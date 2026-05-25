Volkswagen și-a extins gama de vehicule electrice dedicate pieței chineze prin lansarea modelului ID. Unyx 07, un sedan dezvoltat pe noua arhitectură electronică CEA, creată în colaborare cu producătorul chinez Xpeng.

Noua platformă reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte tehnologice ale constructorului german pentru piața asiatică. Sistemul a fost conceput pentru a permite integrarea rapidă a funcțiilor digitale, actualizări software la distanță și o experiență de utilizare adaptată preferințelor consumatorilor chinezi.

Modelul dispune de o serie de sisteme inteligente de asistență pentru șofer și de funcții de conectivitate avansate, elemente considerate esențiale pe piața chineză, unde clienții acordă o importanță tot mai mare tehnologiei integrate în automobil.

Volkswagen anunță pentru noul ID. Unyx 07 o autonomie de până la 558 kilometri conform standardelor locale de testare, ceea ce îl poziționează competitiv într-un segment dominat de producători locali extrem de agresivi din punct de vedere comercial și tehnologic.

Parteneriatul cu Xpeng are rolul de a accelera procesul de dezvoltare și de a reduce timpul necesar lansării unor modele noi. Constructorii din China au reușit în ultimii ani să impună un ritm de inovare mult mai rapid decât cel al producătorilor tradiționali occidentali, iar Volkswagen încearcă să răspundă acestei provocări prin colaborări strategice și prin dezvoltarea unor platforme dedicate pieței locale.

Lansarea modelului ID. Unyx 07 are loc într-un context dificil pentru producătorii europeni. Piața chineză a devenit extrem de competitivă, iar mărcile locale câștigă constant cote de piață prin lansarea unor modele electrice cu prețuri atractive și dotări tehnologice avansate.

Pentru Volkswagen, China continuă să reprezinte una dintre cele mai importante piețe la nivel global. Compania urmărește să își consolideze poziția în segmentul vehiculelor electrice și să răspundă mai rapid cerințelor consumatorilor locali.

Noua arhitectură electronică dezvoltată împreună cu Xpeng este considerată un element-cheie al acestei strategii, deoarece permite integrarea unor funcții software complexe și adaptarea mai rapidă a modelelor la evoluțiile pieței.

În paralel cu extinderea gamei electrice, Volkswagen a lansat și Golf GTI Edition 50, modelul aniversar creat pentru a celebra jumătate de secol de la apariția primului GTI.

Noua versiune este cea mai puternică din istoria gamei. Motorul turbo de 2,0 litri dezvoltă 239 kW și 420 Nm, cu 44 kW mai mult decât versiunea standard Golf GTI. Performanțele sunt pe măsură: accelerație de la 0 la 100 km/h în 5,3 secunde și viteză maximă de 270 km/h.

Puterea este transmisă exclusiv către roțile față prin intermediul unei transmisii automate DSG cu șapte trepte. Pentru a gestiona eficient resursele suplimentare ale motorului, Volkswagen a echipat modelul cu un diferențial electronic care reduce subvirarea și îmbunătățește tracțiunea în viraje.

GTI Edition 50 beneficiază și de sistemul DCC Adaptive Chassis Control, precum și de Vehicle Dynamics Manager, tehnologie care coordonează funcționarea diferențialului și a sistemelor electronice de stabilitate pentru a oferi un comportament mai precis și mai sportiv.

Volkswagen a dezvoltat modelul aniversar cu accent pe performanțele dinamice. Față de un Golf standard, suspensia a fost coborâtă cu 20 de milimetri, iar arcurile și componentele șasiului au fost recalibrate pentru o manevrabilitate mai bună.

Rezultatele s-au văzut și pe circuitul Nürburgring Nordschleife. Pilotul de teste Benny Leuchter a parcurs traseul în 7 minute și 46,125 secunde, stabilind astfel cel mai rapid tur realizat vreodată de un Volkswagen omologat pentru circulația pe drumurile publice.

Pentru clienții care își doresc performanțe suplimentare, constructorul oferă și pachetul opțional GTI Performance. Acesta reduce masa automobilului cu aproximativ 25 de kilograme prin utilizarea unor jante forjate mai ușoare și a unui sistem de evacuare din titan Volkswagen R.

Pachetul include și anvelope semi-slick, dezvoltate special pentru utilizarea pe circuit, precum și o gardă la sol redusă suplimentar cu cinci milimetri.

La nivel estetic, ediția aniversară primește elemente inspirate de Golf Clubsport, jante de 19 inci, etriere de frână roșii și faruri IQ.LIGHT LED Matrix. Interiorul păstrează celebrul model în carouri „Clark”, reinterpretat pentru această versiune specială și inspirat direct de primul Golf GTI lansat în urmă cu 50 de ani.