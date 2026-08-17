Ghidul Novakid: Ce înseamnă să gândești într-o limbă străină și cum se dezvoltă această abilitate

Indiferent de vârstă, învățarea unei limbi străine rămâne una dintre cele mai populare modalități de dezvoltare personală. Fie că este vorba de engleză, franceză, italiană sau limbi care au câștigat popularitate în ultimii ani, precum japoneza, procesul de asimilare stimulează creierul și îmbunătățește memoria.

Pe măsură ce nivelul de cunoștințe crește, apare și un fenomen pe care mulți îl consideră un semn al progresului: gândirea în limba străină, fără a mai traduce mental fiecare cuvânt. În ceea ce privește copiii, cu cât sunt expuși mai devreme la o limbă străină, cu atât le este mai ușor să dezvolte gândirea în acea limbă.

În plus, rezultatele reale privind corelarea gândirii în altă limbă cu o procesare facilă a informațiilor și o luare mai rapidă a deciziilor i-au determinat pe mulți specialiști internaționali să deruleze studii pe această temă, în ultimul deceniu cu precădere, studii care au întărit aceste constatări.

În cele ce urmează, Novakid, școala online de engleză, vine în ajutorul părinților cu niște sfaturi aplicate, pentru a demonstra cât de avantajați sunt cei mici din acest punct de vedere, dacă încep studiul limbilor străine la vârsta optimă.

E bine cunoscut faptul că juniorii dobândesc mai ușor o limbă străină. Acest lucru se datorează faptului că învață intuitiv, conexiunile neuronale se formează mai rapid și nu le este frică să se exprime și pună întrebări.

Odată ce ei nu mai traduc cuvintele în limba maternă, ci gândesc răspunsurile direct în cea străină, nu doar că sunt mai deschiși la conversații, ci își consolidează vocabularul și îmbunătățesc pronunția. De exemplu, în procesul de învățare a limbii engleze, în loc ca cei mici să traducă în română „Where is the bus?”, iar apoi să răspundă, vor înțelege instant subiectul și vor formula răspunsul fără efort.

Pentru a ușura acest proces, părinții pot apela la câteva activități simple, dar cu un mare impact. Interesant este că ele pot ajuta chiar și adulții care se apucă târziu de învățarea unei alte limbi străine. Iată câteva exemple:

Asimilarea naturală prin etichetarea obiectelor din casă

Adulții pot pune bilețele autoadezive pe lucrurile din casă (precum „door”, „mirror”, sau „table”). Prin expunere repetată, vocabularul se fixează în mod natural, iar în timp copiii vor începe să recunoască și să folosească aceste cuvinte instinctiv.

Exersarea zilnică cu ajutorul cartonașelor cu imagini

Asocierea imaginilor cu acțiunea este printre cele mai preferate și utile metode de înțelegere a conceptelor. Pentru a-i motiva pe micuți, adulții pot transforma totul într-o provocare: le arată un cartonaș cu un obiect, iar juniorii trebuie să-l caute, câștigând puncte pentru fiecare sarcină îndeplinită.

Memorarea termenilor cu ajutorul cărților și melodiilor

Cărțile îi ajută pe copii să descopere termeni noi în contexte variate, ceea ce le permite să înțeleagă mai ușor modul în care sunt construite propozițiile. În același timp, cântecele, datorită ritmului și repetiției, facilitează memorarea vocabularului și contribuie la dezvoltarea unei pronunții corecte.

Înțelegerea sunetelor prin jocuri de dicție

Exercițiile de dicție sunt utile nu doar pentru cei care învață o limbă străină, ci și pentru vorbitorii nativi. Ele ajută la exersarea sunetelor dificile și reduc pronunțarea greșită a cuvintelor. Pentru juniorii care studiază engleza, o frază utilă este „She sells seashells by the seashore”.

Dobândirea încrederii cu ajutorul conversațiilor

În cazul celor cu vârste de până la 10 ani, părinții pot introduce întrebări simple – în engleză sau limba pe care o studiază – în timpul curățeniei, gătitului sau pregătirii bagajului, ajutând la dezvoltarea fluenței. Pentru cei mai mari poate fi stabilită o oră din zi în care întreaga familie să comunice doar în limba străină, fiind un exercițiu adaptat pregătirii lor.

Pe lângă aceste activități eficiente, copiii pot participa și la cursuri care se bazează pe imersiune totală în acea limbă. În cazul englezei, care este cea mai populară în rândul micilor exploratori, lecțiile online de la Novakid sunt o opțiune potrivită. Ele sunt predate de profesori nativi, care folosesc metoda de răspuns fizic total (TPR) – ce presupune folosirea gesturilor și mimicii – chiar și cei începători înțelegând fără probleme.

Mai mult decât atât, școala online are atât lecții 1 la 1, cât și sesiuni de grup. În cadrul celor individuale, cadrele didactice își îndreaptă atenția asupra nevoilor cursantului, pentru ca acesta să nu simtă presiune. Lecțiile de grup le permit elevilor să comunice cu alți copii din întreaga lume, dobândind încredere în vorbire.

„În cadrul platformei Novakid, punem accent pe crearea unui mediu imersiv de studiu, în care elevii sunt expuși constant la limba engleză. Metodologia folosită îi ajută să facă legătura directă între cuvinte și semnificații, fără a depinde de traducere” menționează Adrienne Landry, Director de Conținut Educațional în cadrul companiei.

Merită menționat că gândirea într-o limbă străină, cum este și engleza, nu se face instant, ci necesită exersare. De aceea, este esențial ca părinții:

Să nu pună presiune pe copii

Să nu le corecteze fiecare mică greșeală

Să nu se focuseze prea mult pe reguli gramaticale

Pentru cei care vor să facă mai ușoară și plăcută învățarea limbii engleze, Novakid oferă un plan personalizat pentru juniori, în urma înscrierii la lecția de probă gratuită.

Novakid este o platformă digitală de ultimă generație pentru învățarea limbii engleze, dedicată copiilor cu vârste între 2 și 14 ani, care oferă lecții individuale și în grupuri mici. Aceasta are peste 3.700 de profesori vorbitori nativi, dar și o aplicație de învățare cu jocuri pentru autoexersare. Programa de învățare bazată pe tehnici de gamificare, aliniată la Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CEFR), folosește imersiunea, gamificarea și metoda de răspuns fizic total (TPR) pentru a dezvolta abilități de comunicare în viața reală – concentrându-se pe vorbire și rezolvarea problemelor mai degrabă decât pe memorare.

Platforma este prietenoasă cu juniorii, oferind lecții interactive și 3D, precum și o monitorizare a progresului prin inteligență artificială, care adaptează învățarea la nivelul, ritmul și interesele fiecărui copil. O abordare centrată pe învățarea integrată a conținutului și a limbii (CLIL) conectează limba engleză cu materiile școlare, sprijinind fluența naturală și dezvoltarea bilingvă timpurie.

Novakid este evaluată cu 4,7/5 pe Trustpilot, cu un scor net de recomandare al părinților (NPS parental) de 90%.