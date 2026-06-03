DeepSeek pregătește o finanțare uriașă de 7,4 miliarde de dolari. China pariază pe propriul campion AI pentru a rivaliza cu giganții americani

DeepSeek pregătește prima rundă de finanțare din istoria sa, una dintre cele mai mari tranzacții private din sectorul tehnologic chinez. Startup-ul de inteligență artificială ar urma să atragă aproximativ 50 de miliarde de yuani, echivalentul a 7,4 miliarde de dolari, de la investitori importanți precum Tencent Holdings și producătorul de baterii CATL.

Potrivit unor surse citate de Reuters, compania ar putea fi evaluată după investiție la între 350 și 400 de miliarde de yuani, adică între 52 și 59 de miliarde de dolari. Informațiile nu sunt publice, iar persoanele implicate au cerut să își păstreze anonimatul.

DeepSeek a devenit unul dintre cele mai cunoscute nume din industria chineză de inteligență artificială la începutul anului trecut, când modelele sale V3 și R1 au atras atenția în Silicon Valley și au pus sub semnul întrebării percepțiile din Statele Unite privind capacitățile Chinei în domeniul AI.

Decizia de a atrage capital extern marchează o schimbare importantă de strategie pentru companie. Timp de mai mulți ani, DeepSeek a evitat finanțările externe, o abordare posibilă datorită sprijinului financiar oferit de fondul de investiții cantitative High-Flyer, fondat de Liang Wenfeng.

Între timp, industria inteligenței artificiale a evoluat rapid. Accentul nu mai este pus exclusiv pe chatbot-uri open-source cu costuri reduse, ci pe agenți AI capabili să îndeplinească sarcini complexe cu intervenție umană minimă. Aceste sisteme necesită însă o putere de calcul mult mai mare.

În aprilie, DeepSeek a anunțat că noul model V4, orientat către agenți AI, stabilește un nou standard pentru modelele open-source. Cu toate acestea, evaluările realizate de terți arată că performanțele sale rămân sub nivelul celor mai avansate modele dezvoltate de unii competitori din China și Statele Unite.

Runda de finanțare se numără printre cele mai mari operațiuni private din tehnologia chineză. Chiar și așa, dimensiunea acesteia este mult sub sumele atrase recent de companii occidentale. Anthropic a obținut luna trecută 65 de miliarde de dolari, iar OpenAI a atras 122 de miliarde de dolari în luna martie, beneficiind de acces la piețe de capital occidentale mult mai dezvoltate.

Experții subliniază că DeepSeek se confruntă și cu limitări geopolitice. Restricțiile occidentale la export împiedică accesul companiei la cele mai performante cipuri americane, ceea ce influențează atât strategia corporativă, cât și planurile privind infrastructura hardware. În aceste condiții, compania nu are motive să urmărească bugete de calcul de ordinul zecilor de miliarde de dolari, similare celor utilizate de rivalii săi americani.

„Interdicțiile occidentale privind exporturile înseamnă că DeepSeek nu poate avea acces la componentele electronice de ultimă generație din SUA. Fără posibilitatea de a achiziționa acest hardware, nu au niciun motiv să se ridice la nivelul bugetelor de miliarde de dolari alocate tehnologiei informatice ale rivalilor lor americani”, a explicat Alfredo Montufar-Helu, director general al Ankura China Advisors, cu sediul la Beijing., potrivit sursei menționate.

Fondatorul Liang Wenfeng ar urma să contribuie personal cu 20 de miliarde de yuani în această rundă de finanțare. Sursele susțin că Tencent analizează o investiție de aproximativ 10 miliarde de yuani, în timp ce CATL ar putea investi 5 miliarde de yuani. Aceste participări le-ar transforma în cei mai importanți investitori externi ai companiei.

În paralel, DeepSeek poartă negocieri finale și cu fondul național chinez pentru inteligență artificială, dezvoltatorul de jocuri NetEase și gigantul comerțului electronic JD.com. Numărul total al investitorilor planificați este estimat la mai puțin de zece.

DeepSeek, Liang Wenfeng, NetEase, JD.com și China Integrated Circuit Industry Investment Fund, principalul susținător al fondului național de AI, nu au oferit comentarii imediate privind informațiile apărute. Tencent și CATL au refuzat să comenteze.

Componența grupului de investitori evidențiază eforturile Chinei de a construi un ecosistem de inteligență artificială tot mai autonom, care să includă atât dezvoltarea modelelor AI, cât și infrastructura energetică necesară funcționării acestora.

CATL, cunoscută în special ca lider al lanțului de aprovizionare cu baterii pentru vehicule electrice, și-a extins recent activitatea către centrele de date pentru inteligență artificială. Compania analizează oportunități legate de furnizarea de echipamente energetice și soluții de stocare a energiei, pe fondul creșterii cererii pentru surse stabile și de mare capacitate necesare sarcinilor AI.

La rândul său, Tencent încearcă să își promoveze propriul model de inteligență artificială, Hunyuan. Totuși, compania se află în urma unor lideri locali precum modelul Doubao al ByteDance și DeepSeek. O relație mai apropiată cu DeepSeek ar putea ajuta Tencent să țină pasul cu Alibaba, care a acordat prioritate dezvoltării propriului model AI, Qwen.

Sursele citate de Reuters afirmă că DeepSeek intenționează să finalizeze runda de finanțare în următoarele două săptămâni. Totuși, detaliile financiare și lista investitorilor ar putea suferi modificări până la încheierea negocierilor.

Spre deosebire de OpenAI și Anthropic, care pregătesc listări publice inițiale, DeepSeek nu a anunțat până în prezent niciun plan privind o eventuală intrare pe bursă.

Pe lista investitorilor interesați se mai află și fondurile IDG Capital, cu sediul la Hong Kong, și Monolith Management. IDG Capital a refuzat să comenteze informațiile, în timp ce Monolith Management nu a răspuns solicitărilor de comentarii.