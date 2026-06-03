Aurul a devenit principalul activ de rezervă global. A depășit obligațiunile SUA, pe fondul tensiunilor geopolitice globale

Aurul a devenit principalul activ de rezervă global în 2025. Băncile centrale au schimbat structura rezervelor prin achiziții masive și creșterea prețului, pe fondul tensiunilor geopolitice declanșate după 2022, depășind obligațiunile SUA și euro și redefinind rolul monedelor internaționale în rezervele globale.

Potrivit unui raport al European Central Bank, aurul a devenit, anul trecut, cea mai importantă componentă a rezervelor oficiale globale, depășind atât deținerile în obligațiuni ale Trezoreriei SUA, cât și euro. Această evoluție a fost determinată în principal de creșterea puternică a prețului metalului prețios, care i-a majorat automat ponderea în totalul rezervelor internaționale.

În anul 2025, aurul a reprezentat 27% din totalul rezervelor oficiale externe la nivel global, în timp ce titlurile de stat americane au ajuns la 22%, iar euro a avut o pondere de 15%, conform datelor BCE. Această reconfigurare a structurii rezervelor a fost influențată de achizițiile consistente de aur realizate de băncile centrale, pe fondul intensificării riscurilor geopolitice. Aceste tensiuni au crescut în 2022, au atins un maxim în 2024, iar ulterior s-au temperat în 2025. În acest context, achizițiile oficiale de aur au scăzut anul trecut la aproximativ 850 de tone, sub media perioadei 2022–2024, când au depășit 1.000 de tone, deși cererea globală a rămas ridicată în pofida prețurilor record.

Creșterea ponderii aurului în rezervele oficiale a fost determinată în principal de aprecierea semnificativă a prețului. Cotația aurului a crescut cu 60% în termeni nominali în 2025, după un avans de 30% în 2024, consolidând astfel rolul metalului prețios în portofoliile băncilor centrale.

Din perspectiva achizițiilor realizate de state, de la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, unele dintre cele mai active cumpărători au fost China, cu peste 350 de tone, Polonia, cu aproximativ 320 de tone, Turcia, cu circa 220 de tone, și India, cu aproximativ 130 de tone de aur. În anul precedent, Polonia a fost din nou printre cei mai mari cumpărători, cu aproape 100 de tone achiziționate, fiind urmată de Kazahstan, Brazilia, China și Turcia.

Președinta BCE, Christine Lagarde, a subliniat în raport că tensiunile geopolitice continuă să alimenteze o cerere ridicată din partea băncilor centrale pentru aur. Acestea dețin în prezent peste 36.000 de tone de aur, un nivel apropiat de maximul istoric din perioada sistemului Bretton Woods, când rezervele globale au atins aproximativ 38.000 de tone, în contextul în care dolarul era legat de aur, iar cursurile valutare erau fixe.

„Tensiunile geopolitice continuă să alimenteze o cerere puternică a băncilor centrale pentru aur”, a scris Lagarde în raportul publicat marți.

Chiar dacă aurul a depășit obligațiunile americane ca pondere în rezervele globale — considerate tradițional pilonul principal al sistemului financiar internațional — această evoluție este explicată și de creșterea spectaculoasă a prețului metalului prețios în ultimii ani. Aurul a atins un vârf de peste 5.500 de dolari pe uncie în ianuarie, ceea ce i-a amplificat semnificativ ponderea în totalul rezervelor. Cu toate acestea, activele denominate în dolari rămân în continuare cea mai mare componentă a rezervelor globale, cu o pondere de 42%.

În același timp, achizițiile de aur ale băncilor centrale au încetinit ușor în 2025, ajungând la aproximativ 850 de tone, după trei ani consecutivi în care cumpărările nete au depășit pragul de 1.000 de tone anual.

Conform sursei citate anterior, cei mai mari cumpărători de aur începând din 2022 au fost China, Polonia, Turcia și India, în contextul în care băncile centrale și-au intensificat achizițiile de metal prețios pe fondul tensiunilor geopolitice.

Totuși, în 2025, compania de stablecoin Tether a devenit cel mai mare cumpărător individual de aur, achiziționând peste 100 de tone. În același timp, Turcia, după ce acumulase aproximativ 220 de tone de aur de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina din 2022, a înregistrat la începutul anului 2026 ceea ce BCE descrie drept „una dintre cele mai mari reduceri de rezerve din ultimii ani”, după ce a vândut sau a împrumutat circa 130 de tone de aur în contextul tensiunilor generate de conflictul din Iran.

Raportul arată, de asemenea, că rolul internațional al monedei euro a continuat să crească „treptat, dar constant” în ultimul deceniu. Emisiunile de datorie internațională denominate în euro au urcat cu 30%, atingând un nivel record de aproape 1.000 de miliarde de euro în anul precedent, în timp ce investitorii internaționali au direcționat net 850 de miliarde de euro către active din zona euro, ceea ce a împins intrările de capital din portofolii străine aproape de maximele înregistrate de la lansarea monedei unice.