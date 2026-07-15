Prețul petrolului crește din nou. Avertisment privind pragul de 100 de dolari pe baril: „Șansele rămân semnificative”

Prețul petrolului continuă să urce pe piețele internaționale, pe fondul unei noi escaladări militare în Orientul Mijlociu și al temerilor privind aprovizionarea globală cu energie. Investitorii urmăresc cu atenție situația din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și al gazelor naturale lichefiate.

Cotațiile au avansat miercuri, 15 iulie, după ce președintele american Donald Trump a reimpus blocada navală asupra porturilor iraniene, iar Teheranul a anunțat noi atacuri asupra unor poziții și obiective americane din regiune.

Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 99 de cenți, echivalentul unui avans de 1,2%, până la 85,72 dolari pe baril. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 64 de cenți, sau 0,8%, ajungând la 79,98 dolari pe baril.

Mișcarea de miercuri vine după o ședință puternică pentru piața petrolului. Marți, cotațiile au încheiat tranzacțiile în creștere cu 2% și au atins cel mai ridicat nivel din ultima lună.

Principala sursă de îngrijorare pentru piețe este situația din Strâmtoarea Ormuz. Atacurile din regiune au amplificat problemele legate de transport și au crescut riscul unor perturbări suplimentare ale fluxurilor de energie.

Importanța acestei rute este majoră pentru economia mondială. Înainte de declanșarea războiului americano-israelian împotriva Iranului, aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel global tranzitau Strâmtoarea Ormuz.

Orice blocare prelungită sau reducere semnificativă a transporturilor poate avea efecte rapide asupra piețelor. Chiar dacă există suficient petrol disponibil în prezent, investitorii includ deja în cotații riscul unei escaladări.

„Deși piața fizică a petrolului rămâne aprovizionată în mod adecvat, orice escaladare suplimentară care implică Strâmtoarea Ormuz sau sancțiuni suplimentare asupra exporturilor iraniene ar putea înăspri rapid sentimentul pieței și ar putea adăuga prime de risc suplimentare”, a declarat Priyanka Sachdeva, analist senior de piață la Phillip Nova.

Practic, piața nu reacționează doar la cantitățile de petrol disponibile în prezent, ci și la posibilitatea ca livrările viitoare să fie afectate. Acest risc geopolitic este reflectat printr-o primă suplimentară inclusă în prețul barilului.

Tensiunile s-au amplificat în primele ore ale zilei de miercuri. Armata americană a anunțat lansarea unei noi serii de lovituri asupra unor obiective iraniene.

Operațiunile au drept scop, potrivit armatei SUA, „să continue degradarea capacităților iraniene utilizate pentru atacarea transportului comercial în Strâmtoarea Ormuz”.

În același timp, autoritățile de la Teheran susțin că strâmtoarea a fost închisă din nou. Anunțul vine după reaprinderea ostilităților dintre Iran și Statele Unite, la numai câteva săptămâni de la armistițiul fragil convenit în luna iunie.

Înțelegerea fusese obținută după mai multe luni de confruntări, însă evoluțiile recente ridică noi semne de întrebare privind posibilitatea menținerii unei încetări de durată a luptelor.

Un alt element care a amplificat presiunea asupra pieței petrolului este declarația președintelui american Donald Trump privind infrastructura energetică.

Liderul de la Casa Albă a indicat că obiectivele energetice nu sunt excluse de pe lista eventualelor ținte ale Statelor Unite.

„Voi păstra țintele energetice pentru final, dar, în cele din urmă, vom lovi țintele energetice”, a declarat Trump pentru Fox News, într-un interviu difuzat marți seară în emisiunea „Special Report with Bret Baier”.

O eventuală extindere a atacurilor asupra infrastructurii energetice ar putea schimba semnificativ situația de pe piață. Instalațiile de producție, rafinare, depozitare și transport din zona Golfului sunt esențiale pentru aprovizionarea internațională.

Tocmai din acest motiv, declarațiile privind posibile atacuri asupra unor astfel de obiective sunt urmărite atent de traderii de petrol.

La rândul său, Iranul a transmis că a lansat noi operațiuni militare în regiune.

Armata iraniană a anunțat miercuri dimineață atacuri cu drone asupra pozițiilor americane de la baza Azraq din Iordania. Pentagonul nu a oferit imediat un punct de vedere privind informațiile prezentate de Teheran.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a susținut, de asemenea, că au fost atacate instalații de armament și spații de depozitare din Bahrain și Kuweit.

Reuters nu a putut verifica imediat aceste informații.

Noile confruntări amplifică îndoielile privind memorandumul de înțelegere semnat luna trecută și capacitatea acestuia de a conduce la o oprire permanentă a războiului. Conflictul a afectat deja statele din vecinătatea Iranului și riscă să se extindă în continuare.

Analiștii nu exclud o creștere mult mai puternică a prețului petrolului dacă situația militară continuă să se deterioreze.

Un scenariu în care infrastructura energetică din zona Golfului este afectată ar putea împinge cotațiile din nou spre pragul de 100 de dolari pe baril.

„Șansele ca petrolul să revină spre 100 de dolari într-un viitor relativ apropiat rămân semnificative dacă ostilitățile se intensifică și provoacă daune infrastructurii energetice din zona Golfului”, a declarat Tim Waterer, analist-șef de piață la KCM Trade.

Evoluția va depinde însă și de rezultatul eventualelor negocieri diplomatice. Dacă eforturile internaționale reușesc să contribuie la redeschiderea Strâmtorii Ormuz și la reducerea tensiunilor, petrolul Brent s-ar putea stabiliza într-un interval cuprins între 75 și 80 de dolari pe baril.

„Pentru moment, prima de risc este încă inclusă în preț, dar nu este un pariu într-o singură direcție, având în vedere că ambele părți au în continuare motive pentru a găsi o soluție diplomatică.”

Piața petrolului rămâne astfel prinsă între două scenarii. O nouă escaladare militară, în special una care ar afecta infrastructura energetică sau transporturile prin Strâmtoarea Ormuz, poate alimenta rapid scumpirile. În schimb, o reluare a negocierilor și redeschiderea completă a rutei maritime ar putea reduce presiunea asupra cotațiilor internaționale.