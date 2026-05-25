Europarlamentarul Dan Nica, membru al Comisiei ITRE (Industrie, Cercetare și Energie) din Parlamentul European, a declarat sâmbătă, în emisiunea Be EU de la Antena 3 CNN, că România trebuie să adopte urgent măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili, pe fondul scumpirilor la benzină și motorină.

Oficialul european consideră că impactul majorării prețurilor la pompă depășește cu mult costurile suportate de șoferi și afectează direct prețurile alimentelor, transportului și nivelul general de trai.

Potrivit acestuia, peste două milioane de familii vulnerabile din România ar trebui să primească sprijin direct pentru a face față noilor scumpiri.

Dan Nica: Carburanții mai scumpi înseamnă alimente mai scumpe pentru toată lumea

Europarlamentarul a explicat că efectele scumpirii combustibilului se propagă rapid în întreaga economie, deoarece transportul influențează costul aproape tuturor produselor.

„Vor spune unii: ‘Dacă n-are mașină, cum să îi dai compensație pentru creșterea prețurilor la combustibili?’ Simplu: pe seama creșterii prețurilor la carburanți, au crescut prețurile la pâine, lapte, ouă, carne. Și atunci, îi dau această compensare pentru a suporta mai ușor creșterea prețurilor la alimentele de bază. Eu cred că un mix, o combinație între compensarea prin reducerea de acciză și această compensare directă ar trebui aplicată în România, iar guvernul ar trebui să ia imediat măsuri, pentru ca acest șoc al prețurilor să nu facă viața oamenilor insuportabilă”, a spus Dan Nica.

Afirmațiile vin într-un moment în care prețurile carburanților din România se mențin aproape de niveluri record, iar costul vieții continuă să crească.

Datele recente publicate de Eurostat arată că România se află printre statele europene cu cele mai mari creșteri ale prețurilor la carburanți.

În ultimele luni, benzina și motorina au fost influențate de mai mulți factori simultani:

tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu;

volatilitatea pieței petrolului;

costurile ridicate de transport;

taxele și accizele aplicate la carburanți;

fluctuațiile internaționale ale cotației petrolului.

Specialiștii avertizează că orice creștere a prețului petrolului pe piețele internaționale se reflectă rapid și în România, chiar dacă țara dispune de producție internă de petrol și gaze.

Piața energetică mondială este afectată puternic de tensiunile din zona Golfului Persic și a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului.

Prin această zonă tranzitează o mare parte din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate, iar orice blocaj sau taxă suplimentară poate provoca scumpiri rapide la nivel global.

Analiștii din energie avertizează că riscurile geopolitice actuale pot împinge și mai mult prețurile carburanților în perioada următoare.

În România, mai mulți experți au avertizat deja că motorina s-ar putea apropia de pragul psihologic de 10 lei pe litru dacă tensiunile internaționale continuă.

Europarlamentarul consideră însă că România are un avantaj important comparativ cu alte state europene, datorită resurselor proprii de gaze și petrol.

„Pe partea de gaze naturale și petrol stăm relativ bine, pentru că avem o parte din producție care se realizează în țara noastră. La anul va fi și mai bine, pentru ca intră în funcțiune Neptun Deep. Deci, dintr-un anumit punct de vedere vom sta mai bine. Nu sunt convins că rezervele obligatorii de gaze naturale și de petrol sunt la nivelul la care ar trebui să fie. M-am întors recent din Japonia, unde prețul litrului de benzină era 80 de cenți. La noi, cam doi euro. I-am întrebat cum au reușit și mi-au răspuns că ei au stocuri de petrol și gaze pentru un an de zile”, a declarat el.

Neptun Deep este considerat unul dintre cele mai importante proiecte energetice strategice ale României și ar urma să transforme țara într-unul dintre cei mai mari producători de gaze naturale din Uniunea Europeană.

Proiectul Neptun Deep vizează exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră și este dezvoltat de companiile OMV Petrom și Romgaz.

Autoritățile estimează că producția comercială va începe în 2027, iar investițiile totale depășesc câteva miliarde de euro.

Specialiștii spun că proiectul poate contribui la:

reducerea dependenței energetice;

creșterea securității energetice a României;

stabilizarea pieței gazelor naturale;

consolidarea poziției României în regiune.

Totuși, experții avertizează că efectele asupra prețurilor pentru populație nu vor fi imediate și vor depinde și de evoluția piețelor internaționale.

Statul riscă să fie perceput drept „beneficiarul” scumpirilor

Dan Nica a atras atenția și asupra unei probleme sensibile: creșterea veniturilor statului din accize și TVA pe fondul scumpirii carburanților.

El avertizează că populația poate ajunge să considere că statul profită indirect de războiul și de criza energetică internațională.

„Cei care ne privesc și constată că benzina s-a apropiat de 10 lei se întreabă: ‘cine ia banii ăștia?’ Dacă această majorare se reflectă și într-o creștere masivă a încasărilor statului din taxe și impozite, oamenii nu vor fi de acord. Vor spune: ‘tu, stat, ți-ai făcut planul să încasezi la fiecare litru de benzină circa doi lei și la fiecare litru de motorină circa trei lei (prin intermediul accizei, n.r.). De ce vrei să-mi iei acum patru lei? Bugetul e construit pe încasări din acciză de 2 – 3 lei la litru'”.

Cum influențează accizele prețul final al carburanților

Prețul carburanților din România este format din mai multe componente importante:

Componentă Impact Cotația petrolului Determină costul materiei prime Accizele Reprezintă o parte semnificativă din preț TVA Se aplică asupra prețului final Costurile logistice Transport și distribuție Marja companiilor Diferă în funcție de operator

Experții spun că taxele și accizele reprezintă o componentă importantă a prețului final plătit de șoferi la pompă.

Reducerea accizei la motorină este considerată insuficientă

Guvernul a aplicat din 7 aprilie o reducere limitată a accizei la motorina standard, de aproximativ 30 de bani pe litru.

Măsura este valabilă până la 30 iunie 2026 și vizează doar motorina, nu și benzina.

Specialiștii spun însă că efectele sunt limitate în contextul creșterilor accelerate de pe piața petrolului.

Mulți analiști consideră că o eventuală nouă explozie a prețului petrolului ar putea anula rapid efectele reducerii fiscale.

Diferențele de preț îi împing pe unii șoferi să alimenteze în afara țării

Dan Nica a comentat și situațiile apărute la granițele României, unde diferențele de preț dintre carburanți îi determină pe unii șoferi să alimenteze în statele vecine.

„Iar românii nu se pot duce peste graniță să alimenteze – că am văzut că cineva era suspectat de contrabandă, pentru că și-a făcut plinul de motorină în Republica Moldova. Deci, ajungem la situații absurde”, a declarat europarlamentarul.

Carburanții influențează întreaga economie și nivelul inflației

Economiștii avertizează că efectele scumpirii combustibilului nu se limitează doar la transport.

Creșterea prețurilor la benzină și motorină afectează direct:

costurile de transport pentru marfă;

prețurile alimentelor;

agricultura și producția industrială;

serviciile de curierat și logistică;

costurile companiilor;

nivelul general al inflației.

În lipsa unei stabilizări a pieței energetice internaționale, specialiștii avertizează că presiunea asupra prețurilor și asupra costului vieții ar putea continua și în lunile următoare.