Ucraina și Republica Moldova avansează în procesul de aderare la UE: Bruxellesul deschide clusterul privind relațiile externe

Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au decis deschiderea unui nou cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, dedicat relațiilor externe, pentru a accelera extinderea blocului comunitar. Ceremonia oficială va avea loc pe 14 iulie, în cadrul unei Conferințe Interguvernamentale.

Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au convenit în unanimitate să demareze procedura de deschidere a unui nou cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, cel dedicat relațiilor externe. Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni tehnice desfășurate la 3 iulie, iar deschiderea oficială a negocierilor este programată pentru 14 iulie, în cadrul unei Conferințe Interguvernamentale.

Deblocarea celui de-al șaselea cluster reprezintă un nou pas important în procesul de aderare al celor două state candidate și reflectă schimbarea treptată a poziției Ungariei. După victoria electorală a lui Péter Magyar, noul guvern de la Budapesta a adoptat o atitudine mai deschisă față de extinderea Uniunii Europene, punând capăt blocajului menținut în ultimii ani de fostul premier Viktor Orbán. Acesta se opusese avansării negocierilor cu Ucraina din cauza disputei privind drepturile minorității maghiare din vestul țării. În urma dialogului dintre noul executiv ungar și autoritățile de la Kiev, primul cluster de negocieri a fost deschis la mijlocul lunii iunie.

Comisia Europeană și autoritățile ucrainene au susținut deschiderea tuturor clusterelor rămase înainte de vacanța de vară, pentru a demonstra voința politică de accelerare a procesului de aderare. În acest context, președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene, preluată la 1 iulie, a optat pentru o abordare graduală, propunând deschiderea succesivă a câte unui cluster. Strategia pare să fi dat rezultate, Ungaria alăturându-se celorlalte 26 de state membre în sprijinul deschiderii clusterului privind relațiile externe, politica externă și de securitate, considerat mai puțin controversat decât alte domenii de negociere.

Decizia adoptată la 3 iulie este legată de aprobarea așa-numitei „scrisori de evaluare”, document care încheie oficial procesul de examinare analitică a legislației unei țări candidate în raport cu acquis-ul comunitar. Următorul pas este aprobarea scrisorii de invitație la reuniunea ambasadorilor statelor membre, programată pentru săptămâna viitoare, ca punct fără dezbatere, ceea ce înseamnă că documentul ar urma să fie adoptat fără obiecții. Poziția comună a Uniunii Europene privind deschiderea clusterului VI este așteptată să fie aprobată la 13 iulie, urmând ca ceremonia oficială de lansare a negocierilor să aibă loc în ziua următoare.

Deschiderea negocierilor marchează unul dintre cele mai importante momente ale politicii de extindere a Uniunii Europene de la aderarea Croației, în 2013. Pentru Ucraina și Republica Moldova începe etapa în care fiecare capitol de negociere va fi analizat, negociat și evaluat în funcție de îndeplinirea unor obiective și reforme clare. În mediile politice europene este avansat anul 2030 drept un posibil orizont pentru aderarea celor două state, însă calendarul va depinde de ritmul reformelor interne și de acordul unanim al statelor membre.

În paralel, și Muntenegru, considerat cel mai avansat stat candidat din Balcanii de Vest, continuă să înregistreze progrese în negocierile de aderare.

Tot în această perioadă, președintele Muntenegrului urmează să se adreseze Parlamentului European, în cadrul aceleiași sesiuni în care eurodeputații vor dezbate și vota rapoartele privind evoluția parcursului european al statelor candidate din regiune.