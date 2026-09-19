Cum poți îmbunătăți memoria și concentrarea copilului tău? Toți părinții trebuie să știe

Școala a început, iar pentru copii urmează luni întregi de teme și teste. Notele bune nu depind doar de orele petrecute învățând. Memoria și concentrarea pot fi susținute și prin câteva obiceiuri simple, de la jocuri până la alimente care contribuie la buna funcționare a creierului.

Începutul școlii îi readuce pe copii în sălile de clasă, iar memoria și concentrarea devin importante pentru rezultatele lor. Există câteva metode simple prin care părinții îi pot ajuta să-și mențină creierul activ, de la jocuri și mișcare până la o alimentație sănătoasă, bazată pe vitamine, minerale și fibre.

Rezultatele școlare influențează în mod direct stima de sine a oricărui elev. Pentru a obține note cât mai bune, copiii au nevoie de o memorie bună și de capacitatea de a se concentra. Câteva obiceiuri simple pot contribui la îmbunătățirea acestor abilități și, implicit, la creșterea performanțelor școlare.

Memoria și concentrarea pot fi îmbunătățite prin jocuri. Șahul, Tetrisul, cuvintele încrucișate și jocurile de logică sunt câteva dintre activitățile prin care capacitatea de memorare și concentrare a creierului poate fi stimulată și îmbunătățită.

În plus, astfel de jocuri reprezintă și o ocazie pentru părinți să petreacă mai mult timp alături de copii și să îi cunoască mai bine. Dacă cel mic propune o partidă de șah, un joc de logică sau rezolvarea unor cuvinte încrucișate, activitatea poate deveni un mod plăcut de a petrece timpul împreună.

Un alt obicei care poate contribui la îmbunătățirea memoriei și concentrării este mișcarea. Copiii pot fi încurajați să petreacă mai puțin timp în fața ecranelor și să descopere beneficiile activității fizice.

Potrivit informațiilor prezentate, 30 de minute de mișcare pe zi sunt suficiente pentru îmbunătățirea memoriei și concentrării copiilor. Activitatea fizică poate fi transformată într-un joc, de exemplu prin plimbări cu rolele sau cu bicicleta în parc, alături de părinți.

Există, de asemenea, numeroase cluburi sportive care organizează activități dedicate copiilor. Părinții îi pot întreba pe cei mici ce sport le place și îi pot orienta către acel tip de mișcare.

Pe lângă jocuri și activitatea fizică, alimentația copiilor este esențială pentru dezvoltarea capacității de memorie și concentrare. O dietă zilnică sănătoasă poate include alimente bogate în vitamine și minerale, necesare pentru buna funcționare a creierului.

Semințele, nucile și alimentele care conțin fibre pot reprezenta surse importante pentru sănătatea creierului copilului.