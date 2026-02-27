Guvernul Bolojan introduce printr-un proiect de ordonanță de urgență modificări și completări ale legislației fiscal-bugetare, cu accent pe combaterea riscurilor de neplată a obligațiilor către bugetul de stat. Documentul propune măsuri menite să limiteze evaziunea în domeniul comercializării produselor accizabile, în special în sectorul produselor energetice.

Potrivit proiectului, sunt prevăzute măsuri:

„pentru reducerea riscului privind neplata accizelor și TVA datorate bugetului de stat de către operatorii economici care desfășoară activități în domeniul comercializării produselor accizabile, cu preponderență produse energetice”.

Actul normativ urmărește consolidarea controlului fiscal și întărirea mecanismelor de autorizare pentru operatorii din domeniu.

În același document se stabilește că, prin ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române, vor fi fixate condițiile necesare pentru obținerea atestatului de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice, tutun prelucrat și produse energetice.

Lista produselor vizate include benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat, păcură și biocombustibili, iar noile condiții vor deveni obligatorii pentru operatorii care activează pe această piață.

Pe agenda ședinței conduse de Ilie Bolojan figurează și un proiect de ordonanță de urgență care vizează sectorul energetic, cu accent pe dezvoltarea producției de biometan. Executivul urmărește să creeze un cadru legislativ care să faciliteze investițiile și integrarea acestui tip de gaz în sistemul național.

Proiectul prevede măsuri legislative care să faciliteze producerea, injectarea, transportul și comercializarea biometanului, în condiții adaptate specificului acestei activități. Sunt stabilite obligațiile și drepturile producătorilor, precum și responsabilitățile tehnice și financiare legate de injectarea gazului în sistemele de transport și distribuție.

De asemenea, actul normativ reglementează accesul și racordarea la rețelele de gaze naturale, precum și relația operațională cu operatorii de sistem, „în concordanță cu particularitățile acestei activități”. Prin aceste măsuri, Guvernul urmărește să susțină diversificarea surselor de energie și să stimuleze utilizarea gazelor regenerabile.

Executivul analizează și un proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor destinate despăgubirii proprietarilor ale căror imobile sunt afectate de lucrările de la cariera Tismana I, din județul Gorj. Măsura este necesară pentru continuarea proiectului de utilitate publică de interes național care vizează menținerea și dezvoltarea capacității de exploatare a lignitului.

Hotărârea prevede alocarea unor fonduri suplimentare pentru despăgubiri, în contextul menținerii unei capacități de producție de 5.000.000 de tone de lignit pe an. Proprietarii ale căror terenuri sau construcții se află pe amplasamentul lucrărilor vor primi compensații financiare conform noilor prevederi.

În paralel, Guvernul intenționează să modifice hotărârea referitoare la încadrarea în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, măsură care are impact asupra administrării infrastructurii rutiere.

Ilie Bolojan propune și stabilirea unui plafon maxim pentru cheltuielile aferente funcțiilor de prefect și subprefect, începând cu anul 2026. Proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi introduce limite clare pentru decontarea cheltuielilor legate de locuință și deplasare.

Conform documentului, pentru fiecare funcție de prefect și subprefect, plafonul maxim al cheltuielilor pentru locuința de serviciu, cazare și deplasarea dus-întors între municipiul în care se află sediul instituției prefectului și localitatea de domiciliu va fi de 18.000 de lei anual, echivalentul a 1.500 de lei pe lună. În situația în care chiria prevăzută în contract depășește acest nivel, suma decontată va fi limitată la plafonul stabilit.

Pe ordinea de zi sunt incluse și propuneri de eliberare și/sau numire în funcțiile de prefect și subprefect, precum și declararea unui teren drept bun de interes public național. Terenul urmează să fie înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmis în administrarea Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova.

În plus, membrii Cabinetului vor discuta un memorandum privind Programul legislativ al Guvernului pentru anul 2026, document care va stabili prioritățile normative ale Executivului pentru perioada următoare.