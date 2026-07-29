Miza de 5 miliarde de dolari din Golf: unde ar putea fi construit noul complex energetic

Consorțiul MERA Oil, format din companii americane și saudite, continuă dezvoltarea planurilor pentru o rafinărie integrată și un coridor de export în regiunea Golfului, un proiect estimat la 5 miliarde de dolari. Inițiativa are ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii energetice regionale, într-un context în care războiul din Iran continuă să afecteze fluxurile de energie.

Compania de dezvoltare energetică MWG Group, cu sediul în Texas, Patel Family Office și PWS, companie asociată conglomeratului industrial saudit AHQ Group, au ajuns în etapa finală a procesului de selecție a amplasamentului pentru viitoarea rafinărie. Instalația este proiectată pentru o capacitate de procesare de 200.000 de barili pe zi.

Consorțiul a redus opțiunile de amplasare la trei locații aflate în state membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului, organizație formată din șase națiuni din regiune. Companiile au precizat că alegerea locației gazdă ar urma să fie confirmată până la sfârșitul anului 2026, fără să dezvăluie zonele analizate.

Rafinăria integrată este planificată să fie conectată la infrastructură portuară în ape adânci, spații de depozitare la scară largă pentru țiței și produse rafinate, precum și la facilități destinate exportului maritim.

MERA Oil a transmis că proiectul va fi amplasat în afara Strâmtorii Ormuz și urmărește dezvoltarea unei platforme de export cu acces direct la rutele maritime internaționale. Locația este considerată un element important pentru funcționarea viitorului complex energetic, prin legătura cu infrastructura regională și piețele externe.

Potrivit consorțiului, complexul energetic va include tehnologii de rafinare cu eficiență energetică ridicată și sisteme avansate pentru controlul emisiilor. Aceste componente fac parte din proiectarea inițială a instalației și sunt destinate susținerii operațiunilor de procesare.

Planurile proiectului includ și evaluarea unor capacități viitoare pentru coprocesarea combustibilului sustenabil pentru aviație și pentru gestionarea emisiilor de carbon. Aceste elemente sunt analizate ca posibile componente suplimentare ale complexului energetic.

Consorțiul MERA Oil a precizat că poartă discuții cu furnizorii de materii prime necesare activității rafinăriei. Acordurile finale privind aprovizionarea urmează să fie stabilite pe măsură ce procesul de selecție a amplasamentului avansează.

Partenerii proiectului continuă evaluările tehnice și comerciale înaintea deciziei finale privind locația rafinăriei. Alegerea amplasamentului va reprezenta etapa următoare pentru definirea configurației finale a investiției și a infrastructurii asociate.