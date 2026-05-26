Undă verde pentru conexiunea rutieră cu Ucraina: drumul expres Suceava – Siret a fost deblocat. Premieră și pe Autostrada Sibiu – Pitești

Infrastructura rutieră din România înregistrează progrese majore prin deblocarea proiectului Suceava-Siret, un drum expres de 3,7 miliarde de lei conectat la Autostrada A7, dar și prin avansul lucrărilor de pe Autostrada Sibiu-Pitești. Respingerea contestațiilor în nord deschide calea execuției imediate, în timp ce noul Tunel Robești a fost traversat pentru prima dată cu o mașină după finalizarea excavațiilor.

Vești foarte bune privind Infrastructura rutieră din România. Marți, 26 mai 2026, primele două loturi ale Drumului Expres Suceava – Siret au primit oficial undă verde, continuând conexiunea strategică a Autostrăzii Moldovei A7 spre granița cu Ucraina.

Acest pas esențial vine după ce Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins toate plângerile depuse pentru aceste tronsoane, deschizând astfel calea semnării contractelor de proiectare și execuție.

Horațiu Cosma, secretar de stat din Ministerul Transporturilor, a anunțat public că au fost respinse contestațiile depuse pentru primele două loturi ale Drumului Expres Suceava – Siret. Oficialul român a precizat că în zilele următoare vor fi semnate contractele pentru proiectarea și execuția Lotului 1, între Suceava și Dărmănești, și a Lotului 2, între Dărmănești și Bălcăuți, care însumează aproximativ 43 de kilometri din viitorul drum rapid.

Potrivit oficialului guvernamental, constructorul desemnat este asocierea formată din companiile FAR FOUNDATION SRL, AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL și LINCOR TRANS SRL, valoarea totală a celor două contracte fiind de 3,72 miliarde de lei fără TVA. Reprezentantul ministerului a transmis detalii tehnice clare pentru fiecare segment în parte. Astfel, Lotul 1 are o lungime de 18,6 kilometri, o valoare de 2,09 miliarde de lei fără TVA și o durată de 9 luni pentru proiectare plus 24 de luni pentru execuție.

În ceea ce privește Lotul 2, acesta măsoară 24,45 kilometri, are o valoare de 1,63 miliarde de lei fără TVA, iar perioada alocată cuprinde 12 luni de proiectare și 24 de luni de execuție. Horațiu Cosma a adăugat că pe traseu vor fi edificate 57 de poduri, pasaje și viaducte, alături de 4 noduri rutiere importante localizate la Suceava Nord, Suceava Vest, Rădăuți și Siret Sud.

De asemenea, vor fi amenajate parcări moderne dotate cu stații de încărcare pentru vehiculele electrice. În final, secretarul de stat a punctat că acest drum expres este un proiect strategic pentru întreaga Moldovă și pentru conectivitatea cu Ucraina, având rol civil și de mobilitate militară.

Finanțarea este asigurată prin programul european SAFE, dedicat mobilității militare.

Asocierea câștigătoare reunește entități cu activități diverse în construcții și transporturi internaționale. Printre acestea se numără AUTOMAGISTRAL PIVDEN, una dintre cele mai mari companii din Ucraina.

Conform presei ucrainene, aceasta a fost considerată cel mai mare constructor din țara vecină în 2025, fiind implicată în proiecte majore de infrastructură și reconstrucție, inclusiv autostrăzile Kiev – Odesa și Kiev – Harkov, dar și în programul guvernamental „Marea Construcție”.

Alături de partenerul ucrainean, din consorțiu face parte FAR FOUNDATION SRL, o firmă din Bistrița activă în lucrări de infrastructură și construcții civile. Al treilea membru este LINCOR TRANS SRL din Iași, specializată în transport internațional de marfă.

La această licitație au participat 12 asocieri din România, Bulgaria și Ucraina. O absență notabilă a fost cea a grupului românesc UMB, constructor principal pe Autostrada Moldovei A7.

Autoritățile au transmis că toate contractele pentru Drumul Expres Suceava – Siret trebuie semnate obligatoriu până la finalul lunii mai 2026, iar lucrările trebuie finalizate cel târziu în 2030, conform condițiilor impuse de programul european SAFE.

În paralel cu evoluția lucrărilor din nordul țării, vești bune vin și de pe șantierul Autostrăzii Sibiu – Pitești, un proiect rutier vital care beneficiază de cofinanțare masivă din fonduri europene.

Recent, s-a înregistrat prima traversare cu mașina prin Tunelul Robești, cel mai nou tunel construit în cadrul Secțiunii 2, cuprinsă între Boița și Cornetu. Anunțul oficial a fost făcut direct de secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu, printr-un videoclip publicat pe rețelele de socializare.

Tunelul Robești are o lungime de aproximativ 900 de metri și este format din două galerii separate, denumite „Sorana” și „Ilinca”, păstrând tradiția autostrăzii. Firul de mers Pitești – Sibiu poartă numele „Sorana”, iar cel destinat circulației Sibiu – Pitești a fost numit „Ilinca”.

Săpăturile pentru cele două fire, însumând 1,8 kilometri, au început în octombrie 2025 și s-au finalizat cu succes în luna mai 2026. Pentru prima dată în România, la un tunel de autostradă s-a utilizat excavarea modernă cu explozibil.

În prezent, se lucrează simultan la patru tuneluri mari pe Autostrada Sibiu – Pitești, iar pregătirile tehnice pentru cel de-al cincilea sunt deja în curs în acest moment.