Donald Trump renunță la taxa de 20% pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. SUA mizează pe investiții din statele din Golf

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că renunță la planul de a impune o taxă de 20% navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Decizia vine pe fondul escaladării conflictului dintre Statele Unite și Iran, într-un moment în care una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului rămâne afectată de tensiunile din regiune.

Donald Trump a anunțat marți, pe platforma Truth Social, că renunță la propunerea privind introducerea unei taxe de 20% pentru transporturile care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit liderului american, decizia a fost luată după discuții cu lideri din Orientul Mijlociu, care și-ar fi exprimat disponibilitatea de a investi miliarde de dolari în economia Statelor Unite.

Trump a declarat că acordurile comerciale și investițiile vor înlocui taxa pe care intenționa să o solicite aliaților din Golf.

Cu o zi înainte, Donald Trump afirmase că state precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain și Kuweit ar trebui să plătească o taxă de 20%, argumentând că Statele Unite acționează ca „gardian” al Strâmtorii Ormuz.

Ulterior, președintele american a explicat că liderii din regiune i-au propus o alternativă bazată pe investiții în economia americană.

Până în prezent, însă, nu au fost anunțate oficial angajamente concrete privind astfel de investiții.

Schimbarea de poziție a lui Donald Trump vine în contextul intensificării confruntărilor dintre Statele Unite și Iran.

Potrivit informațiilor prezentate de administrația americană, Pentagonul a desfășurat deja șase valuri de atacuri asupra unor ținte din Iran, iar președintele SUA a anunțat că urmează o nouă rundă de lovituri.

Trump a declarat că nu regretă faptul că a suspendat temporar blocada navală, afirmând că a oferit Iranului șansa de a ajunge la un acord înainte de reluarea operațiunilor militare.

În ultima săptămână, Iranul a lansat atacuri asupra unor nave comerciale care traversau Strâmtoarea Ormuz și a desfășurat lovituri împotriva unor obiective americane din regiune.

Potrivit UK Maritime Trade Operations, trei petroliere au fost atacate în noaptea de luni spre marți, iar un marinar și-a pierdut viața.

Comandamentul Central al Statelor Unite a transmis că operațiunile militare urmăresc reducerea capacității Iranului de a ataca nave comerciale și civili aflați în zonă.

Organizațiile din domeniul transportului maritim au criticat planul inițial al administrației americane privind introducerea unei taxe pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz.

Reprezentanții BIMCO, una dintre cele mai mari organizații ale armatorilor, au apreciat că o astfel de măsură ar fi descurajat și mai mult tranzitul prin zonă.

Și compania Hapag-Lloyd a susținut că perceperea unor taxe pentru navigația prin ape internaționale ar fi contrară principiilor dreptului maritim internațional.

În prezent, traficul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne redus, pe fondul escaladării conflictului dintre Statele Unite și Iran și al riscurilor de securitate din regiune.