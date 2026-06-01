Reforma în educație în Republica Moldova. Cele 23 de noi reguli care au transformat sistemul: de la manuale digitale la absențe anunțate prin telefon

Anul școlar s-a încheiat în Republica Moldova cu un pachet masiv de transformări în sistemul de învățământ. De la prânzuri gratuite pentru gimnaziu și manuale digitale interactive, până la simplificarea examenelor de Bacalaureat și monitorizarea prin GPS a transportului elevilor, autoritățile au implementat modificări majore în ultimele nouă luni. Iată bilanțul complet al reformelor care schimbă radical experiența la clasă.

Anul de învățământ a ajuns la final în Republica Moldova. Majoritatea elevilor se pregătesc deja pentru vacanța de vară, în timp ce absolvenții claselor a IX-a și a XII-a se pregătesc pentru examene.

Iată care sunt principalele schimbări din domeniul educației care au avut loc în ultimele nouă luni, potrivit Diez.md.

Din 1 septembrie 2025, elevii din clasele a V-a – a IX-a mănâncă gratuit la școală. De această facilitate beneficiază peste 158.000 de elevi de gimnaziu.

Instituțiile au putut alege modalitățile prin care este oferit mic-dejunul, în funcție de infrastructură și resurse.

În acest an de studii a avut loc, în premieră, testarea națională a competențelor digitales pentru elevii claselor a IX-a și a XII-a.

Certificatul pe care elevii îl obțin după susținere îl pot utiliza la admiterea la liceu și, ulterior, pentru a echivala anumite cursuri din programele universitare sau din alte forme de învățământ.

Testarea durează 90 de minute și se desfășoară pe platforma md.brio.ro. În funcție de rezultat, elevii pot obține unul dintre cele trei niveluri de competență:

0-24 de puncte – nu se acordă nivel de competență;

– nu se acordă nivel de competență; 25-49 de puncte – nivel elementar (A);

– nivel elementar (A); 50-74 de puncte – nivel intermediar (B);

– nivel intermediar (B); 75-100 de puncte – nivel avansat (C). Pe parcursul anului de studii au avut loc două testări.

Elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale pot fi scutiți de la examenul de bacalaureat la limba română dacă dețin un certificat de atestare a competențelor lingvistice.

Tinerii trebuie să dețină un certificat de nivel B2 sau mai avansat și, prin urmare, primesc nota 10 din oficiu la bac. Testele de certificare au fost elaborate la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, care este și singurul centru de testare din Republica Moldova.

Evaluarea conține patru componente: citire, scriere, ascultare și comunicare (cei care susțin acest examen sunt testați și oral). Pentru elevi, testarea este gratuită.

La sesiunea de bacalaureat din acest an, numărul de itemi din testele la unele discipline a fost redus. Totodată, exercițiile de la câteva examene au fost ajustate:

Limba și literatura română (profil real): numărul exercițiilor se reduce de la 12 la 10.

numărul exercițiilor se reduce de la 12 la 10. Limba și literatura română (profil umanist): numărul exercițiilor se reduce de la 15 la 12.

numărul exercițiilor se reduce de la 15 la 12. Limba și literatura română (pentru școlile minorităților): la partea întâi, numărul exercițiilor se reduce de la nouă la șapte.

la partea întâi, numărul exercițiilor se reduce de la nouă la șapte. Geografie: numărul de itemi se reduce de la 15 la 14.

numărul de itemi se reduce de la 15 la 14. Limba și literatura rusă: la punctul A, numărul de itemi se reduce de la opt la șase.

la punctul A, numărul de itemi se reduce de la opt la șase. Pregătire sportivă: numărul de itemi se reduce de la 15 la 14.

numărul de itemi se reduce de la 15 la 14. Istoria românilor și universală: la subiectul IV va fi utilizată o singură sursă istorică, iar subiectul II va reveni la structura anterioară.

la subiectul IV va fi utilizată o singură sursă istorică, iar subiectul II va reveni la structura anterioară. Chimie: problemele de calcul vor avea o componentă aplicativă extinsă, prin cerințe care vizează analiza și interpretarea rezultatelor în raport cu situații din viața cotidiană.

problemele de calcul vor avea o componentă aplicativă extinsă, prin cerințe care vizează analiza și interpretarea rezultatelor în raport cu situații din viața cotidiană. Fizică: se vor include mai multe desene în textul problemei pentru a facilita rezolvarea acestuia.

se vor include mai multe desene în textul problemei pentru a facilita rezolvarea acestuia. Limba străină: la subiectul III, a fost majorat numărul de cuvinte de la 90-100 la 100-110 și a fost creată o corelare în barem între volum, punctaj și erori.

Pentru elevii din clasele primare și gimnaziale a fost eliminată obligația de a aduce documente care să justifice absențele de la ore. Măsura este prevăzută în regulamentul actualizat privind organizarea activității școlilor, aprobat în februarie 2026.

Părinții pot anunța profesorii despre lipsa copilului printr-un apel telefonic sau printr-un mesaj. În sistemul de învățământ primar și gimnazial din Moldova nu există repetenție.

Indiferent de rezultatele școlare și de numărul absențelor, elevii sunt promovați în clasa următoare.

De regulă, elevii care susțineau examenele de absolvire a gimnaziului începeau să scrie testele la ora 9:00. Totuși, în acest an, ora de începere a probelor de examen a fost modificată.

Astfel, elevii vor începe completarea evaluării la ora 9:30. Orarul examenelor din sesiunea de bază pentru clasa a IX-a este următorul:

Istoria românilor și universală – 4 iunie;

– 4 iunie; Matematica – 8 iunie;

– 8 iunie; Limba de instruire – 11 iunie;

– 11 iunie; Limba și literatura română (elevi alolingvi) – 15 iunie.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat platforma eduresurse.md. Elevii și profesorii au acces la manuale digitale interactive la disciplinele științelor exacte.

Sunt disponibile următoarele manuale: Fizică (clasa a VIII-a), Chimia (clasa a XII-a), Biologia (clasele a VIII-a, a IX-a și a XII-a), Informatica (clasa a XII-a) și Matematica (clasa a IX-a).

A fost extinsă lista examenelor internaționale în urma cărora elevii pot obține nota 10 din oficiu la examenul de bac la limbă străină. Tinerii pot fi eliberați de la examen dacă susțin și testările Oxford Test of English și Oxford Test of English Advanced.

De asemenea, vor fi acceptate și certificatele obținute în etape, de exemplu, prin susținerea examenului pe module sau în mai multe sesiuni.

Condiția principală este ca toate rezultatele să aparțină aceluiași examen și să fie integrate într-un certificat oficial unic emis de organizatorii testării.

În premieră, în Moldova a fost organizată Competiția Națională la Fizică pentru Fete. Concursul a fost dedicat elevelor din classes a VI-a – a XII-a din toate localitățile țării care sunt pasionate de științe.

În total, au participat 249 de eleve.

Concursul și-a propus să promoveze egalitatea de gen și să creeze oportunități reale pentru ca fetele să acceseze domeniile științei și tehnologiei.

Examenul de absolvire în școlile de artă va fi format din două părți: partea scrisă (teste standardizate) și partea practică (în funcție de profil: muzical, arte plastice, teatru sau coregrafie). La profilul muzical, elevii vor susține examene la interpretare, teorie muzicală și istorie.

La arte plastice – la desen, pictură, compoziție sau sculptură. Pentru profilul teatral sunt prevăzute probe de actorie și mișcare scenică, iar pentru coregrafie – diferite tipuri de dans și istoria dansului.

Noua metodologie este testată între 1 ianuarie și 14 august 2026, urmând să fie ajustată și implementată în toate instituțiile de profil artistic.

Pentru încheierea mediei semestriale la o disciplină, fiecare elev va trebui să aibă cel puțin două note pe semestru.

Dintre acestea, una trebuie obținută obligatoriu la evaluarea sumativă. Este o prevedere anunțată de Ministerul Educației și Cercetării, care a stârnit discuții în comunitatea cadrelor didactice.

Fiecare profesor va decide dacă va organiza sau nu testările inițiale. Este o modificare la Regulamentul de evaluare și de notare a elevilor, care, potrivit autorităților, va oferi mai multă autonomie cadrelor didactice.

Evaluarea inițială este un test care se susține la începutul anului de studiu, de obicei în septembrie, pentru a înțelege nivelul de pregătire al elevilor, iar notele nu trec în catalog. Până acum, organizarea acestor probe era obligatorie pentru fiecare disciplină.

Elevii pot susține mai puține evaluări sumative pe parcursul unui semestru. Anterior, regulamentul spunea că numărul evaluărilor sumative trebuie să fie egal cu numărul unităților de conținut studiate într-un semestru.

Noua schimbare permite cadrelor didactice să desfășoare cel puțin o evaluare sumativă într-un semestru. Numărul testărilor și al notelor este stabilit de fiecare profesor, în funcție de specificul clasei și al curriculumului.

Elevii de liceu își pot alege în ambele semestre aceeași disciplină pentru teză, în cazul materiei la solicitare. Până acum, disciplina aleasă la solicitare pentru teze trebuia să fie diferită de la un semestru la altul.

Începând cu anul de studii 2025/2026, elevii au posibilitatea să aleagă orice disciplină dintre cele prevăzute în planul-cadru, în funcție de interesele academice, de exemplu fizica, atât în sesiunea de iarnă, cât și în cea de vară.

Din ianuarie curent, prețul pentru prânzul elevilor din clasele a I-IV-a din municipiul Chișinău a crescut cu 3 lei și 65 de bani. Astfel, prânzul unui elev din clasele primare din Capitală a ajuns la 18 lei pe zi.

Costul a fost majorat din cauza creșterii prețurilor, iar noile tarife au fost stabilite așa încât să respecte sănătatea nutrițională a copiilor.

Alimentația se face în baza bugetului provizoriu, așa cum Chișinăul nu are un buget votat pentru 2026. De asemenea, a fost majorat și prețul pentru alimentația copiilor din grădinițe.

Părinții care au cheltuit bani pentru studiile copiilor la grădiniță, școală, universitate, școală profesională, școala de muzică, arte sau sport (inclusiv instituțiile private) pot achita un impozit pe venit mai mic.

Pentru a beneficia de diminuarea impozitului, suma cheltuită nu trebuia să fie mai mare de 16.100 de lei (salariul mediu pe economie în 2025). Micșorarea impozitului a fost valabilă și pentru părinții ai căror copii studiază în străinătate.

De asemenea, pot achita un impozit pe venit mai mic și cei care investesc în propria educație sau perfecționare profesională.

Pentru prima dată în sistemul educațional din Republica Moldova, aproximativ 1.000 de profesori din toate raioanele și municipiile au rezolvat un test de examen național – fie de gimnaziu, fie de bacalaureat – și au evaluat trei lucrări diferite.

Exercițiul a fost voluntar și are scopul de a îmbunătăți instrumentele de evaluare pentru examenele naționale din sesiunea 2026.

În urma acestui exercițiu, în perioada decembrie-februarie au fost organizate cursuri de formare, iar cadrele didactice au obținut certificatul „Evaluator național”.

Toate autobuzele școlare din Moldova au fost dotate cu sisteme GPS. Deplasările sunt monitorizate printr-o platformă digitală, accesibilă atât din browser, cât și prin aplicații mobile dedicate.

Fiecare microbuz are 14 locuri, inclusiv două adaptate pentru elevii care utilizează scaunul rulant, fiind dotat cu rampă de acces. Mașinile dispun de sisteme de control al stabilității, camere video de monitorizare, aer condiționat și trepte automate.

Programul remedial pentru elevii de clasa a IX-a a continuat și în acest an. Tinerii care au avut nevoie de instruire suplimentară la matematică și la limba română (școlile cu predare în limbile minorităților naționale) au beneficiat de ore remediale.

De lecții gratuite la matematică au beneficiat circa 6.000 de elevi (60 de ore structurate în 15 sesiuni). Obiectivul este de a crește rata de promovare la matematică de la 71% la 75%.

Orele de limba română au fost organizate pentru 3.000 de elevi alolingvi, scopul fiind creșterea ratei de promovare a examenului de la 76% la 80%.

Elevii din clasa a IX-a din școlile mici vor susține examenele de absolvire a gimnaziului în centre raionale/municipale de examen – cum se întâmplă la bacalaureat.

Decizia privind crearea acestor centre a fost luată de autoritățile locale în funcție de posibilitățile logistice.

Măsura vine după ce în 2025, în some școli, doar unul, doi sau trei elevi au susținut examenele de clasa a IX-a.

În vacanțele școlare, profesorii își pot desfășura activitatea fără prezență fizică în incinta școlii. Aceștia trebuie să fie prezenți doar în situațiile în care acest lucru este solicitat expres de către director.

Până acum, pe durata vacanțelor, cadrele didactice erau obligate să vină zilnic la școală și să-și desfășoare activitatea de acolo.

Rectorii pot obține un al treilea mandat dacă universitatea lor fuzionează sau a fuzionat prin absorbție cu alte instituții. Așadar, rectorul va avea posibilitatea să fie la conducerea universității 15 ani.

Ministrul Dan Perciun a explicat că reorganizarea prin absorbție este un proces complex care necesită stabilitate în conducere pentru a evita blocajele și a asigura finalizarea obiectivelor strategice.

Datorită acestei modificări la Codul educației, Viorel Bostan a obținut al treilea mandat de rector al Universității Tehnice a Moldovei.

Tezele universitare din Republica Moldova sunt verificate, începând cu acest an de studii, cu ajutorul unui soft antiplagiat. Acesta a fost achiziționat din România și poate detecta dacă un text este preluat din alte lucrări fără a fi citat.

Anual, sistemul va analiza aproximativ 15.000 de teze de licență și master, costul unei verificări fiind de circa doi euro. Subiectul integrității tezelor universitare a revenit în spațiul public în urma unor investigații de presă legate de „magazinele de teze” din Chișinău.