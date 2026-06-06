Noul premier al Ungariei dă asigurări că va continua politicile lui Viktor Orban împotriva Ungariei: „A avut dreptate”

Noul premier al Ungariei, Peter Magyardă asigurări că va continua politicile lui Viktor Orban împotriva Ungariei. Guvernul de la Budapesta a decis deja să înăsprească regulile privind acordarea permiselor de şedere pentru migranţii proveniţi din afara Uniunii Europene (UE).

Peter Magyar, noul premier al Ungariei, a recunoscut public că predecesorul său, Viktor Orban, a avut dreptate cu politicile sale împotriva migrației. Magyar a dat asigurări că va continua această abordare. Magyar a mărturisit că, în ciuda criticilor dure la adresa lui Orban în timpul campaniei electorale cu privire la acuzațiile de corupție, obstrucționarea politicii UE și legăturile Ungariei cu Rusia, Guvernul de la Budapesta nu va schimba semnificativ cadrul politic de bază al administrației anterioare.

„Guvernul meu va urma o politică foarte strictă și consecventă privind migrația ilegală. Îl puteți critica pe Viktor Orban cât doriți, nimeni nu îl critică mai mult decât mine, dar în 2015, când a început criza migrației, a avut dreptate”, a declarat Magyar.

Ba mai mult, Magyar a susținut că mai multe state membre ale UE au recunoscut ulterior că răspunsul lor inițial la criză a fost greșit. Oficialul maghiar a confirmat că Ungaria va continua să refuze să accepte migranți ilegali, contribuind în același timp la protejarea frontierelor externe ale UE.

În același timp, Magyar a criticat sancțiunile financiare impuse Ungariei pentru încălcarea normelor UE privind azilul, calificând amenda zilnică de un milion de euro drept „nedreaptă și disproporționată”. El va solicita renegocierea, chiar dacă hotărârea judecătorească în sine nu poate fi contestată.

Magyar a respins excluderea partidelor aflate la extremele politice, argumentând: „Nu-mi plac etichetele precum extremă dreapta sau extremă stânga. Nu-mi plac bătăliile ideologice. Oamenii merită mai mult decât discursuri corecte politic și lipirea unor etichete ideologice unii altora.” În opinia sa, izolarea unor astfel de mișcări printr-o abordare de tip „cordon sanitar” este contraproductivă: „Nu este o soluție să izolăm acești oameni și aceste partide și să-i punem în spatele unui cordon sanitaire. Nu face decât să-i întărească.”

„În multe țări, elita politică, media și economică își apără propriile poziții și nu ascultă întotdeauna temerile și problemele reale ale oamenilor”, a adăugat oficialul maghiar.

În ceea ce privește politica energetică, Magyar a subliniat că Ungaria nu poate opri imediat importurile de petrol și gaze rusești, subliniind constrângerile socioeconomice.

„Trei milioane de oameni trăiesc sub pragul sărăciei. Suntem încă dependenți de petrolul rusesc și nu putem schimba asta peste noapte”, a spus el, adăugând că geografia fără ieșire la mare a Ungariei limitează alternativele.

În ceea ce privește războiul din Ucraina, el a descris Rusia drept agresor și Ucraina drept victimă, dar a reiterat că Ungaria nu va furniza arme sau trupe militare.

„Nu cred că armele sunt o garanție a securității. Garanțiile de securitate pot veni doar de la comunitatea internațională. Ungaria nu poate juca un rol decisiv aici – aceasta este sarcina marilor puteri”, a punctat el.

Guvernul de la Budapesta a decis, printr-o hotărâre adoptată sâmbătă, să înăsprească regulile privind acordarea permiselor de şedere pentru imigranţii proveniţi din afara Uniunii Europene. Măsura intră în vigoare imediat, hotărârea de guvern fiind deja publicată în Gazeta Oficială, dar nu elimină decât procedura simplificată menţionată, de care beneficiau unele agenţii de recrutare controlate de Orban. Nu se sistează complet eliberarea de permise. Documentele de şedere deja eliberate rămân valabile până la expirare. Decizia adoptată sâmbătă nu precizează dacă durata de valabilitate poate fi prelungită.

În prezent, în Ungaria ar exista circa 90.000 de angajaţi din afara UE, reprezentând circa 2% din totalul forţei de muncă. Majoritatea migranţilor lucrează în industrii cum ar fi cea auto sau de producţie a bateriilor, în construcţii, în domeniul livrărilor sau ca muncitori sezonieri în agricultură. Cei mai mulţi provin din Filipine, Ucraina, China, Vietnam şi India.