UPDATE: Ce s-a întâmplat în Portul Constanța? MAI face declarații după alerta privind o posibilă dronă maritimă

Reprezentanţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (APMC) anunţau în 6 mai instalarea în Portul Constanţa a unui sistem anti-dronă de generaţie nouă.

„Soluţia desfăşurată este bazată pe RF cyber-takeover – o abordare non-cinetică, non-distructivă, care, spre deosebire de metodele clasice de bruiaj total al spectrului, permite preluarea controlului asupra dronei neautorizate şi aducerea acesteia la sol într-o zonă sigură predefinită, fără afectarea comunicaţiilor legitime din zona portuară. Sistemul permite detecţia omnidirecţională 360° a dronelor comerciale şi de tip DIY pe baza amprentei RF; identificarea, clasificarea şi localizarea aeronavei, precum şi a poziţiei pilotului; preluarea controlată a dronei şi redirecţionarea către o zonă sigură, prin exploatarea protocolului propriu de comandă”, informau la acea dată reprezentanţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa.

Ei au precizat că, pentru componenta de bruiaj, procesul de autorizare la ANCOM este în desfăşurare, iar activarea acestei capabilităţi se va realiza ulterior obţinerii avizelor pentru emisii intenţionate de radiofrecvenţă.

„Decizia de a opta pentru o tehnologie centrată pe preluarea controlului, şi nu pe bruiaj ca mecanism primar, a fost determinată de specificul mediului portuar – zonă densă de comunicaţii operaţionale (VTS, AIS, comunicaţii navale, telefonie GSM, link-uri radio), unde un bruiaj nediscriminat ar afecta activităţi legitime şi siguranţa navigaţiei”, a mai precizat sursa citată.

CN APMC a adăugat că acest sistem urmează să fie extins în toate porturile pe care le administrează.

Autoritățile desfășoară vineri verificări în Portul Constanța după ce în zonă a fost auzită o bubuitură puternică. Primele informații indică prezența unui obiect plutitor suspect în apropierea unei dane, însă natura acestuia nu a fost confirmată oficial. Surse apropiate anchetei susțin că una dintre ipotezele analizate este aceea a unei drone maritime.

Incidentul s-a produs în cursul dimineții de vineri, în apropierea terminalelor petroliere din Portul Constanța, una dintre cele mai sensibile zone din infrastructura strategică a României.

Potrivit informațiilor preliminare, în zonă a fost auzit un zgomot puternic, iar ulterior au fost semnalate verificări ale autorităților în apropierea unei dane.

În primele momente după incident au apărut informații privind existența unui obiect plutitor suspect observat pe luciul apei, însă până la această oră nu există o confirmare oficială privind natura acestuia.

Autoritățile încearcă să stabilească dacă zgomotul a fost provocat de explozia obiectului suspect, de o detonare controlată sau de un alt eveniment produs în zona portuară.

Surse apropiate operațiunii afirmă că printre scenariile analizate se află și posibilitatea ca obiectul identificat să fie o dronă maritimă care ar fi transportat material exploziv.

Deocamdată, instituțiile responsabile nu au confirmat această variantă și nu au oferit detalii oficiale privind rezultatele verificărilor efectuate la fața locului.

În urma incidentului, mai multe structuri cu atribuții în domeniul securității și siguranței maritime au fost mobilizate pentru a verifica zona și pentru a elimina orice risc.

Anchetatorii încearcă să stabilească proveniența obiectului, modul în care acesta a ajuns în apropierea portului și dacă există legături cu incidentele de securitate din regiunea Mării Negre.

Până la finalizarea investigațiilor, autoritățile tratează cazul cu maximă precauție, având în vedere importanța strategică a Portului Constanța pentru România și pentru operațiunile comerciale din regiune.

La această oră nu există informații oficiale privind eventuale victime sau pagube materiale.

Autoritățile urmează să comunice concluziile preliminare după finalizarea verificărilor din teren și identificarea obiectului care a declanșat alerta din Portul Constanța.

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