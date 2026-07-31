O nouă criză a petrolului se conturează. Atacul din Egipt ar putea afecta cea mai importantă rută energetică

Un atac cu drone care a afectat două petroliere în apele teritoriale ale Egiptului a readus în atenție riscurile privind securitatea unei zone importante pentru transporturile energetice internaționale. Incidentul a generat preocupări legate de protecția Canalului Suez și a conductei Sumed, infrastructuri folosite pentru transportul petrolului saudit către piețele globale.

În contextul conflictului dintre Israel și Iran, precum și al atacurilor lansate de rebelii houthi asupra unor nave comerciale în Strâmtoarea Hormuz și Bab el-Mandeb, Canalul Suez și conducta egipteană au rămas rute alternative pentru exporturile de petrol din Arabia Saudită. Acestea au permis continuarea transporturilor către nord, prin Marea Roșie, chiar dacă alte coridoare maritime au devenit mai riscante.

Atacul produs miercuri în apropierea portului egiptean Damietta, aflat pe un braț al Deltei Nilului, în apropierea Mării Mediterane, nu a fost revendicat de nicio parte. De asemenea, nu au existat amenințări publice directe asupra Canalului Suez. Totuși, incidentul a alimentat îngrijorările pieței privind posibilitatea unor riscuri suplimentare pentru una dintre cele mai importante rute comerciale maritime.

„Trecerea prin Marea Roșie, chiar și prin ruta mediteraneană mai lungă, ar putea fi pusă în pericol, ceea ce amenință până la cinci milioane de barili pe zi de petrol care poate ocoli în prezent Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Saul Kavonic, șeful departamentului de cercetare energetică de la compania de consultanță MST Marquee.

Strâmtoarea Hormuz, prin care trecea anterior aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate, este în prezent evitată de aproape toate petrolierele. Arabia Saudită și-a redirecționat cea mai mare parte a exporturilor către Marea Roșie și terminalul Yanbu după declanșarea conflictului, însă atacurile și amenințările houthi au redus utilizarea acestei rute.

Datele furnizate de compania de analiză a pieței Kpler arată că un volum tot mai mare de petrol saudit și alte transporturi maritime se deplasează spre nord, către Canalul Suez și conducta Sumed. Pentru cumpărătorii asiatici, această schimbare presupune trasee mai lungi, deoarece navele trebuie să ocolească Africa în loc să folosească ruta sudică prin Golful Aden.

Cantitatea de țiței transportată prin conducta Sumed, care traversează Egiptul între Marea Roșie și terminalul mediteranean Sidi Kerir, a crescut la 28,79 milioane de barili în luna iulie, comparativ cu 19,52 milioane de barili în aprilie. Creșterea a avut loc după amenințările houthi privind blocarea transporturilor de petrol saudit prin Bab el-Mandeb.

În apropierea Port Said, la capătul mediteranean al Canalului Suez, aproximativ 30 de nave au fost observate în zona de ancoraj, față de aproximativ 20 la începutul săptămânii, potrivit datelor de monitorizare a traficului maritim publicate de MarineTraffic.

„Am observat o creștere clară a numărului de petroliere pentru țiței/condens care se îndreaptă spre nord după încărcarea în Marea Roșie”, a declarat George Morris de la compania de analiză energetică Vortexa, atribuind evoluția amenințărilor houthi.

Fluxurile de petrol prin Bab el-Mandeb continuă, însă la un nivel redus. Datele Kpler indică faptul că aproximativ 43% dintre încărcăturile plecate din Yanbu se îndreaptă spre sud, comparativ cu 81% în luna iunie.

Unele petroliere, inclusiv nave chineze, continuă să utilizeze această rută după ce au primit aprobări din partea mișcării houthi. În același timp, tot mai multe nave comerciale călătoresc cu sistemele de urmărire dezactivate, potrivit lui Morris.

Specialiștii din sectorul energetic consideră că atacul de la Damietta nu indică în acest moment o amenințare directă asupra funcționării Canalului Suez. „Piața nu preconizează perturbări ale canalului în acest moment”, a declarat Aly Blakeway, șeful Atlantic LNG la S&P Global Energy.

În ciuda incidentului, prețurile petrolului au scăzut joi, investitorii concentrându-se pe discuțiile dintre Iran și Oman privind situația din Strâmtoarea Hormuz. Autoritatea Canalului Suez nu a transmis imediat un punct de vedere referitor la atac.

Iranul a amenințat anterior că ar putea opri exporturile de energie din Orientul Mijlociu, susținând că livrările nu ar trebui să continue atât timp cât Statele Unite blochează petrolierele iraniene. Houthii au anunțat, de asemenea, o blocadă asupra transporturilor maritime saudite, ceea ce ar putea afecta inclusiv navele care transportă țiței către Marea Mediterană după încărcarea în Yanbu.

Atât Iranul, cât și houthii au demonstrat că dispun de capacitatea de a utiliza drone și rachete împotriva unor ținte aflate la distanță, inclusiv în direcția Israelului. Distanțele mari oferă însă mai multe posibilități pentru interceptarea acestor proiectile. „Numai acest fapt ar putea crește prețurile asigurărilor”, a declarat Martin Senior, șeful departamentului de prețuri GNL de la Argus.

„Asigurătorii ar putea solicita, de asemenea, prime suplimentare de risc de război mai mari pentru Suez, având în vedere atacul (din Egipt), având în vedere riscul crescut pentru infrastructura maritimă și energetică din regiune”, a spus el, precizând că Iranul nu a formulat amenințări specifice asupra Canalului Suez.

Companiile de transport maritim își reevaluează deja măsurile de securitate pentru navele aflate în apropierea porturilor mediteraneene egiptene din zona canalului, potrivit unei surse din domeniul securității maritime.

În Egipt, atacul nu este considerat automat o dovadă că Suezul se află în pericol. „Canalul este puternic păzit și securizat non-stop”, a declarat Wael Kaddour, fost membru al consiliului de administrație al Autorității Canalului Suez.

Transportul petrolului din Orientul Mijlociu către piețele globale a devenit însă mai lung și mai costisitor. „Încărcăturile Yanbu au reprezentat aproximativ 15% din importurile maritime de țiței/condensat din Asia în iunie, așadar perturbările susținute au implicații semnificative pentru rafinăriile asiatice – rutarea prin Suez în loc de Bab el-Mandeb dublează timpii de călătorie către Asia de Nord-Est, întârziind sosirile cu aproximativ o lună”, a declarat Morris.

Navele de transport țiței foarte mari nu pot traversa Canalul Suez încărcate complet din cauza pescajului, fiind necesară descărcarea parțială a petrolului prin conducta Sumed înainte de reîncărcarea în Marea Mediterană.

Săptămâna trecută, aproximativ 1,4 milioane de barili de petrol pe zi au fost extrași din terminalul Sidi Kerir, comparativ cu un record săptămânal de 2,1 milioane de barili pe zi și o capacitate a conductei Sumed de 2,5 milioane de barili pe zi.

George Morris estimează că aproximativ 10 nave VLCC ar putea fi încărcate la Sidi Kerir în următoarele săptămâni, în principal pentru aprovizionarea rafinăriilor asiatice. „Un atac oriunde în regiunea canalului ar crește substanțial primele de asigurare pentru riscuri de război. De asemenea, ar schimba substanțial evaluarea securității regiunii”, a declarat Corey Ranslem, CEO al grupului de securitate maritimă Dryad Global.

„Perturbarea Canalului Suez ar avea un impact aproape imediat asupra prețurilor. Presiunea inflaționistă cauzată de călătoriile mai lungi și de creșterea costurilor de transport s-ar resimți aproape imediat asupra consumatorilor”, a declarat Matthew Wright, analist principal în domeniul transportului de marfă la Kpler.