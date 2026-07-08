Parlamentul European cere accelerarea aderării Republicii Moldova la UE. Eurodeputații solicită deschiderea tuturor clusterelor de negociere
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Parlamentul European își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Eurodeputații au cerut deschiderea, fără întârziere, a tuturor clusterelor de negociere care nu au fost încă lansate și solicită intensificarea sprijinului acordat Chișinăului.
Parlamentul European a adoptat raportul anual privind Republica Moldova cu o largă majoritate
Eurodeputatul Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, a anunțat miercuri că plenul Parlamentului European a adoptat raportul anual privind Republica Moldova cu 505 voturi pentru, 115 împotrivă și 45 de abțineri.
Potrivit acestuia, documentul include mai multe amendamente depuse împreună cu alți eurodeputați, prin care este solicitată accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Mureșan a transmis că, prin acest vot, Parlamentul European își exprimă sprijinul deplin pentru parcursul european al Republicii Moldova.
Eurodeputații solicită deschiderea tuturor clusterelor de negociere
Raportul adoptat de Parlamentul European cere deschiderea, fără întârziere, a tuturor clusterelor de negociere care nu au fost încă lansate în procesul de aderare al Republicii Moldova.
Siegfried Mureșan a arătat că Parlamentul European consideră Republica Moldova una dintre țările aflate în fruntea procesului de aderare și apreciază că progresele înregistrate de autoritățile de la Chișinău trebuie reflectate prin accelerarea negocierilor de aderare.
Parlamentul European condamnă încercările Rusiei de destabilizare a Republicii Moldova
Raportul adoptat condamnă încercările repetate ale Federației Ruse de a destabiliza Republica Moldova, inclusiv acțiunile de influențare a proceselor electorale democratice.
În acest context, Parlamentul European solicită majorarea sprijinului financiar și tehnic acordat Republicii Moldova, astfel încât autoritățile să își consolideze capacitatea de a face față amenințărilor externe și să continue implementarea reformelor necesare integrării europene.
Viitorul european al Republicii Moldova este o prioritate pentru Parlamentul European
Siegfried Mureșan a subliniat că viitorul european al Republicii Moldova reprezintă una dintre principalele priorități ale Parlamentului European.
Eurodeputatul a transmis că o Republică Moldova sigură, stabilă și integrată în Uniunea Europeană contribuie la consolidarea securității întregului continent european și că instituția europeană va continua să susțină accelerarea procesului de aderare al țării.
„Parlamentul European cere deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova.
Tocmai am votat, cu o largă majoritate, în plenul Parlamentului European, raportul anual privind Republica Moldova. Rezultatul votului: 505 pentru, 115 împotriva, 45 abțineri.
În urma mai multor amendamente depuse de mine, alături de colegi din Parlamentul European, raportul cere deschiderea, fără întârziere, a negocierilor de aderare pe restul clusterele de negociere care încă nu au fost deschise.
Arătăm, astfel, sprijinul total pe care Parlamentul European îl acordă parcursului european al Republicii Moldova.
Noi, Parlamentul European, considerăm că Republica Moldova este fruntașă în procesul de aderare și că trebuie să răsplătim aceste progrese prin accelerarea procesului de negociere.
Tot în raport, condamnăm încercările repetate ale Federației Ruse de a destabiliza Republica Moldova, inclusiv prin încercări de a influența rezultatul alegerilor democratice.
Ca atare, cerem creșterea sprijinului financiar și tehnic pe care Uniunea Europeană îl oferă Republicii Moldova, astfel încât aceasta să fie mai sigură, să combată amenințările externe și să continue pe drumul european.
Viitorul european al Republicii Moldova este una dintre marile priorități ale Parlamentului European, deoarece o Moldovă sigură, stabilă și integrată în Uniunea Europeană este în beneficiul securității întregii Europe”, transmite Mureșan în postarea sa.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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