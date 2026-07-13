UE acordă Republicii Moldova 120 de milioane de euro. Banii vor fi folosiți pentru un sistem de apărare antiaeriană

Consiliul Uniunii Europene a aprobat un nou pachet de sprijin militar pentru Republica Moldova, în valoare de 120 de milioane de euro. Fondurile vor fi utilizate pentru achiziționarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune, în contextul în care autoritățile de la Chișinău încearcă să își consolideze capacitățile de apărare.

Consiliul Uniunii Europene a adoptat o nouă măsură de asistență în valoare de 120 de milioane de euro pentru Republica Moldova, în cadrul Instrumentului european pentru pace (EPF).

Potrivit instituției europene, fondurile sunt destinate consolidării capacităților de apărare aeriană ale Republicii Moldova și vor finanța achiziționarea unui sistem de apărare antiaeriană cu rază medie de acțiune pentru Armata Națională, potrivit RFI.

Reprezentanții Consiliului UE au transmis că această măsură completează sprijinul acordat anterior pentru dezvoltarea capacităților de supraveghere și apărare aeriană.

Totodată, oficialii europeni au precizat că noul pachet va contribui la creșterea eficienței operaționale a forțelor armate și la o mai bună protecție a populației civile.

Odată cu această alocare, sprijinul total acordat Republicii Moldova prin Instrumentul european pentru pace ajunge la 317 milioane de euro, ceea ce face din Republica Moldova al doilea cel mai mare beneficiar al acestui mecanism european, după Ucraina.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a salutat adoptarea noului pachet de asistență, arătând că investiția va contribui la modernizarea capacităților de apărare antiaeriană ale Armatei Naționale și la consolidarea securității spațiului aerian.

Instituția a transmis că echipamentele furnizate prin Instrumentul european pentru pace au fost folosite și pentru alte misiuni, precum neutralizarea muniției rămase din Al Doilea Război Mondial, asigurarea alimentării cu apă potabilă a localităților afectate de poluarea râului Nistru și intervențiile desfășurate în urma inundațiilor produse în primăvara anului 2026.

Anunțul privind noua asistență europeană vine la scurt timp după incidentul produs în noaptea de 13 iulie, când o dronă rusească de tip Gheran-2 s-a prăbușit la periferia localității Copanca, din raionul Căușeni.

Inițial, Poliția Republicii Moldova a anunțat că a fost identificat un aparat de zbor de mici dimensiuni care a explodat la impactul cu solul și a provocat un incendiu.

Ulterior, Ministerul Apărării a precizat că geniștii Armatei Naționale au detonat controlat drona, după ce au stabilit că aceasta avea încă activă încărcătura explozivă.

Potrivit autorităților, drona de proveniență rusească transporta aproximativ 40 de kilograme de explozibil cu schije și avea o greutate totală de 248,2 kilograme.

În urma incidentului, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat încălcarea spațiului aerian al țării și a transmis că își menține angajamentul de a apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială, continuând cooperarea cu partenerii internaționali pentru consolidarea securității și rezilienței statului.