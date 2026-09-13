Poate fi impus fondul clasei în 2026? Ce nu le poate impune școala părinților

Fondul clasei revine în atenție la începutul anului școlar 2026-2027, când părinților li se pot propune contribuții pentru diferite dotări. Plata unei sume stabilite informal nu este însă obligatorie. Sprijinul financiar poate fi acordat numai voluntar și prin mecanismele prevăzute de regulamentul școlar. Subiectul a fost readus în discuție la Botoșani, după intervenția primarului Cosmin Andrei.

Fondul clasei, înțeles ca o sumă stabilită și colectată informal de la toate familiile, nu are bază legală și nu poate fi transformat într-o taxă obligatorie. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar stabilește condițiile în care părinții pot sprijini financiar întreținerea, dezvoltarea sau modernizarea clasei și a școlii.

Conform articolului 165 din ROFUIP, comitetul de părinți poate hotărî, în baza deciziei adunării generale, să contribuie inclusiv financiar la îmbunătățirea bazei materiale. Fondurile trebuie gestionate printr-o asociație de părinți cu personalitate juridică, fiind obligatorie respectarea legislației financiare.

Decizia adoptată de comitet sau de adunarea generală nu îi obligă însă pe toți părinții să participe. Chiar dacă majoritatea familiilor susține strângerea unei anumite sume, contribuția rămâne voluntară pentru fiecare părinte.

Regulamentul interzice implicarea elevilor și a personalului unității de învățământ în colectarea ori administrarea acestor fonduri. Participarea la asemenea activități este prevăzută de ROFUIP drept abatere disciplinară.

Învățătorul, dirigintele sau un alt angajat al școlii nu poate strânge bani de la părinți și nici nu poate gestiona sumele colectate pentru clasă. Totodată, copiii nu trebuie trimiși la școală cu bani pe care să îi predea profesorilor pentru constituirea unui astfel de fond.

La începutul anului școlar, părinților li se propune frecvent să contribuie la cumpărarea unor materiale sau obiecte necesare clasei, precum hârtie pentru imprimantă, toner, markere, perdele, jaluzele, mobilier ori imprimante. Achizițiile pot fi sprijinite financiar de familii, dar plata NU devine obligatorie prin simpla aprobare a majorității.

ROFUIP permite susținerea întreținerii, dezvoltării și modernizării bazei materiale prin intermediul unei asociații de părinți care are personalitate juridică. Comitetul de părinți poate sprijini unitatea de învățământ și prin organizarea unor acțiuni de voluntariat.

O contribuție oferită voluntar și administrată potrivit regulamentului este diferită de situația în care fiecărei familii i se comunică faptul că „trebuie” să achite o anumită sumă.

Aprobarea unei sume în timpul ședinței cu părinții nu creează o datorie pentru familiile care nu doresc să participe. Regulamentul precizează expres că hotărârea privind acordarea sprijinului financiar nu este obligatorie pentru toți părinții.

Dacă, de exemplu, 20 de părinți votează să ofere câte 150 de lei pentru dotarea clasei, iar alți cinci refuză, decizia majorității nu îi obligă pe cei cinci să plătească.

Părintele poate refuza contribuția, iar elevul nu trebuie să suporte consecințe sau să fie tratat diferit din această cauză.

Regulamentul stabilește condiții și pentru sponsorizările acordate unei grupe sau unei clase de către operatori economici ori persoane fizice. O asemenea sponsorizare nu poate crea drepturi suplimentare pentru anumiți copii sau pentru părinții acestora.

Bunurile cumpărate ori condițiile îmbunătățite prin sprijinul financiar acordat clasei nu trebuie să determine diferențierea elevilor în funcție de contribuțiile familiilor.

Discuția despre fondul clasei a revenit în atenție la începutul anului școlar 2026-2027, după mesajul transmis de primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei. Edilul le-a cerut luni directorilor școlilor și liceelor din oraș să nu solicite bani părinților pentru dotarea claselor sau pentru fondul școlii.

Cosmin Andrei a susținut că asemenea contribuții nu mai sunt justificate, deoarece unitățile de învățământ din municipiu au beneficiat în ultimii ani de investiții importante, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit primarului, școlile și liceele au fost reabilitate și au primit mobilier, tehnică de calcul și alte echipamente necesare desfășurării procesului educațional. Edilul a anunțat că va face publice cazurile în care va afla că părinților li se solicită bani pentru fondul clasei sau al școlii.

Un părinte căruia i se solicită bani poate cere să i se precizeze scopul contribuției, persoana care colectează sumele și mecanismul prin care acestea urmează să fie administrate.

Dacă banii sunt destinați întreținerii sau modernizării clasei, colectarea și gestionarea lor trebuie să respecte procedura prevăzută de ROFUIP, inclusiv folosirea unei asociații de părinți cu personalitate juridică. Participarea financiară rămâne voluntară.

Profesorii și elevii nu au dreptul să colecteze ori să administreze aceste fonduri. Dacă un cadru didactic se implică în strângerea banilor sau dacă părintele este constrâns să plătească, situația poate fi semnalată conducerii unității de învățământ. Sesizarea privind o posibilă abatere disciplinară poate fi depusă la secretariatul școlii.