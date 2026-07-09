Guvernul plătește noi despăgubiri proprietarilor expropriați. Au fost alocați bani în plus pentru proiectul Tismana I

Guvernul a aprobat o nouă hotărâre prin care suplimentează fondurile destinate despăgubirilor acordate proprietarilor ale căror terenuri și imobile sunt afectate de lucrările de extindere și dezvoltare a carierei de lignit Tismana I din județul Gorj. Măsura vine în urma unor hotărâri judecătorești definitive care au impus recalcularea sumelor ce trebuie plătite persoanelor expropriate.

Potrivit Executivului, valoarea totală a despăgubirilor va fi majorată cu aproximativ 18.000 de lei, bani care vor fi asigurați din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei aferent anului 2026.

Decizia adoptată de Guvern vizează actualizarea Hotărârii nr. 1120/2020, actul normativ prin care au fost aprobate amplasamentul lucrării de utilitate publică și declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele situate pe coridorul necesar proiectului de dezvoltare a carierei de lignit Tismana I.

Totodată, Executivul a aprobat modificarea anexei nr. 2 a hotărârii din 2020, în care sunt prevăzute despăgubirile acordate proprietarilor afectați de proiect.

Suplimentarea fondurilor are la bază punerea în aplicare a unor hotărâri judecătorești care au stabilit noi valori ale despăgubirilor pentru unele dintre imobilele expropriate.

Conform comunicatului transmis de Guvern, suma alocată pentru plata despăgubirilor va fi majorată cu aproximativ 18.000 de lei.

Fondurile suplimentare vor fi utilizate exclusiv pentru achitarea diferențelor rezultate în urma deciziilor instanțelor de judecată, astfel încât proprietarii să primească despăgubirile stabilite prin hotărârile definitive.

Banii provin din bugetul Ministerului Energiei pe anul 2026 și vor fi transferați în cadrul procedurilor legale de expropriere.

Executivul precizează că toate procedurile de expropriere aferente acestui proiect sunt derulate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., compania care administrează exploatările miniere din zonă și care este responsabilă de implementarea investiției.

Rolul companiei este de a pune în aplicare măsurile prevăzute de legislația privind exproprierile pentru cauză de utilitate publică și de a asigura plata despăgubirilor către persoanele îndreptățite.

Cariera Tismana I face parte din exploatările miniere administrate de Complexul Energetic Oltenia și este considerată una dintre investițiile importante pentru menținerea capacității de producție a lignitului utilizat în sistemul energetic național.

Proiectul de utilitate publică urmărește menținerea și dezvoltarea capacității de exploatare a carierei la un nivel de aproximativ 5 milioane de tone de lignit pe an, ceea ce presupune extinderea perimetrului de exploatare și, implicit, exproprierea unor terenuri și imobile aflate pe traseul lucrărilor.

Prin hotărârea adoptată, Guvernul pune în aplicare deciziile instanțelor și asigură resursele financiare necesare pentru plata integrală a despăgubirilor stabilite în favoarea proprietarilor afectați de lucrările de extindere a carierei de lignit Tismana I din județul Gorj.