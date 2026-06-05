Nicușor Dan, reacție după drona explodată la Constanța: Este al doilea incident de securitate pe litoralul românesc

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a fost informat de explozia unei drone în portul Constanța, incident pe care l-a catalogat drept al doilea eveniment major de securitate produs în această săptămână pe litoralul românesc.

Nicușor Dan a fost informat despre explozia dronei marine din Portul Constanța în timpul deplasării sale către Muntenegru, unde urma să participe la Summitul UE – Balcanii de Vest. Informațiile privind incidentul i-au fost transmise în timp ce aeronava își continua traseul aerian spre destinația Tivat. Potrivit datelor disponibile, președintele se afla la bordul unui avion de tip Spartan utilizat pentru această călătorie oficială. Informarea a avut loc pe durata zborului, pe fondul evoluției situației de securitate de la nivelul litoralului românesc.

„În drum spre Muntenegru, am fost informat despre explozia unei drone marine în Portul Constanța. Forțele de ordine și structurile de securitate au acționat prompt și au evacuat preventiv zona înainte de explozie, iar până în prezent nu sunt indicii că ar fi existat victime. Prioritatea a fost și rămâne protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare. Sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare, iar autoritățile direct responsabile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează”, a scris Nicușor Dan pe contul său de socializare.

Nicușor Dan spune că sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare. Informații suplimentare vor fi comunicate de instituțiile responsabile pe măsură ce ancheta avansează.

„Acesta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine maritime între Vama Veche și 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galați”, a scris președintele pe social media.

Potrivit președintelui, este analizat modul în care drona a ajuns în port, precum și posibilele riscuri suplimentare, iar autoritățile urmează să transmită informații pe măsură ce ancheta înaintează.