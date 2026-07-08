Parlamentul European cere accelerarea aderării Republicii Moldova la UE. Eurodeputații solicită deschiderea tuturor clusterelor de negociere

Parlamentul European își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Eurodeputații au cerut deschiderea, fără întârziere, a tuturor clusterelor de negociere care nu au fost încă lansate și solicită intensificarea sprijinului acordat Chișinăului.

Eurodeputatul Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, a anunțat miercuri că plenul Parlamentului European a adoptat raportul anual privind Republica Moldova cu 505 voturi pentru, 115 împotrivă și 45 de abțineri.

Potrivit acestuia, documentul include mai multe amendamente depuse împreună cu alți eurodeputați, prin care este solicitată accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Mureșan a transmis că, prin acest vot, Parlamentul European își exprimă sprijinul deplin pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Raportul adoptat de Parlamentul European cere deschiderea, fără întârziere, a tuturor clusterelor de negociere care nu au fost încă lansate în procesul de aderare al Republicii Moldova.

Siegfried Mureșan a arătat că Parlamentul European consideră Republica Moldova una dintre țările aflate în fruntea procesului de aderare și apreciază că progresele înregistrate de autoritățile de la Chișinău trebuie reflectate prin accelerarea negocierilor de aderare.

Raportul adoptat condamnă încercările repetate ale Federației Ruse de a destabiliza Republica Moldova, inclusiv acțiunile de influențare a proceselor electorale democratice.

În acest context, Parlamentul European solicită majorarea sprijinului financiar și tehnic acordat Republicii Moldova, astfel încât autoritățile să își consolideze capacitatea de a face față amenințărilor externe și să continue implementarea reformelor necesare integrării europene.

Siegfried Mureșan a subliniat că viitorul european al Republicii Moldova reprezintă una dintre principalele priorități ale Parlamentului European.

Eurodeputatul a transmis că o Republică Moldova sigură, stabilă și integrată în Uniunea Europeană contribuie la consolidarea securității întregului continent european și că instituția europeană va continua să susțină accelerarea procesului de aderare al țării.