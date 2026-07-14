DeepSeek pregătește listarea la bursă. Compania chineză de inteligență artificială ar putea atrage miliarde înainte de IPO

DeepSeek, una dintre cele mai urmărite companii chineze din domeniul inteligenței artificiale, pregătește o ofertă publică inițială (IPO). Înainte de listare, startup-ul intenționează să atragă noi investiții private, la o evaluare estimată la aproximativ 71 de miliarde de dolari.

Potrivit unor surse citate de Bloomberg, DeepSeek a început pregătirile pentru listarea la bursă în China continentală și ar putea depune documentația necesară chiar în acest an. Dacă procesul va decurge conform planului, compania ar urma să debuteze pe bursă în 2027.

În prezent, startup-ul colaborează cu firme de audit și consultanți financiari pentru finalizarea situațiilor financiare, un pas necesar înaintea depunerii documentelor pentru oferta publică inițială.

Totuși, calendarul listării și planurile de finanțare pot suferi modificări, în funcție de condițiile pieței și de evoluția companiei, precizează Bloomberg.

În paralel cu pregătirea IPO-ului, DeepSeek negociază o nouă rundă de finanțare privată.

Compania urmărește o evaluare înainte de investiție de cel puțin 480 de miliarde de yuani, echivalentul a aproximativ 71 de miliarde de dolari, și intenționează să atragă minimum 10 miliarde de yuani. Suma finală ar putea fi însă mult mai mare, în funcție de interesul investitorilor.

Noua evaluare reprezintă un salt semnificativ față de precedenta rundă de finanțare, încheiată la începutul lunii iunie, când DeepSeek era evaluată la aproximativ 50 de miliarde de dolari.

Prima rundă de finanțare externă a companiei a fost una dintre cele mai mari realizate vreodată de un startup tehnologic chinez aflat la prima atragere de capital.

Printre investitori s-au numărat Tencent, Contemporary Amperex Technology (CATL), dar și National Artificial Intelligence Industry Investment Fund, unul dintre fondurile prin care autoritățile de la Beijing susțin dezvoltarea industriei chineze de inteligență artificială.

Fondată în 2023, DeepSeek este deținută de fondul de investiții Zhejiang High-Flyer Asset Management.

Compania intenționează să folosească noile fonduri pentru extinderea capacităților de calcul și dezvoltarea infrastructurii necesare antrenării modelelor de inteligență artificială.

Interesul investitorilor este alimentat de modelul AI lansat anul trecut, care a atras atenția industriei prin faptul că a demonstrat că poate obține performanțe ridicate folosind resurse de calcul mai reduse decât rivalii occidentali.

Rezultatul a fost considerat un semnal că firmele chineze pot concura cu marile companii din Silicon Valley, în ciuda restricțiilor impuse de Statele Unite privind exportul de tehnologii avansate.

Potrivit informațiilor prezentate investitorilor, conducerea DeepSeek intenționează să continue dezvoltarea modelelor AI open-source și să acorde prioritate cercetării, în detrimentul obținerii unor venituri rapide.

Fondatorul Liang Wenfeng le-a transmis investitorilor că obiectivul companiei rămâne dezvoltarea inteligenței artificiale generale (AGI) și avansarea cercetării în domeniu.

După ultima rundă de finanțare, averea lui Liang Wenfeng este estimată la aproximativ 36 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index, ceea ce îl plasează printre cei mai bogați antreprenori din industria globală a inteligenței artificiale.

În același timp, DeepSeek își extinde activitatea și către segmentul de agentic AI, care dezvoltă sisteme capabile să execute sarcini în mod autonom, fără intervenție umană continuă.