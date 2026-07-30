Tot mai multe benzinării din Republica Moldova rămân fără motorină. Stocurile actuale acoperă doar câteva zile de consum: Cumpărați atât cât este necesar

Numărul stațiilor de alimentare din Republica Moldova care au rămas fără motorină continuă să crească, pe fondul reducerii rezervelor disponibile. Situația a fost prezentată de șeful Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, care a anunțat că marți 66 de benzinării au raportat lipsa motorinei.

Potrivit șefului ANRE din Republica Moldova, sistemul de raportare al autorității monitorizează zilnic nivelul stațiilor care nu mai dispun de carburanți, iar numărul acestora este în creștere deoarece stocurile se diminuează.

„În sistemul nostru de raportare, companiile raportează zilnic nivelul stațiilor cu lipsă de carburanți. Azi dimineață (n.red. marți dimineața) erau 66 de stații raportate. Este în creștere, pentru că scad stocurile”, a declarat Alexei Taran, conform TVR Moldova.

Dificultățile afectează în special rețeaua Lukoil, care nu mai poate importa motorină din cauza sancțiunilor internaționale și a opririi rafinăriei Petrotel din România. În aceste condiții, compania a fost nevoită să cumpere carburanți de la alți importatori, însă aceștia își prioritizează propriile rețele de distribuție.

În Portul Internațional Liber Giurgiulești au intrat în weekend aproximativ 6.000 de tone de motorină, iar alte 6.000 de tone urmează să ajungă în perioada imediat următoare. În același timp, în depozitele din țară se mai află între 5.000 și 6.000 de tone de motorină, cantitate suficientă pentru încă trei-patru zile de consum.

Conform estimărilor ANRE, rezervele totale disponibile acoperă aproximativ opt zile de consum la nivelul actual, iar autoritățile urmăresc creșterea stocurilor până la un nivel de 12-13 zile, considerat un regim confortabil de aprovizionare.

„În total, suntem în jur de opt zile la nivelul zilei de astăzi, dar se mai contractează cantități și scopul este să ajungem la un stoc de 12-13 zile, pentru a intra într-un regim confortabil”, a explicat directorul ANRE.

Alexei Taran a făcut apel către companiile petroliere să distribuie cât mai echilibrat cantitățile disponibile, pentru a evita repetarea situației din primăvara acestui an, când epuizarea stocurilor într-o rețea de benzinării a determinat migrarea consumatorilor către alți operatori și a pus presiune suplimentară asupra întregii piețe.

„Cumpărați atât cât este necesar. Aceste achiziții în panică epuizează și mai tare stocul și crează o criză de produs și în cazul creșterii de prețuri internaționale de cotații, compania petrolieră trebuie să reumple stocurile mai repede cu produs mai scump. Acest lucru duce la scumpirea în lanț”, a mai spus Alexei Taran.

Autoritățile au transmis recomandări și către cumpărătorii de motorină, cerându-le să achiziționeze doar cantitățile necesare. Potrivit șefului ANRE, cumpărăturile făcute din panică accelerează epuizarea stocurilor și pot genera o criză de produs, iar în contextul creșterii cotațiilor internaționale, reumplerea rapidă a stocurilor cu produs mai scump poate duce la scumpiri în lanț.

În pofida acestor dificultăți, ANRE susține că nu există riscul unei crize majore de aprovizionare cu motorină. Deși livrările sunt mai mici decât în mod obișnuit și există unele disfuncționalități temporare, aprovizionarea la nivel național este în continuare sub control.

Guvernul Republicii Moldova a anunțat măsuri pentru asigurarea aprovizionării pieței cu motorină, după ce unele stații PECO au semnalat lipsa temporară a carburantului. În ultimele 24 de ore au intrat în țară două barje cu aproximativ 6.000 de tone de combustibil, iar un alt transport de aceeași capacitate urmează să ajungă luni.

Datele oficiale arată că la 27 iulie, 53 de stații PECO, adică mai puțin de 10% din totalul celor 590 de stații din Republica Moldova, nu dispuneau de stocuri de motorină. Dintre acestea, 38 aparțineau rețelei Lukoil. Prin comparație, la vârful crizei din primăvara anului 2026, înregistrat la 26 martie, 182 de stații nu aveau stocuri disponibile.

În ceea ce privește prețurile, pentru miercuri, 29 iulie, prețul maxim al benzinei COR 95 a fost stabilit la 30,54 lei pe litru, iar cel al motorinei standard la 31 lei pe litru.