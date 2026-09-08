România trece de pragul de 50% la analfabetism funcțional. Doar 1% ating nivelurile superioare la Citire

România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional în domeniul Matematicii, potrivit rezultatelor PISA 2025 prezentate marți, 8 septembrie. Situația s-a deteriorat și la Citire și Științe în rândul elevilor români de 15 ani. În plus, 57% dintre aceștia nu ating nivelul de bază la rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale. Studiul OCDE a inclus 91 de state și teritorii.

Analfabetismul funcțional a crescut semnificativ în România față de ediția precedentă a evaluării PISA, iar cele mai slabe rezultate au fost consemnate la Matematică. Ponderea elevilor care nu ating pragul minim de competență a trecut de 50%, în timp ce rezultatele la Citire se apropie rapid de același nivel.

Raportul publicat la 8 septembrie a analizat, în premieră, și capacitatea elevilor de a rezolva probleme cu ajutorul instrumentelor digitale. Datele din Nota de țară aferentă primului volum al raportului global arată că aproape 60% dintre elevii români nu dețin competențele minime în acest domeniu.

PISA 2025 reprezintă a noua evaluare internațională de acest tip realizată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Primul volum al raportului și notele dedicate fiecăruia dintre cele 91 de state și teritorii participante au fost prezentate oficial marți, 8 septembrie.

Raportul general PISA 2025 arată că 38,5% dintre elevii români participanți au obținut rezultate sub Nivelul 2 simultan la Științe, Matematică și Citire. Nivelul 2 este considerat pragul competențelor de bază, necesare pentru folosirea în viața de zi cu zi a informațiilor dobândite la școală.

Prin urmare, 38,5% dintre elevii evaluați se află în zona analfabetismului funcțional la toate cele trei domenii. Procentul a crescut cu 5,3 puncte față de rezultatul înregistrat la PISA 2022.

În același interval, ponderea elevilor români cu rezultate ridicate, corespunzătoare Nivelurilor 5 și 6 ale scalei PISA, a scăzut de la 5% în 2022 la 4,8% în 2025.

Analiza separată a fiecărei competențe indică rezultate mai slabe decât datele generale, toate cele trei domenii înregistrând procente ridicate de elevi aflați sub pragul minim.

La Matematică, 52% dintre elevi au obținut rezultate sub nivelul de bază. Dintre aceștia, 30% au înregistrat performanțe foarte slabe, sub Nivelul 1a, iar 22% s-au situat la Nivelul 1a. Toți acești elevi se încadrează în categoria analfabetismului funcțional.

La Științe, 46% dintre elevii români nu au atins nivelul de bază. Procentul cuprinde 20% dintre elevi plasați sub Nivelul 1a și 26% situați la Nivelul 1a.

La Citire, 48% dintre elevi au obținut rezultate sub pragul minim. Jumătate dintre aceștia, respectiv 24% din totalul participanților, sunt sub Nivelul 1a, iar alți 24% se află la Nivelul 1a.

Comparația cu rezultatele PISA 2022 arată o deteriorare în toate cele trei domenii evaluate. Cele mai mari diferențe au fost înregistrate la Citire și Matematică.

La Matematică, ponderea elevilor aflați în situație de analfabetism funcțional a crescut cu 3 puncte procentuale, de la 49% la 52%.

La Științe, creșterea a fost de 2 puncte procentuale, de la 44% la 46%.

La Citire, procentul a urcat cu 6 puncte, de la 42% în 2022 la 48% în 2025.

Rezultatele elevilor români sunt considerabil mai slabe decât media înregistrată în statele OCDE, indiferent de domeniul analizat.

La nivelul OCDE, 65% dintre elevi ating cel puțin competențele de bază la Matematică. Cel mai ridicat procent, de 96%, a fost consemnat în patru provincii și municipalități din China.

În domeniul Științelor, 74% dintre elevii din statele OCDE au cel puțin competențe de bază. Valoarea maximă, de 97%, a fost înregistrată în patru provincii și municipalități chineze.

La Citire, 69% dintre elevii din spațiul OCDE ating nivelul minim de competență. Procentul maxim ajunge la 93% în patru provincii și municipalități din China.

Evaluarea PISA 2025 a analizat pentru prima dată capacitatea elevilor de a rezolva probleme cu ajutorul instrumentelor de calcul, în cadrul domeniului intitulat „Învățarea în lumea digitală”. Potrivit raportului, această competență reprezintă „capacitatea elevilor de a rezolva probleme și de a acumula cunoaștere cu ajutorul instrumentelor și practicilor de calcul, de la instrumente de programare la cele de experimentare, analiză a datelor.”

Elevii situați la Nivelul 1 sau sub acest prag folosesc interfața software într-o manieră rudimentară, fără să urmărească obiective precise, ori pot lucra cu asemenea instrumente doar la nivel superficial. La polul opus, elevii care ating Nivelurile 5 și 6 pot utiliza instrumente relativ sofisticate de programare și modelare informatică și pot rezolva eficient problemele, fără operații redundante.

Nota de țară aferentă PISA 2025 arată că numai 43% dintre elevii români au obținut rezultate peste nivelul de bază la rezolvarea problemelor cu ajutorul tehnologiilor digitale. În consecință, 57% dintre participanți nu ating pragul minim de competență.

Media OCDE este de 64% în cazul elevilor care depășesc nivelul de bază. Cel mai bun rezultat, de 93%, a fost înregistrat în Macao, China.

Datele pentru Științe arată că aproximativ 54% dintre elevii români au atins Nivelul 2 sau un nivel superior, comparativ cu media OCDE de 74%. La pragul minim, elevii pot recunoaște explicația corectă pentru fenomene științifice cunoscute și pot folosi informațiile pentru a stabili, în situații simple, dacă o concluzie este susținută de datele disponibile.

În România, numai 2% dintre elevi au obținut performanțe foarte ridicate la Științe, corespunzătoare Nivelurilor 5 și 6, în timp ce media OCDE este de 7%. Elevii aflați la aceste niveluri pot aplica în mod creativ și autonom cunoștințele științifice în numeroase situații, inclusiv în contexte nefamiliare.

Rezultatele la Matematică indică faptul că 48% dintre elevii români au atins cel puțin Nivelul 2, față de media OCDE de 65%. La acest prag, elevii pot interpreta și identifica, fără instrucțiuni directe, modalitatea prin care o situație simplă poate fi reprezentată matematic, precum compararea unor distanțe sau calcularea prețurilor într-o altă monedă.

Aproximativ 4% dintre elevii din România au obținut performanțe foarte ridicate la Matematică, în comparație cu media OCDE de 8%. Elevii situați la Nivelurile 5 și 6 pot modela matematic situații complexe și pot selecta, compara și evalua diferite strategii pentru rezolvarea problemelor.

La Citire, aproximativ 52% dintre elevii din România au ajuns cel puțin la Nivelul 2 de competență, comparativ cu 69% în statele OCDE. La nivelul minim, aceștia pot identifica ideea principală a unui text de lungime medie, pot găsi informații pe baza unor criterii explicite și pot analiza obiectivele și forma textelor atunci când primesc o solicitare clară.

Numai 1% dintre elevii români au atins Nivelul 5 sau 6 la Citire, față de media OCDE de 6%. Elevii cu asemenea performanțe pot înțelege texte ample, pot lucra cu noțiuni abstracte sau contraintuitive și pot face diferența dintre opinii și fapte pe baza indiciilor implicite privind conținutul ori sursa informației.

Aici se poate consulta nota de țară pentru România – PISA 2025, integral: