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), au identificat o fraudă fiscală de 26,36 milioane de lei cauzată bugetului de stat de către o firmă care a organizat și difuzat online turnee de arte marțiale mixte (MMA), fără să declare sumele încasate.

Inspectorii Antifraudă ANAF au investigat un mecanism complex de evaziune fiscală construit în jurul unui produs multimedia aparent legitim: transmisiuni online de arte marțiale mixte.

Firma vindea abonamente lunare, ID-uri de participare și coduri de acces pentru vizionarea luptelor MMA pe platforme specializate în streaming online, iar reprezentanții firmei încasau lunar venituri de la o bază medie de peste 30.000 de abonați plătitori, fără a le înregistra în contabilitate.

Investigația a mai stabilit și o a doua componentă a fraudei: obținerea de venituri nedeclarate din afilierea cu alte activități, precum organizarea de evenimente sau jocuri de noroc, derulate de un grup de trei firme controlate de aceiași asociați. Prin această componentă, prin care audiența atrasă de luptele MMA era direcționată către platforme de pariuri și cazinouri online, firma s-a sustras de la plata unor obligații fiscale.

Prin cumularea tuturor veniturilor nedeclarate identificate în perioada verificată, inspectorii ANAF Antifraudă au calculat un prejudiciu total cauzat bugetului de stat în sumă de 26,36 milioane de lei.

Având în vedere împrejurările în care au fost săvârșite faptele constatate, ANAF va sesiza organele de urmărire penală specializate.

Verificările veniturilor obținute din difuzarea online a conținutului multimedia vor continua pentru asigurarea echității mediului de afaceri, prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și protejarea contribuabililor corecți de concurența neloială a celor care încalcă legea.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) este structura din cadrul ANAF responsabilă de prevenirea, descoperirea și combaterea evaziunii fiscale și a fraudei vamale în România. Inspectorii antifraudă desfășoară controale operative, monitorizează circuitele economice fictive și, în urma modificărilor legislative intrate în vigoare în iulie 2026, au primit atribuții extinse de control direct asupra persoanelor fizice.

Principalele atribuții ale DGAF vizează combaterea evaziunii fiscale prin identificarea rețelelor care emit facturi fictive și blocarea rambursărilor ilegale de TVA. De asemenea, inspectorii efectuează controale operative și inopinate la agenții economici, verificând direct în teren respectarea obligațiilor legale, inclusiv existența și utilizarea caselor de marcat, precum și legalitatea documentelor care însoțesc transporturile de mărfuri.

Un alt domeniu important de activitate îl reprezintă monitorizarea traficului de mărfuri. În acest scop, inspectorii antifraudă pot opri vehicule în trafic, utilizând autovehicule inscripționate și echipate cu semnale luminoase albastre, pentru a verifica bunurile transportate prin intermediul sistemelor electronice, precum RO e-Transport.

Începând cu modificările legislative aplicabile din iulie 2026, DGAF are competența de a efectua verificări documentare și asupra persoanelor fizice. În situațiile în care sunt identificate venituri a căror sursă nu poate fi justificată, inspectorii pot emite decizii de impunere prin care se aplică un impozit de 70% asupra acestor venituri nedeclarate.

În timpul desfășurării unui control, inspectorii antifraudă au obligația de a se legitima prin prezentarea legitimației de serviciu și a ordinului de control, purtând uniforma specifică sau, după caz, o vestă reflectorizantă de culoare roșie. Atunci când verificarea este efectuată la sediul unei societăți, aceasta trebuie consemnată în mod obligatoriu în Registrul Unic de Control al firmei.

În exercitarea atribuțiilor lor, inspectorii DGAF pot aplica amenzi contravenționale, pot dispune confiscarea bunurilor sau a sumelor de bani provenite din activități ilicite și pot sesiza organele de urmărire penală atunci când constată existența unor fapte care întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni.